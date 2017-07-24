Новый Rolls-Royce Phantom

Rolls-Royce

27 июля 2017, Гудвуд

#GreatPhantoms

«С момента дебюта в 1925 году Rolls-Royce Phantom оставался неизменным выбором самых влиятельных и могущественных людей на планете, став свидетелем поворотных моментов в истории.

Открывая новую главу в истории марки, Rolls-Royce Phantom задает новый вектор развития для люксовой индустрии. Это воплощение красоты и мощи, символ процветания и достижений. Эталон роскоши и произведение искусства, отражающее желания наших клиентов». Торстен Мюллер Отвос (Torsten Muller-Otvos), Генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars

Ключевые факты о новом Phantom

Современная интерпретация ДНК Phantom — основа дизайна новой модели.

«Архитектура роскоши»: Phantom построен на абсолютно новой алюминиевой архитектуре. Сохранив узнаваемые благородные формы и пропорции, Phantom стал еще легче, крепче и тише своих предшественников, даря незабываемые ощущения полета на «ковре-самолете».

Благодаря эффекту «Embrace» момент посадки в автомобиль становится еще более торжественным. Когда владелец занимает место на заднем сиденье, водителю остается лишь легким движением дотронуться до сенсора на двери, которая беззвучно закрывается, позволяя погрузиться в атмосферу самого роскошного автомобиля в мире.

Новый подход к организации интерьера выводит комфорт на новый уровень.

«Галерея» — это принципиально новое слово в мире роскоши. Впервые за 100 лет приборная панель получила совершенно иную интерпретацию, позволяя ценителям бренда превратить ее в произведение искусства на заказ.

Абсолютно новый беззвучный двигатель V12 объемом 6,75 л с двойным турбонаддувом — сердце автомобиля.

Новый Phantom — это самый высокотехнологичный Rolls-Royce в истории.

Вступление

Когда в 1925 году сэр Генри Ройс впервые представил Rolls-Royce Phantom, знатоки признали его лучшим автомобилем в мире. С того момента на протяжении 92 лет Phantom оставался неизменным атрибутом лидеров различных поколений и безмолвным свидетелем поворотных исторических моментов.

Каждое последующее поколение Phantom лишь подтверждало статус лучшего автомобиля в мире благодаря неустанному стремлению команды Rolls-Royce к совершенству, инженерному мастерству, эстетической притягательности и глубинному пониманию того, что клиенты ждут от главного предмета роскоши в мире. Команда Rolls-Royce совершенствовалась почти столетие и сегодня готова представить новый эталон, который удовлетворит вкусы даже самых взыскательных ценителей роскоши.

Этим эталоном станет восьмое поколение Phantom. Rolls-Royce представляет не только автомобиль, отразивший современную интерпретацию ДНК классического Phantom. Rolls-Royce совершает настоящую революцию в индустрии люксовых автомобилей и отказывается от принципа конструкции моделей на общей платформе, следуя принципиально новой бизнес-модели.

Новый Phantom открывает следующую главу в истории Rolls-Royce, задавая вектор развития для всей индустрии роскоши.

История создания нового Phantom

Многие производители, позиционирующие себя в люксовом сегменте, в стремлении сэкономить на масштабе производства делят платформы с моделями массовых брендов. В Rolls-Royce убеждены, что будущее подлинной роскоши — это ручная сборка автомобилей на заказ, построенных на новой «Архитектуре роскоши» в небольших объемах.

«Стоило это осознать, как стало ясно, какой будет дальнейшая судьба Rolls-Royce, — вспоминает Торстен Мюллер Отвос, Генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars. — Наши клиенты, тонкие ценители роскоши, просили нас создать для них нечто еще более индивидуальное, а не наоборот. Мы решили во что бы то ни стало дать им то, что у них должно быть по праву».

