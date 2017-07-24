Лето с Datsun

Лето с Datsun

Летняя выгода на автомобили Datsun

До конца июля выгода при приобретении Datsun on-DO может достигать 100 тысяч рублей1.

Хэтчбек Datsun mi-DO доступен по цене от 425 тысяч рублей2.

И это на автомобили 2017 года производства!

Спешите в наши дилерские центры и наслаждайтесь летом в своем новом Datsun!

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Блогеры и владельцы Datsun у нас в гостях

4 июля автомобильные блогеры и самые активные владельцы автомобилей Datsun посетили нашу сборочную линию.

Здесь они познакомились с этапами производства автомобилей и службой контроля качества. А так же побеседовали с инженерами компании Datsun.

Пишите нам «ВКонтакте», если хотите попасть на такую же экскурсию!

Мы «ВКонтакте»


Как принять гостей на даче?

Лето в разгаре, и ваш дачный участок готов принимать гостей.

Свежая статья в нашем блоге расскажет, как встретить гостей «во всеоружии» и сделать выходные на свежем воздухе по-настоящему запоминающимися.

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Большой семейный праздник Datsun

Каждые выходные до конца лета в городах России проходит #DatsunПикник.

Откройте спорт для всей семьи, ведь на наших мероприятиях проходят мастер-классы и соревнования уличных атлетов. Приходите, развлекайтесь или тренируйтесь, участвуйте в квестах и выигрывайте призы. У нас весело!

Узнать, в каком городе пройдет следующий пикник, можно, кликнув на кнопку ниже.

Хочу на пикник!


Уличная атлетика. Начни движение

Есть те, кто просто мечтает изменить свою жизнь и ждет для этого удачного момента.

Но есть и те, кто каждый день упорно движется к своей мечте, не ждет, а действует уже сейчас — и достигает большего. Вы тоже можете все изменить.

Присоединяйтесь к нам, становитесь уличными атлетами и управляйте своей жизнью.

  • 1 — Выгода достигается за счет снижения стоимости автомобиля на 70 000 рублей (при участии клиента в программе утилизации от Datsun) и на 30 000 рублей (при приобретении автомобиля в кредит по любой программе Datsun Finance (действующей на Datsun on-DO), от АО «РН Банк» (лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 170 (бессрочная))).

    Предложение не является публичной офертой и распространяется на автомобиль Datsun on-DO в комплектации Access с механической коробкой передач 2017 года выпуска с 01 по 31 июля 2017 года.
  • 2 — Выгода достигается за счет снижения стоимости автомобиля на 50 000 рублей (при участии клиента в программе утилизации от Datsun) и на 40 000 рублей (при приобретении автомобиля в кредит по любой программе Datsun Finance (действующей на Datsun mi-DO), от АО «РН Банк» (лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 170 (бессрочная))).

    Предложение не является публичной офертой и распространяется на автомобиль Datsun mi-DO в комплектации Trust и Dream с механической коробкой передач 2017 года выпуска с 01 по 31 июля 2017 года.

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Информационный центр Datsun 8 (800) 200-19-14 (бесплатно для звонков из России)

  • Лето с Datsun
Источник:
www.datsun.ru
Дата:
30 июля 2017 г.
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