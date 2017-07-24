KIA присоединяется к новым программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль»

KIA

С середины июля 2017 года KIA присоединилась к новым программам государственной поддержки автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный» автомобиль.

KIA Sorento 2-го поколения — самый большой семейный кроссовер из всего списка моделей, попадающих под действие новых государственных программ.

Также с середины июля KIA Finance предлагает клиентам дополнительные новые привлекательные программы кредитования и страхования при приобретении ряда популярных моделей.

Москва, 28 июля 2017 г. — KIA Motors Rus сообщает, что с середины июля 2017 года компания присоединилась к новым Государственным программам субсидирования процентной ставки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Действие данной программы распространяется на четыре модели из линейки марки: KIA Rio (третье поколение), KIA Rio (новое, четвертое поколение, продажи которого на территории России начинаются 1 августа, а прием предварительных заказов осуществляется с 17 июля), KIA Cerato и KIA Sorento 2-го поколения. При этом семейный кроссовер KIA Sorento стал самым крупным и просторным автомобилем во всем списке моделей, на которые распространяются новые российские государственные программы. В рамках обеих программ предусмотрена сниженная на 6,7% ставка кредитования и возможность нулевого первоначального взноса. Минимальная ставка по тарифам Банков-партнеров KIA Finance составляет в рамках этих программ 6,0%.

Программа «Первый автомобиль» предлагается имеющим водительское удостоверение клиентам, никогда ранее не владевшим личным автомобилем (в том числе не имеющих автокредитов в 2017 году). Программа «Семейный автомобиль» ориентирована на лиц, имеющих двух и более несовершеннолетних детей, и также не имеющих автокредитов в 2017 году. Стоимость охватываемых новыми государственными программами автомобилей ограничена 1,450 млн рублей. Помимо сниженной ставки, выгода клиента образуется за счет предоставления банком субсидии (10% от стоимости транспортного средства) в счет первоначального взноса.

Также с середины июля 2017 года KIA Finance предлагает клиентам ряд привлекательных новых продуктов при приобретении популярных моделей — компактных моделей семейства cee’d, городского кроссовера Soul и бизнес-седана Optima, признанного «Автомобилем 2017 года в России» в своем классе.

Программа «6% в кредит»1 подразумевает предоставление скидки на автомобиль в размере 18 000 рублей на KIA cee’d, 19 000 рублей на KIA Soul и 26 000 рублей на KIA Optima при заключении договора кредитования сроком на 24 месяца и первоначальном взносе в размере 60% от стоимости автомобиля. По желанию клиента, при приобретении в рамках данной программы KIA cee’d, он также может воспользоваться предложением «КАСКО в комплекте», которая компенсирует затраты на страховой полис КАСКО. При приобретении KIA Soul клиенту предлагается программа «Страховой пакет в комплекте»2, компенсирующий затраты на полисы КАСКО и ОСАГО.

Предложение «Страховой пакет в комплекте» также распространяется на приобретение компактного кроссовера KIA Sportage в версиях стоимостью до 1,450 млн рублей.

Подробности о действии и условиях новых программ государственной поддержки автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также предложениях KIA Finance — можно узнать в любом дилерском центре KIA на территории Российской Федерации, а также на сайте www.kia.ru .

1 Маркетинговая ставка, достигается за счет снижения цены на автомобиль в размере 18 000 руб. Кредит предоставляется ООО "Русфинанс Банк" Генеральная лицензия ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013 г. (далее - Банк). Величина годовой процентной ставки в кредитном договоре клиента - 11,6% по кредитному продукту "Индирект Классик КИА в кредит" при покупке нового автомобиля КИА Сид стоимостью 919 900 руб. у официальных дилеров КИА. Первоначальный взнос 695 000 руб. Срок кредита 36 месяцев. Обеспечение по кредиту - залог приобретаемого автомобиля. Обязательное условие - оформление страхования КАСКО в страховой компании, соответствующей требованиям Банка к страховым компаниям и условиям страхования. Предполагается возможность включения в сумму кредита страховых премий по страхованию жизни и здоровья заемщика на весь срок действия кредитного договора. Кредит погашается равными ежемесячными платежами (за исключением первого и последнего). При погашении кредита через иные кредитные организации, платежные системы, "Почту России" взимается комиссия за перевод средств в соответствии с тарифами организаций. В случае несвоевременной уплаты процентов и возврата кредита с заемщика взимается штраф в размере 0,1% от суммы неуплаченных в срок процентов и части непогашенной ссудной задолженности за каждый день просрочки. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ), действует с 20.07.2017. Условия и тарифы могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Подробные условия кредитования, требования к условиям страхования и требования к заемщикам уточняйте у менеджеров в официальных дилерских центрах КИА или на www.kia.ru .

Пример расчета:

Модель cee'd Цена Скидка Classic AC MT (Base) 919 900 18 000 Модель SOUL Цена Скидка Classic MT (Base) 884 900 19 000 Модель Optima Цена Скидка Classic MT (Base) 1 179 900 26 000

2 Сумма страховой премии, оплачиваемой Клиентом в пользу САО "ВСК" (Лицензии ЦБ РФ - СЛ № 0621, СИ № 0621 от 11.09.2015 www.vsk.ru ), компенсируется соразмерным снижением цены в размере премии 25 000 руб. (26 000 руб.) на приобретаемый автомобиль в кредит по кредитному продукту в рамках государственной программы льготного автокредитования по программе КИА Финанс., в случае заключения Клиентом договора страхования автомобиля (на случай хищения или полной гибели) и ответственности автовладельца на территории официального дилера КИА при покупке нового автомобиля КИА СОУЛ (КИА СПОРТАДЖ) стоимостью не более 1 450 000 руб. у официальных дилеров КИА

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