«Новая архитектура, на которой будут строиться все модели марки, станет ключом к успеху Rolls-Royce в роли ведущего люксового производителя в мире», — говорит Филипп Коэн (Philip Koehn), руководитель инженерного подразделения Rolls-Royce Motor Cars. — «Архитектура роскоши» будет основой каждого представителя семейства Rolls-Royce. Проект «Cullinan», а также следующие поколения Ghost, Wraith и Dawn будут построены на этой архитектуре, как и будущие модели с индивидуальным кузовом на заказ«.

«Каркасная конструкция модели Phantom VII была прекрасным началом, но нам хотелось гораздо большего, — говорит Джайлз Тэйлор (Giles Taylor), Директор по дизайну. — „Архитектура роскоши“ позволяет защитить традиции и целостность бренда Rolls-Royce, не прибегая к компромиссам. Теперь у нас есть основа, на которой мы будем строить каждую следующую модель Rolls-Royce, начиная с нового Phantom. В конечном счете, это один большой коучбилдинговый проект».

«Мы формируем долгосрочные отношения с небольшими семейными фирмами, которые фокусируются на наших заказах и обеспечивают продукт принципиально иного уровня качества, которое не ожидается ни от одной автомобильной марки, — продолжает Коэн. — Это беспрецедентный подход для бренда, работающего под эгидой крупного автомобильного концерна».

Что означает «Архитектура роскоши»?

«Архитектура роскоши» — это новый принцип конструкции автомобиля на основе алюминиевого каркаса, разработанного инженерами Rolls-Royce. На этой архитектуре будут построены все модели марки, начиная с нового Phantom. Таким образом, Rolls-Royce отказывается от несущего кузова типа монокок, который используют производители автомобилей массового сегмента и так называемого «массового люкса».

Этот революционный подход вновь доказывает позиции Rolls-Royce в качестве лидирующего производителя роскошных автомобилей. Большинство марок, позиционирующих себя в люксовом сегменте, строят модели определенных классов (например, SUV или GT) на тех же платформах, что и массовые бренды, тем самым соглашаясь на непозволительные компромиссы. Rolls-Royce же занимает бескомпромиссную позицию: все модели марки, независимо от класса, будут построены на собственной архитектуре.

Спроектированная инженерами Rolls-Royce архитектура достаточно гибка, чтобы лечь в основу любой будущей модели Rolls-Royce, независимо от ее размера, веса, характеристик двигателя, сцепления и системы управления. Таким образом компания определила план развития своего портфолио на многие годы вперед.

Новая алюминиевая архитектура на 30% жестче, чем каркас модели Phantom VII. Это решение определит будущее следующих поколений автомобилей Rolls-Royce и создаст условия для того, чтобы каждая модель обеспечивала безупречный комфорт, фирменную тишину в салоне, комфортную посадку и колоссальное внутреннее пространство.

Современное произведение инженерного искусства

Phantom — первый автомобиль Rolls-Royce нового поколения, построенный на «Архитектуре роскоши».

Главное и основополагающее преимущество архитектуры — это легкость, повышенная жесткость, гибкие возможности изготовления длиннобазных модификаций и полная свобода дизайна кузова.

Принципиально новый полностью алюминиевый каркас придает кузову впечатляющую жесткость, которая обеспечивает лучшие в своем классе эксплуатационные качества — и при этом он легче, чем у предыдущей модели. Так, новый Phantom стал на 30% жестче предшественника, что наилучшим образом сказывается на ходовых качествах и комфорте.

Новое шасси — лучшее в своем классе — с пневматической подвеской, оснащенной электронным управлением, обеспечивает еще больший комфорт, непринужденную езду, легкость управления и оптимальную плавность хода.

Новая конструкция передней подвески с двойными поперечными рычагами и пятирычажной задней подвеской обеспечивают беспрецедентный уровень контроля над боковыми и продольными силами, воздействующими на машину, а также отличную маневренность и стабильность, где немалую роль играет рулевое управление с возможностью поворота всех четырех колес. Все это позволяет обеспечить легендарную плавность хода даже на плохих дорогах.

