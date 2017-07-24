«Горячая линия» Total — год, как мы стали ближе

Ровно год назад компания «ТОТАЛ ВОСТОК», дочернее предприятие концерна Total и поставщика смазочных материалов под марками Total и ELF, открыла службу технической поддержки для конечных пользователей. Позвонив по телефону, или задав вопрос на сайте, любой автомобилист может сегодня получить квалифицированную консультацию относительно выбора смазочного материала, технических характеристик и других вопросов, касающихся продуктов компании и их применения. Cпециалисты колл-центра помогают с подбором смазочных материалов как владельцам автомобилей — KIA, Peugeot, Citroen, Renault — так и пользователям немецких, американских и японских марок.

За 12 месяцев в колл-центр поступило более 8 000 обращений из разных регионов России — 50% на электронную почту и 33% на телефон «горячей линии». Более половины запросов касалось подбора моторных масел и смазочных материалов, а также вопросов розничной и оптовой покупки масел Total и ELF.

«Основной целью открытия горячей линии, прежде всего, была необходимость стать ближе к конечным пользователям, помочь им получить информацию из первых рук и снять необходимость разбираться в сложных технических характеристиках продуктов, предлагая уже готовое рабочее решение. Также иногда в тексты на сайте и другую информацию закрадываются ошибки, и, благодаря данному сервису, мы можем узнавать о них от внимательных пользователей и оперативно исправлять. Мы очень благодарны нашим неравнодушным потребителям, которые помогают нам становиться лучше», — отметил Фабьен Вуазен, генеральный директор ООО «ТОТАЛ ВОСТОК».

Телефон «горячей линии»: 8-800-505-36-45 (для РФ звонок бесплатный)

Электронный адрес: info@total-russia.ru

Операторы работают с 9:00 до 19:00 Мск, без выходных.

ООО «ТОТАЛ ВОСТОК»

ООО «ТОТАЛ ВОСТОК» — российское дочернее предприятие нефтехимического концерна Total, поставляющее на российский рынок автомобильные смазочные материалы марок Total и ELF, широкую гамму индустриальных смазочных материалов, а также продукты специальной химии, присадки к топливам и специальные виды топлива с 1994г. Помимо разветвлённой дистрибьюторской сети, простирающейся от Калининграда до Владивостока, филиалы ООО «ТОТАЛ ВОСТОК» открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Казани.

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