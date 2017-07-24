Renault Duster на ралли «Шелковый путь»-2017

Renault Duster на ралли «Шелковый путь»-2017

Renault

  • Внедорожник Renault Duster Dakar принял участие в ралли «Шелковый путь»-2017 в качестве автомобиля поддержки казахстанской команды Astana Motorsports.
  • Благодаря мощным двигателям, отличной геометрии кузова и высокому дорожному просвету, легендарный внедорожник беспрепятственно преодолел более 9 500 км по самым сложным трассам России, степям Казахстана и пустыням Китая.

22 июля в Сиане (Китай) финишировал международный ралли-рейд «Шелковый путь»-2017, в котором приняли участие десятки экипажей из 35 стран. По итогам марафона лидером в категории внедорожников стал Сириль Депре, в то время как экипаж Дмитрия Сотникова занял первую строчку среди грузовиков.

Надежный внедорожник Renault Duster принимает участие в ралли-рейде «Шелковый путь» второй год подряд, в этот раз в качестве автомобиля сопровождения команды Astana Motorsports из Казахстана, которая боролась за победу в зачете грузовиков под номером 310. Экипаж грузовика: пилот — казахстанец Артур Ардавичус, штурман — бельгиец Серж Брюнкенс, механик — голландец Майкл Хьюсман, — занял 6 место.

Наряду с участниками основного зачета, Renault Duster в лимитированной версии Dakar (бензиновый двигатель объемом 2,0 литра, МКП, полный привод), оборудованный стандартными аксессуарами Renault, беспрепятственно преодолел сложный маршрут ралли длиной более 9,5 тысяч километров, посетив 14 городов на территории трех стран — России, Казахстана и Китая.

Renault Duster отличается высоким дорожным просветом в 210 мм, интеллектуальной системой полного привода и отличной геометрией кузова (угол въезда — 30°, угол съезда — 36°, угол продольной проходимости — 23°). Внедорожник Renault Duster занимает первое место по продажам среди внедорожников (SUV) по итогам 2013, 2014, 2015 и 2016 годов. Клиенты Renault Duster по достоинству оценили его легендарную надежность, отличную проходимость и внедорожные качества, поэтому более 90% клиентов выбирают полноприводные версии Duster. Также, благодаря надежному 1.5-литровому турбодизелю с увеличенным межсервисным интервалом, сегодня Renault Duster является лидером среди дизельных внедорожников в массовом сегменте.

Ралли «Шелковый путь» — это международный ралли-рейд, который проводится с 2009 года на территории России, а также государств Центральной и Восточной Азии. Маршрут автомобильной гонки проходит по бездорожью и дорогам общего пользования, ее участники соревнуются в двух зачетах — грузовики и внедорожники.

  • Renault Duster на ралли «Шелковый путь»-2017
Источник:
Renault
Дата:
30 июля 2017 г.
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