Облегченная архитектура в сочетании с пневматической подвеской с автоматическим выравниванием дарит невероятные ощущения мягкости, превращая поездку в настоящий полет на «ковре-самолете». Компьютер подвески совершает миллионы вычислений в секунду, постоянно адаптируя показатели электронной системы регулировки амортизаторов к ускорению колес и кузова автомобиля, поворотам руля и информации с бортовых камер. Кроме того, в автомобиле появилось решение Flagbearer с интегрированной в лобовое стекло стереоскопической камерой, которая распознает характеристики дороги впереди автомобиля и на скорости до 100 км/ч заранее подстраивает под нее подвеску. Система названа в честь специальных сопровождающих, которые по закону были обязаны следовать вместе с автомобилями с красным флагом в руке на заре эпохи автомобилестроения.

Самый тихий автомобиль в мире

Команда Rolls-Royce приложила невероятные усилия, чтобы создать самый тихий в мире автомобиль. На корпус модели нанесено специальное двухслойное лаковое покрытие толщиной 6 мм, а в конструкции использованы более 130 кг звукоизоляционных материалов. Специальная отделка с высоким уровнем поглощения звука и крупные детали из литого алюминия — крупнейшие на сегодняшний день — обеспечивают безупречную тишину в салоне.

Для изоляции от дорожного шума инженеры Rolls-Royce укрепили участки пола и перегородку кузова специальным двухслойным сплавом. Это уникальная особенность нового Phantom. Между слоями сплава помещены тяжелая пена и войлок, призванные обеспечить беспрецедентный для автомобильной индустрии уровень шумоизоляции.

Звукопоглощающие материалы были также установлены в обшивке потолка, дверях и багажнике: это сделало качество шумоизоляции еще выше и помогло уменьшить уровень вибраций. Кроме того, совместно с поставщиком были разработаны специальные шины Silent-Seal, внутри которых — слой специальной пены, полностью нивелирующей шум протектора. Таким образом общий уровень шума шин был снижен на 9 дБ, а значит и беседа внутри этого автомобиля будет проходить в максимально комфортных условиях.

Все это обеспечивает трехмерный эффект идеального «кокона». На скорости 100 км/ч автомобиль приблизительно на 10% тише своего предшественника. Во время ходовых и вибрационных испытаний автомобиля уровень шума оказался настолько низким, что специалистам по акустике пришлось проверить, корректно ли откалиброваны их измерительные приборы.

Сердце Rolls-Royce — великолепный мотор V12 в новом исполнении

Мощный двигатель V12 — сердце каждого Rolls-Royce. Открывая новую страницу в своей истории, Rolls-Royce представляет также абсолютно новый мотор.

Поставив перед собой задачу создать самый тихий в мире автомобиль, инженеры должны были изобрести максимально тихий двигатель, который выдавал бы больше мощности на низких оборотах. Таким образом для Phantom был создан совершенно новый двигатель объемом 6,75 л, который сменил атмосферную версию V12.

В новом двигателе Phantom два турбонагнетателя, благодаря которым крутящий момент 900 Нм достигается уже на 1700 об/мин, а мощность равна 563 л.с., или 420 кВт. В результате автомобиль остается комфортным как на низкой, размеренной скорости, подходящей для торжественных случаев, так и в момент уверенного разгона при нажатии педали газа. А переключение передач с учетом данных спутниковой навигации (Satellite Aided Transmission — SAT) в сочетании с восьмиступенчатой коробкой передач ZF обеспечивают водителю дополнительную уверенность в предстоящей дороге.

Самый высокотехнологичный Rolls-Royce

Электроника нового Phantom задает высочайшие стандарты. Для модели был создан крупнейший электронный компонент в истории BMW Group и Rolls Royce, благодаря которому новый Phantom стал самым высокотехнологичным автомобилем марки.

Это настоящая центральная нервная система автомобиля, которая соединяет между собой и контролирует его разнообразные интеллектуальные системы. В списке встроенных систем помощи водителю — система оповещений Alertness Assistant; четырехкамерная система с панорамным изображением, круговым обзором и видом сверху; система ночного видения Night Vision и Vision Assist; активный круиз-контроль; система предупреждений о столкновении, о наличии пешеходов, о наличии пересекающего потока, о выходе за пределы полосы; проекционный экран 7?3 дюймов с высоким разрешением, точка доступа к Wi-Fi и, конечно, новейшие навигационная и информационно-развлекательная система.

