Infiniti продолжит производство кроссовера QX70 для российского рынка

Infiniti

Россия является одним из важнейших рынков для бренда Infiniti в мире. В 1 полугодии 2017 года бренд Infiniti показал хорошие продажи в России с результатом в 2 632 автомобилей Infiniti (+16% чем за аналогичный период 2016 года).

Компания Infiniti продолжит продажи кроссовера QX70 для российского рынка.

QX70 до сих пор является одной из самых популярных моделей в своём сегменте, отличаясь уникальным дизайном и великолепной динамикой. Спорт-кроссовер доступен для российских покупателей в версии с бензиновым двигателем в 3,7 литра и мощностью 333 л.с и полным приводом.

На данный момент действуют специальные уникальные условия на QX70 — от 2 505 000 рублей.

Ранее появившаяся в сети информация о прекращении производства модели QX70, относится только к американскому рынку.

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