Infiniti объявляет результаты продаж за первое полугодие 2017 года

Infiniti

Москва — В 2017 году Infiniti продолжает уверенный рост на российском рынке. За первые шесть месяцев было реализовано 2 632 автомобилей Infiniti, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Самыми продаваемыми моделям первого полугодия 2017 года стали: городской кроссовер QX50 — 835 автомобилей, спортивный кроссовер QX70 — 599 автомобилей, и спортивный седан Q50 — 365 автомобилей.

Спортивный седан Q50 стал популярен у российских покупателей благодаря своим богатым комплектациям и инновационным технологиям, которыми он оснащен: адаптивная электронная система управления (DAS 2.0), электронная подвеска, системы активной безопасности Safety Shield.

Спортивный купе-кроссовер QX70 уже столько лет завоевывает любовь российских покупателей благодаря своему стильному и необычному дизайну, великолепной управляемости, неповторимому драйву и потрясающей надежности.

Увеличенный клиренс и расширенное пространство для задних пассажиров, надежность и обновленный стиль купе-кроссовера сделали QX50 самым востребованным автомобилем российского рынка в модельном ряду Infiniti.

На сегодняшний день в дилерских центрах Infiniti действуют специальные цены на модели: QX50 доступен по цене от 2 125 000 рублей, на QX70 действует предложение по цене от 2 505 000 рулей, а стоимость Q50 начинается от 1 760 000 рублей.

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