Новый Phantom — совершенный образец современного дизайна

«Phantom — это воплощение непринужденного стиля, модель исторического значения, занимающая особое место среди великолепных предметов роскоши и создающая собственную уникальную магию. Новый Phantom отдает дань уважения наследию дизайнеров дома Rolls-Royce и в то же время отражает дух современности, открывая новую эру в дизайне легендарных автомобилей».

Джайлз Тэйлор (Giles Taylor), Директор по дизайну Rolls-Royce Motor Cars

Новый Phantom — первый автомобиль, построенный на инновационной архитектуре —представляет собой современную интерпретацию ДНК культовой модели. Узнаваемый облик автомобиля стал еще стремительнее. Элегантные линии кузова намекают на непревзойденную плавность хода на высокой скорости и магию торжественного прибытия.

С первого взгляда автомобиль поражает совершенством линий. Благодаря «Архитектуре роскоши» и инженерным решениям, обеспечивающим ювелирную сборку, кузов Phantom выглядит практически бесшовным, будто высеченным из монолитного блока алюминия. Это настоящий триумф команды дизайнеров и инженеров, которые рука-об-руку неустанно работали над созданием этого шедевра.

Радикальные перемены в новом Phantom заметны уже при первом взгляде на переднюю часть автомобиля. Легендарная решетка радиатора Pantheon — центральный элемент дизайна модели — была полностью переосмыслена. Мощная вертикальная решетка отныне расположена выше по сравнению с Phantom VII, в результате чего и статуэтка «Дух экстаза» приподнялась примерно на половину дюйма (около одного сантиметра). Новое исполнение решетки перекликается с футуристичным дизайном концепта 103EX, представленного в прошлом году. В то же время мастера Rolls-Royce черпали вдохновение в модели Silver Cloud эпохи Джеймса Янга

Тем не менее, в отличие от 103EX и всех предыдущих моделей Phantom, решетка радиатора впервые интегрирована в корпус автомобиля. Это позволило создать более четкий, лаконичный, современный дизайн, где каждая линия воплощает мощный характер Rolls-Royce.

Благодаря новой форме передних фар и оригинальным матовым деталям создается решительный и уверенный образ автомобиля. Система освещения включает в себя выразительные дневные ходовые огни и передовую лазерную оптику, которая в ночное время позволяет осветить дорогу на расстоянии до 600 метров.

За счет использования высококачественных материалов, обработанных вручную, а также плавных изгибов был достигнут обтекаемый силуэт нового Phantom. Проходящая через весь корпус автомобиля характерная линия берет начало в верхней кромке решетки радиатора и заканчивается в задней части, придавая новому Phantom динамичный внешний вид. Линия переднего крыла утопает в корпусе автомобиля сразу за дверной ручкой, одновременно создавая ощущение скорости и плавности.

Решетка сделана из отполированной вручную нержавеющей стали, подчеркивающей элегантность и притягательность нового Phantom. Изящные стальные линии, выступающие продолжением решетки, огибают края капота и лобового стекла, продолжая эстетику передней части.

Канонические пропорции Phantom узнаваемо читаются при первом взгляде на профиль автомобиля. В модели сохранилось соотношение высоты кузова к диаметру колес 2:1. Короткая передняя часть с уверенным характером эффектно контрастирует с длинным плавным задним свесом. Декоративная накладка сбоку с монограммой Rolls-Royce — самый крупный цельный элемент из нержавеющей стали, когда-либо виденный на автомобиле — стала чуть более округлой. Она изящно подчеркивает элегантные формы кузова, сохраняя каноническую ширину задней стойки, одновременно позволяя взгляду беспрепятственно скользить дальше, к задней части автомобиля. Пороги Phantom с удлиненной колесной базой также украшены накладками из стали.

