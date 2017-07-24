Лето с Datsun
Летняя выгода на автомобили Datsun
До конца июля выгода при приобретении Datsun on-DO может достигать 100 тысяч рублей1.
Хэтчбек Datsun mi-DO доступен по цене от 425 тысяч рублей2.
И это на автомобили 2017 года производства!
Спешите в наши дилерские центры и наслаждайтесь летом в своем новом Datsun!
Блогеры и владельцы Datsun у нас в гостях
4 июля автомобильные блогеры и самые активные владельцы автомобилей Datsun посетили нашу сборочную линию.
Здесь они познакомились с этапами производства автомобилей и службой контроля качества. А так же побеседовали с инженерами компании Datsun.
Пишите нам «ВКонтакте», если хотите попасть на такую же экскурсию!
Как принять гостей на даче?
Лето в разгаре, и ваш дачный участок готов принимать гостей.
Свежая статья в нашем блоге расскажет, как встретить гостей «во всеоружии» и сделать выходные на свежем воздухе по-настоящему запоминающимися.
Большой семейный праздник Datsun
Каждые выходные до конца лета в городах России проходит #DatsunПикник.
Откройте спорт для всей семьи, ведь на наших мероприятиях проходят мастер-классы и соревнования уличных атлетов. Приходите, развлекайтесь или тренируйтесь, участвуйте в квестах и выигрывайте призы. У нас весело!
Узнать, в каком городе пройдет следующий пикник, можно, кликнув на кнопку ниже.
Уличная атлетика. Начни движение
Есть те, кто просто мечтает изменить свою жизнь и ждет для этого удачного момента.
Но есть и те, кто каждый день упорно движется к своей мечте, не ждет, а действует уже сейчас — и достигает большего. Вы тоже можете все изменить.
Присоединяйтесь к нам, становитесь уличными атлетами и управляйте своей жизнью.
- 1 — Выгода достигается за счет снижения стоимости автомобиля на 70 000 рублей (при участии клиента в программе утилизации от Datsun) и на 30 000 рублей (при приобретении автомобиля в кредит по любой программе Datsun Finance (действующей на Datsun on-DO), от АО «РН Банк» (лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 170 (бессрочная))).
Предложение не является публичной офертой и распространяется на автомобиль Datsun on-DO в комплектации Access с механической коробкой передач 2017 года выпуска с 01 по 31 июля 2017 года.
- 2 — Выгода достигается за счет снижения стоимости автомобиля на 50 000 рублей (при участии клиента в программе утилизации от Datsun) и на 40 000 рублей (при приобретении автомобиля в кредит по любой программе Datsun Finance (действующей на Datsun mi-DO), от АО «РН Банк» (лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 170 (бессрочная))).
Предложение не является публичной офертой и распространяется на автомобиль Datsun mi-DO в комплектации Trust и Dream с механической коробкой передач 2017 года выпуска с 01 по 31 июля 2017 года.
Информационный центр Datsun 8 (800) 200-19-14 (бесплатно для звонков из России)
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