Новая стратегия в автоспорте: главное внимание электромобильности и классу GT. Porsche планирует участие в Формуле E

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Штуттгарт. Заводская команда Porsche с 2019 года будет участвовать Формуле Е. С окончанием сезона 2017 года компания заканчивает участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC в классе LMP1. Одновременно Porsche продолжает участие с 911 RSR в классе GT чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC, главным событием которого является гонка «24 часа Ле-Мана», а также в американской гоночной серии IMSA WeatherTech SportsCar Championship и других классических гонках на длинные дистанции.

Реорганизация автоспорта происходит в соответствии с направлением стратегии Porsche 2025: компания Porsche делает ставку на GT и электрические спорт кары, такие как, например, Mission E — первый автомобиль с полностью электрическим приводом. «Участие в Формуле E является логическим следствием работы над Mission E. Все большая свобода регламента с допуском индивидуальных разработок делает Формулу E привлекательной для нас, — говорит Михаэль Штайнер, член правления Porsche AG, отвечающий за разработки. — Porsche работает с альтернативными и инновационными концепциями привода. Формула E является для нас уникальной конкурентной средой, которая позволит двигать вперед разработки высокопроизводительных автомобилей в таких областях, как экологичность, экономичность и соответствие принципам устойчивого развития». Уже в этом году Porsche предпримет первые шаги в разработке собственного гоночного автомобиля Формулы E.

Параллельно Porsche расширяет свое присутствие в классе GT. «Разнообразие производителей и качество обеих гоночных серий WEC и IMSA привели нас к мысли о необходимости расширения нашего участия и сосредоточения сил на использовании 911 RSR, — говорит Штайнер. — Мы хотим быть номером 1. Для этого нам необходимы соответствующие инвестиции».

После четырех очень успешных лет, трех побед подряд в гонке «24 часа Ле-Мана» и чемпионских титулов в командном и личном зачетах в 2015 и 2016 годах Porsche покинет класс LMP1. Однако в этом году заводская команда из Вайссаха хочет в очередной раз отстоять оба чемпионских титула. Сезон завершится 18 ноября гонкой в Бахрейне.

Фриц Энцингер, вице президент LMP1 и главная фигура, обеспечившая возвращение Porsche в элиту автоспорта в 2014 году, говорит: «Это была непростая задача — создать с нуля команду для Ле-Мана. Но со временем мы сформировали успешный и профессиональный коллектив. Это будет нашей основой дальнейшего развития. Мы сможем обеспечить высокий уровень, необходимый для Формулы Е. Мы уверены в своих силах и с нетерпением ждем старта».

Успешная команда LMP1 полностью сохранится. Это касается и заводских пилотов. Наряду со стартами в других гоночных сериях и интенсивной подготовкой к Формуле Е компания Porsche изучает в настоящее время и другие области разработок и применения технологий.

Формула E является первой чисто электрической гоночной серией в мире. Первая гонка состоялась 13 сентября 2014 года. Международная Автомобильная Федерация (FIA), которая является также организатором Формулы 1, хочет подчеркнуть этой гоночной серией важность электромобильности и привлечь в автоспорт больше молодежи. В отличие от большинства серий сезон начинается осенью и заканчивается летом. Гонки проводятся на специально проложенных для этого трассах в центрах крупных городов. Тем самым спорт приходит к своим болельщикам, а не наоборот. Электромобильность особенно важна в городской среде и занимает существенное место в развитии концепции мобильности завтрашнего дня.

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