«Дизайн боковой части кузова Phantom вдохновлен элегантностью классической модели Phantom V. Отделив линию переднего крыла от поясной линии, мы придали автомобилю динамичность. То, как эта линия огибает кузов машины снизу, создает ощущение легкости и стремительности», — комментирует Тейлор.

Задняя часть кузова также претерпела изменения. Ее дизайн напоминает плавные силуэты моделей Phantom 50-х и 60-х годов XX века. Заднее стекло, обрамленное в искусно изготовленную рамку из нержавеющей стали, имеет чуть больший наклон и окружено более обтекаемыми линиями кузова, чем в предыдущей модели. Небольшая выштамповка в задней части крыши обеспечит пассажирам задних сидений дополнительное пространство над головой.

Взгляд привлекает не только элегантно сужающаяся задняя часть, выполненная из листов цельноформованного алюминия, но и плавные линии бампера вокруг задних фар. Небольшие изгибы крышки багажника, отсылающие к ярким формам предыдущих моделей Phantom, образуют единый элемент экстерьера. Этот элемент, как и решетка радиатора, выполнен из нержавеющей стали и позволяет правильно направить потоки воздуха в задней части автомобиля. Изысканный блок задних фонарей, напоминающий украшение из драгоценных камней, несет на себе знаменитый логотип RR.

Ручки дверей Rolls-Royce, к которым владелец нового Phantom прикасается в первую очередь, изготовлены из отполированной вручную нержавеющей стали. Несмотря на общий тренд, которого придерживаются автомобильные производители — скрывать ручки дверей или делать их как можно менее заметными — компания Rolls-Royce понимает, что ручка двери является одним из ключевых элементов, позволяющих владельцу получать удовольствие от ежедневной эксплуатации автомобиля, и дарит приятное физическое ощущение качественного материала под рукой.

Завершающим штрихом Phantom являются колеса, идеально соответствующие пропорциям и дизайну Rolls-Royce. Чтобы создать ощущение полета над землей, выбраны самые большие легкосплавные диски, которые когда-либо устанавливались на автомобили Rolls-Royce. Диски диаметром 22-дюйма в сочетании с шинами Rolls-Royce Seal Technology создают уникальное ощущение «полета на ковре-самолете».

Phantom: эталонный предмет роскоши

Оказаться в салоне нового Phantom — по-настоящему торжественное событие. Распахнутые двери приглашают войти, и единственный выбор, который стоит в этот момент перед владельцем, поведет ли он автомобиль самостоятельно или доверит поездку шоферу. Когда пассажир занимает свое место на заднем ряду, водителю стоит лишь легким движением дотронуться до сенсора на двери, и та почти беззвучно закрывается, позволяя окунуться в объятия самого роскошного автомобиля в мире.

Этот эффект, названный «Embrace», дарит потрясающее удобство и удовольствие от поездки на заднем ряду. Благодаря этому решению с первых секунд клиент погружается в атмосферу спокойствия и защищенности, оставляя суету за дверями. Оказавшись будто в коконе, сотканном из самых изысканных материалов, пассажир оказывается полностью огражден от внешнего мира. И задние, и передние двери автомобиля могут быть закрыты как изнутри, так и снаружи.

Эффект Embrace — концепция Джайлза Тэйлора, вдохновленная его же творением 103EX. Он постарался раскрыть черты характера 103EX и его футуристичного дизайна интерьера в новом Phantom, где ничто не должно нарушать спокойствие и умиротворение владельца. Салон выполнен в концепции минимализма — функциональны элементы спрятаны, лаконичные, неперегруженные поверхности не отвлекают, позволяя расслабиться и наслаждаться красотой Bespoke элементов.

Как того и ожидают клиенты, салон изготавливается из элегантных и современных материалов высочайшего качества. То, чем удивит новый Phantom — это ощущение легкости, лаконичности и непринужденной элегантности.

