Шесть суперкаров Lamborghini в Трансильвании: поездка по Трансфэгэрашскому шоссе — одной из красивейших дорог в мире

Шесть суперкаров Lamborghini в Трансильвании: поездка по Трансфэгэрашскому шоссе — одной из красивейших дорог в мире

Сант-Агата-Болоньезе, 28 июля 2017 г. — Шесть суперкаров Lamborghini Huracán (задне- и полноприводные модификации Coupé и Spyder, а также последняя модель Performante) покорили крутые повороты и серпантины одной из самых сложных и красивых дорог мира — Трансфэгэрашского шоссе.

Эта трасса протяженностью 90 км проложена в «стране Дракулы», румынском регионе Трансильвания, и открыта только с июля по сентябрь. Дорога была построена в период с 1970 по 1974 год по указанию диктатора Николае Чаушеску и предназначалась для военных нужд, предоставляя армии возможность быстро пересечь Карпаты в случае вторжения Советского Союза.

Шоссе проходит через самые высокие горы Румынии и славится великолепными, сменяющими друг друга видами — от пустынных участков до зеленых долин.

Участники заезда стартовали из города Сибиу ( Sibiu) и миновали деревню Картисоара (Cartisoara), прежде чем выехать на знаменитое шоссе. Их ждало бесчисленное множество крутых изгибов дороги, проложенной в горном массиве Фэгэраш. После этого колонна достигла высочайшей точки дороги у озера Балеа ( Balea), и, наконец, спустилась к великолепной плотине Видрару ( Vidraru), над которой высятся руины замка князя Валахии Влада III. Именно он стал прототипом знаменитого персонажа романов Брэма Стокера — графа Дракулы.

  • Дополнительные фото и видеоматериалы размещены на сайте: media.lamborghini.com
  • Дополнительная информация об Automobili Lamborghini: www.lamborghini.com

  • Шесть суперкаров Lamborghini в Трансильвании: поездка по Трансфэгэрашскому шоссе — одной из красивейших дорог в мире
Источник:
www.lamborghini.com
Дата:
1 августа 2017 г.
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