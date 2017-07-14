Новый Audi A8: будущее автомобилей представительского класса

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Мировая премьера флагманской модели на выставке-конференции Audi в Барселоне.

Новый язык дизайна и новаторская концепция сенсорного управления.

Серийные версии Audi A8 будут оснащаться функциями автопилотирования с 2018 года.

Москва, 11 июля 2017 — Будущее автомобилей представительского класса начинается сегодня: на выставке-конференции Audi Summit в Барселоне состоялась мировая премьера нового Audi A8. Четвертое поколение флагманской модели — эталон воплощения девиза «Vorsprung durch Technik» («Превосходство высоких технологий») благодаря новому языку дизайна, инновационной концепции управления функциями автомобиля при помощи сенсорного экрана и системному подходу к использованию электрической энергии в силовой установке. Новый Audi A8 стал первым в мире серийным автомобилем, спроектированным для активного применения систем автопилотирования. С 2018 года Audi будет постепенно внедрять на серийных моделях такое оборудование, как системы автоматической парковки и заезда в гараж, а также систему автопилотирования в транспортных пробках.

Король стиля: дизайн кузова

Audi A8 — знаковая модель с точки зрения стиля. Она дает старт новой эпохе дизайна всего бренда. Передняя часть автомобиля с широкой вертикальной решеткой Singleframe и струящиеся, мускулистые линии кузова символизируют спортивную элегантность, изысканность и прогрессивность. Новый Audi A8 воплощает в жизнь идеи, предвестником которых стал концепт-кар Audi prologue. Роскошный седан производит внушительное впечатление как в стандартном исполнении (габаритная длина в этом случае составляет 5,17 м), так и в удлиненном на 13 см варианте Audi A8 L.

Во всем мире бренд Audi известен спортивным обликом своих моделей, облегченной конструкцией автомобилей и системой полного привода quattro. Новый A8 обладает всеми достоинствами Audi. Сбалансированные пропорции и атлетичные очертания кузова выделяют колесные арки и визуально подчеркивают наличие системы полного привода. Профиль автомобиля с вертикальной передней частью, сочетающейся с плавным наклоном кормы, создает ощущение стремительности. Индивидуальность флагманской модели подчеркивается и днем и ночью благодаря эффектным матрично-светодиодным фарам высокого разрешения с системой лазерного света Audi laser lighting и характерной светодиодной световой полосе задних фонарей, выполненных с применением технологии органических светодиодов OLED. Эта светотехника создает уникальную динамическую световую графику в тот момент, когда водитель подходит к автомобилю или отходит от него.

Роскошный интерьер

Определяющей дизайнерской особенностью новой грани роскоши стал простор. Именно он обеспечивает сходство интерьера Audi A8 с великолепной гостиной. Внутренние габариты седана существенно увеличились по сравнению с предыдущим поколением модели при обоих вариантах колесной базы.

Выбор оснащения и материалов отделки обширен, при этом в каждом элементе ощущается превосходное качество изготовленных по индивидуальному заказу деталей — от перфорации обивок сидений до заслонок воздуховодов, которые открываются и закрываются электроприводом.

Правое заднее сиденье новой флагманской модели Audi предлагает наиболее высокий уровень комфорта и роскоши. В качестве дополнительной опции для Audi A8 L доступно комфортное кресло с четырьмя вариантами регулировок и опорой для ступней. Находящийся на таком сиденье пассажир может воспользоваться обогревом или массажем ступней с помощью специального блока управления с различными настройками, вмонтированного в спинку переднего пассажирского кресла. Новые подголовники дополняют ощущение комфорта. Пассажиры заднего ряда также имеют возможность при помощи отдельного блока управления регулировать работу целого набора функций: освещения салона, новых матричных фонарей точечной подсветки с высоким разрешением, массажных функций самих сидений, а также осуществлять приватные телефонные звонки. Пульт управления, находящийся в распоряжении пассажиров заднего ряда, имеет размер смартфона и дисплей на органических светодиодах OLED. Этот съемный пульт располагается в центральном подлокотнике.

Органы управления функциями: отклик по касанию пальца

Интерьер роскошного седана подчеркнуто лаконичен, а его архитектура предельно логична и имеет ярко выраженную горизонтальную ориентацию. Высочайшие стандарты качества Audi в эпоху цифровых технологий предполагают принципиально новую концепцию управления функциями автомобиля. Она выражена в отказе от привычного сочетания вращающейся кнопки-джойстика и сенсорной панели, которое использовалось на модели-предшественнице. Приборная панель нового Audi A8 практически полностью освобождена от кнопок и переключателей. В центре расположен сенсорный дисплей с диагональю 10,1 дюйма. В выключенном состоянии он практически не диссонирует с глянцевой черной окружающей поверхностью, поскольку собственный дизайн дисплея идеально гармонирует с покрытием панели.