Поездка в салоне нового Phantom дарит невероятные ощущения комфорта, сравнимые с полетом на воздушном облаке. Этого удалось достичь за счет усовершенствованной ходовой части и нового уровня акустического комфорта. Мягкое сияние звездного неба создаст идеальные условия для того, чтобы уединиться и погрузиться в свои мысли. Кстати, покрытие с эффектом звездного неба в новом Phantom — самое масштабное по площади в модельном ряду Rolls-Royce. Отполированные до глянца, приятные на ощупь деревянные материалы, которыми можно отделать внутреннюю часть дверей, центральную консоль, переднюю панель или откидные столики, окружают владельца естественной красотой.

Линии передней части салона стремятся вперед, как бы намекая на динамичный характер автомобиля, тогда как форма задних дверей уводит назад, дополняя расслабляющую атмосферу пассажирской зоны. При разработке дизайна подлокотников дизайнеры вдохновлялись яхтами J-класса, адаптировав упругость и изгиб подлокотников.

Для этой модели были разработаны и изготовлены вручную новые сиденья, которые обеспечивают еще больший комфорт. Спинка кресла укреплена специальным горизонтальным элементом, который создает ощущение поддержки, комфорта и уверенности. Дизайн сидений был усовершенствован за счет вертикального профилирования, знакомого по моделям Wraith и Dawn. Деревянные панели, украшающие заднюю часть спинок передних сидений, очевидно вдохновлены знаменитой моделью Eames Lounge Chair 1956, иконой дизайна в мире мебели, которая сегодня является частью постоянной экспозиции Нью-Йоркского музея современного искусства.

Позади панелей искусно спрятаны откидные столики и мониторы, которые плавно выдвигаются и убираются по легкому нажатию кнопки. Обращая предельное внимание на детали, дизайнеры Rolls-Royce перенесли кнопки управления сиденьем из центральной части подлокотника в более интуитивно понятное место.

Ценители Phantom смогут заказать индивидуальные сиденья, соответствующие их персональным требованиям. На выбор доступны удобное кресло для отдыха Lounge Seat, раздельные сидения со съемными подлокотниками, раздельные сидения с фиксированной центральной консолью и кресло для сна — новшество для Phantom.

В новой фиксированной центральной задней консоли появился охлаждаемый отсек для напитков и ниша для хранения стаканов для виски, декантера и бокалов для шампанского. Удобная форма сидений, расположенных под оптимальным углом, позволяет пассажирам занять комфортную позицию для беседы, не перегружая мышцы шеи.

Отделка из натуральных материалов высочайшего качества дарит особое тактильное удовольствие. Каждый элемент управления сделан из метала (круглые дефлекторы обдува и регуляторы, кнопки регулировки сидений и освещения, рычажки стеклоподъемников), стекла или покрыты первоклассной кожей — например, новые поворотные регуляторы статуэтки «Дух экстаза», установленные в передней и задней частях салона.

Не останавливаясь на достигнутом, команда Rolls-Royce пошла еще дальше в своем стремлении подарить бескомпромиссный комфорт. Отныне функцией подогрева оснащены и отдельные поверхности, управлять температурой которых можно через кнопки функционала сидений. Так, подогрев доступен для подлокотников передних дверей, крышки-подлокотника центральной консоли, задних стоек, боковых подлокотников всех типов задних раздельных сидений и центрального заднего подлокотника.

«Галерея» — новая концепция в мире предметов роскоши

«Галерея» — роскошное видение передней и приборной панели — стала жемчужиной современного дизайна Phantom. Монолитная приборная панель сохранила единство и лаконичность линий, отдавая дань традициям предыдущих моделей Rolls-Royce. Однако визуально пространство реорганизовано, акценты смещены — взгляд падает на центральную часть, после чего поднимается вверх и рассеивается, благодаря чему создается ощущение простора.

Все элементы «Галереи» заключены в бесшовное стеклянное полотно во всю длину передней панели. Цифровые приборы отделаны хромом, придавая передней части салона еще более роскошный и целостный вид.

