Прикоснуться к будущему: уникальный тест-драйв Toyota Prius стартует в ведущем инжиниринговом центре страны

Прикоснуться к будущему: уникальный тест-драйв Toyota Prius стартует в ведущем инжиниринговом центре страны

Toyota

  • 29 июля Toyota запускает проект уникального клиентского тест-драйва четвертого поколения Toyota Prius.
  • Знакомство с будущим автомобилестроения состоится в Центре прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС» «Кинетика» и будет включать в себя экскурсию, которую проведет директор центра — промышленный дизайнер Владимир Пирожков.
  • Динамическая презентация Toyota Prius состоится в самом центре столицы и позволит оценить эффективность особой техники вождения Pulse & Glide, позволяющей добиться рекордных показателей потребления топлива в 3,5 л на 100 км.
  • Предварительная запись на тест-драйв доступна на сайте prius.ru, количество мест ограничено.

ООО «Тойота Мотор», 28 июля 2017 года — 29 июля 2017 года станет первым днем работы уникального клиентского тест-драйва нового Toyota Prius. Местом старта тест-драйва модели, представляющей передовые инженерные решения Toyota, стала одна из самых технологичных площадок Москвы — ведущий в России инновационный центр прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС» «Кинетика».

Знакомство с самым популярным гибридным автомобилем в истории начнется с посещения специализированной экспозиции, где гости смогут узнать о гибридных технологиях в автомобилестроении. Продолжится мероприятие экскурсией по центру «Кинетика», в рамках которой его руководитель, промышленный дизайнер мирового уровня Владимир Пирожков лично расскажет участникам об уникальных проектах в области высоких технологий.

После презентации гостей ожидает тест-драйв Toyota Prius в самом центре крупного мегаполиса. Именно такой маршрут является оптимальным для проведения мастер-класса по использованию энергосберегающей методики вождения Pulse & Glide, позволяющей добиться расхода топлива до 3,5 л / 100 километров.

Старт тест-драйва Toyota Prius в центре «Кинетика» — закономерный шаг в развитии партнерских отношений между Toyota и ведущим инжиниринговым центром России, целью которых является популяризация высоких технологий в стране. Так, еще в марте 2017 года на базе мощностей центра состоялась российская презентация Toyota Prius четвертого поколения.

Уникальный тест-драйв Toyota Prius пройдет 29 июля, 26 августа и 23 сентября. Предварительная запись для участия в мероприятии доступна на сайте prius.ru, количество мест ограничено.

  • Прикоснуться к будущему: уникальный тест-драйв Toyota Prius стартует в ведущем инжиниринговом центре страны
Источник:
Тойота Мотор
Дата:
30 июля 2017 г.
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