Сеть Mobil 1 ЦентрSM продолжает расти: открылась 400-я сервисная станция по замене масла

26 июля состоялось открытие 400-й станции по замене моторного масла в рамках программы Mobil 1 ЦентрSM. Юбилейная станция располагается в Великом Новгороде.

Mobil 1 Центры предлагают услуги по замене смазочных материалов по всей России, Казахстану и Украине. Многие из них функционируют как полноценные СТО, где можно пройти техническое обслуживание и отремонтировать автомобиль. Также специалисты Mobil 1 Центров при замене масла проводят бесплатную диагностику автомобиля по 10 пунктам: состояние трансмиссионных масел и жидкостей, щеток стеклоочистителей, жидкости для стеклоомывателя, жидкости для гидроусилителя руля, аккумулятора, световых приборов, охлаждающей жидкости, тормозной жидкости, протекторов, состояние давления в шинах.

Все продукты Mobil 1TM в Mobil 1 Центрах — оригинальные. Они поставляются дистрибьюторами с европейских заводов. Новый Mobil 1 ЦентрSM входит в состав компании «Автомир», которой в Великом Новгороде принадлежит два шинных центра, автомойка и еще 7 магазинов автозапчастей в городе и области.

Алексей Харитонов, директор Mobil 1 Центра «Автомир»: «За время нашей работы на автомобильном рынке города мы получили колоссальный опыт. Мы изучили наших клиентов, знаем их потребности, понимаем, какого качества сервисные услуги они хотят видеть. Поэтому мы с уверенностью присоединились к программе Mobil 1 ЦентрSM, чтобы предлагать нашим клиентам только лучшие смазочные материалы и профессиональное обслуживание».

Официальная церемония открытия сервисного центра прошла в присутствии генерального директора ООО «Мобил Ойл Лубрикантс», аффилированной компании ExxonMobil, Свена Арнета и представителей российского кластера ExxonMobil. «Программа Mobil 1 ЦентрSM приобрела широкую известность как в бизнес-кругах, так и среди потребителей. Mobil 1 Центры — отличная альтернатива обычным сервисным станциям. Они предлагают широкий выбор услуг и ассортимент продуктов Mobil, а главное, заботятся о своих клиентах. Уверены, что с появлением новой станции довольных клиентов станет больше», — выразил свою поддержку Свен Арнет.

Mobil 1 ЦентрSM «Автомир» расположен в самом центре города по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 86. Здесь проходит дорога, связывающая Новгород с Санкт-Петербургом и Москвой. Благодаря локации в новый Mobil 1 ЦентрSM удобно приезжать не только местным жителям, но и туристам, путешествующим на автомобиле.

Интересные факты о программе Mobil 1 ЦентрSM

Глобальная сеть сервисных станций по замене масла Mobil 1 ЦентрSМ насчитывает порядка 3000 центров по всему миру.

Первые Mobil 1 Центры были открыты в России и Украине в 2011 г. по примеру программы, которая ранее стартовала в других странах: США, Китае, Канаде и странах Европы.

350-й Mobil 1 ЦентрSM (в России, Казахстане и на Украине) был открыт в декабре 2016 г.

После замены масла каждый автовладелец при желании может совершенно бесплатно пройти диагностику своего автомобиля по 10 пунктам: состояния трансмиссионных масел и жидкостей, щеток стеклоочистителей, жидкости для стеклоомывателя, жидкости для гидроусилителя руля, аккумулятора, световых приборов, охлаждающей жидкости, тормозной жидкости, протекторов, давления в шинах.

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