В ответ на запросы клиентов со всего мира инженеры Rolls-Royce постарались сделать приборы более информативными и современными, согласно футуристичной концепции дизайна. Новые цветные TFT-дисплеи диагональю 12,3 дюйма со светодиодной подсветкой обрамлены хромированной рамкой. Усовершенствованный дизайн виртуальных приборов проявляется в отточенных виртуальных стрелках, фирменном делении шкал Rolls-Royce и хорошо читаемых шрифтах.

В дополнение к данным о скорости, резерве мощности, оставшемся топливе и температуре на дисплей выводится важная информация о настройках круиз-контроля, указания навигатора, сообщения систем помощи водителю и множество других сведений.

Под стеклом «Галереи» нашлось место для аналоговых часов — как говорилось в знаменитой рекламе прошлого века, их тиканье — самый громкий звук в салоне Rolls-Royce. Там же расположился информационный экран, который можно спрятать в центральной части панели, если он не используется.

В стандартном исполнении часы имеют черный циферблат, отделанный по периметру черной кожей. Часы Bespoke, которые можно изготовить на заказ, становятся настоящим произведением искусства. Они отличаются более светлым фоном с подсветкой, деталями с эффектом хрусталя и отделываются тем же материалом, что был выбран для «Галереи».

Искусство движения

«Искусство — это основа концепции дизайна интерьера нового Phantom, — говорит Джайлз Тейлор. — Многие из наших клиентов — ценители прекрасного, владеющие собственными частными коллекциями. Для них искусство — это важная часть жизни».

Именно искусство вдохновило Джайлза Тейлора на то, чтобы радикально переосмыслить приборную панель автомобиля и превратить ее из безжизненной составляющей интерьера в центр притяжения, приковывающий взгляд.

«Я хотел взять неотъемлемую часть автомобиля, которая целое столетие не несла почти никакой пользы, кроме хранения подушки безопасности и отдельных компонентов, и подарить ей новое предназначение, пространство для самореализации» — комментирует Тейлор.

В этом и заключается истинное значение передней панели — она становится настоящей арт-галереей.

Так, в верхней части приборной панели было создано пространство для художественных работ, открывающих новые возможности для персонализации автомобиля.

«В XVIII веке были в моде и высоко ценились миниатюры, которые позволяли в любых путешествиях постоянно иметь при себе изображения родных и близких. Мне понравилась идея путешествий вместе с предметами искусства, и я воплотил ее в жизнь, — продолжает Тэйлор. — Теперь и наши клиенты смогут поступать так же».

Клиент сможет выбрать дизайнера или художника, совместно с которым команда Bespoke создаст произведение искусства на заказ, которое займет свое место в «Галерее» его нового Phantom.

Команда Rolls-Royce в сотрудничестве с целым рядом художников, дизайнеров и творческих коллективов создала яркие примеры работ, которые могут украшать «Галерею», продемонстрировав широкий спектр ее возможностей. Среди них — произведения самого разного характера: картина маслом авторства китайского живописца Лянь Ян Вэя, изображающая английскую возвышенность Саут-Даунс осенью; позолоченная генетическая карта владельца, изготовленная на 3D-принтере незаурядным немецким дизайнером Торстеном Франком; фарфоровая роза ручной работы от именитого дома фарфора Nymphenburg; выполненная на шелке абстракция от молодой британской художницы Хелен Эми Мюррей.

Мастера Rolls-Royce готовы выполнить любое желание клиента и создать искусные работы на заказ. Для тех же, кто не хочет ждать, мастера и дизайнеры Rolls-Royce на заводе в Гудвуде создали великолепную коллекцию готовых вариантов оформления Gallery из шелка, дерева, металла и кожи для клиентов, которые можно заказать уже сейчас.

Заключение

«Архитектура роскоши», «Галерея», эффект Embrace, бескомпромиссный комфорт и плавность хода, лучшие в мире материалы, безупречный дизайн и инженерные решения — новый Rolls-Royce Phantom вновь устанавливает новый стандарт не только «лучшего в мире автомобиля», но и самого культового предмета роскоши в мире. Новый Phantom открывает следующую главу в истории Rolls-Royce и задает вектор развития для всей люксовой индустрии.

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