Как только автомобиль открывается, на дисплее возникает пользовательский интерфейс. Водитель может управлять информационно-развлекательной системой на большом дисплее с помощью прикосновения пальца. Одновременно предусмотрена возможность использовать второй сенсорный дисплей, расположенный на консоли центрального тоннеля. С его помощью осуществляется управление системой кондиционирования воздуха, функциями комфорта, а также ввод текстовой информации. Когда водитель активирует какую-либо функцию на верхнем или нижнем дисплее, для подтверждения выполнения команды генерируется звуковой и тактильный сигнал. Управляющие кнопки, поверхность которых выполнена в дизайне «под стекло», предоставляют обратную связь аналогичным образом. Сочетание звукового и тактильного отклика, использование простых жестов вроде пролистывания делают отклик интерфейса MMI touch особенно безопасным, понятным на интуитивном уровне и быстрым в использовании.

Audi A8 также способен вести интеллектуальный диалог. Водитель может активировать широкий набор функций автомобиля, используя новую естественную форму голосовых команд. Информация о месте назначения или медиаконтент либо уже доступны на борту автомобиля, либо могут быть получены из облачных хранилищ при помощи высокоскоростного канала доступа к Интернету по стандарту LTE. В обширный комплекс решений Audi connect также входят система распознавания дорожных знаков и система оповещения об опасностях на маршруте — инновационные сервисы взаимодействия автомобиля с другими объектами (car-to-X), работа которых построена по принципу роевого интеллекта, который образуют автомобили Audi.

Навигационная система Audi A8 была существенно обновлена: теперь она способна к самообучению на основе пройденного маршрута. Благодаря этому навигационная система создает интеллектуальные подсказки для водителя при поиске. В карту также интегрированы трехмерные модели основных городов Европы с высокой степенью детализации.

Мировая премьера: Audi A8 с системой автопилотирования

Новый Audi A8 — первый серийный автомобиль, который разрабатывался специально для активного применения систем автопилотирования. Ассистент автопилотирования в условиях транспортных пробок Audi AI способен взять на себя управление автомобилем в условиях медленного транспортного потока на скоростях до 60 км/ч на шоссе и магистралях, где встречные потоки разделены барьером ограждения. Система активируется кнопкой AI на центральной консоли.

Ассистент управления в условиях транспортных пробок обеспечивает начало движения, разгон, рулевое управление и торможение. От водителя больше не требуется постоянно контролировать автомобиль. Водитель может полностью убрать руки от руля и, в зависимости от действующих в разных странах законов, уделить внимание иному занятию, например, просмотру бортового телевизора. Как только система достигает предела диапазона своего действия, она обращается к водителю для того, чтобы он вновь взял на себя управление автомобилем.

Ассистент автопилотирования в условиях транспортных пробок — революционное техническое решение. В режиме автопилотирования центральный контроллер систем помощи водителю (zFAS) постоянно рассчитывает картину окружающей обстановки, опираясь на данные, собираемые различными датчиками. Audi — первый автопроизводитель, который наряду с применением радарных датчиков, фронтальной камеры и ультразвуковых датчиков, начал использовать также лазерные сканеры. Внедрение ассистента автопилотирования в условиях транспортных пробок Audi AI traffic jam означает, что на каждом из мировых рынков необходимо дополнительное согласование с законодательной базой, а также зависящее от специфики каждой страны определение применения и испытаний данной системы. Высочайшие стандарты качества, которые поддерживает бренд, в равной степени применимы и в области систем высокого уровня автопилотирования. В дополнение к этому потребуется оценка комплекса процедур согласования и календарного плана такой работы для разных стран мира. На этом основании Audi будет применять поэтапный подход к внедрению ассистента автопилотирования в условиях транспортных пробок на серийные модели.

Система беспилотной парковки Audi AI remote parking pilot и система беспилотной парковки автомобиля в гараж Audi AI remote garage pilot самостоятельно направляют Audi A8 на парковочное место или в гараж и выводят автомобиль с/из него. При этом водитель контролирует осуществляемые маневры со стороны и не должен находиться в это время в автомобиле. Водитель активирует действие соответствующей системы со своего смартфона, используя новое приложение myAudi. Для отслеживания маневров парковки водитель удерживает кнопку Audi AI и видит в реальном времени панорамное изображение с камер кругового обзора автомобиля на своем мобильном устройстве.

Новое измерение: подвеска

Получившая полноценный комплекс обновлений подвеска формирует принципиально иные представления о пределах физически возможного. Одно из инновационных решений — система динамически полноуправляемого шасси, обеспечивающая сочетание по-спортивному точной управляемости с идеальной стабильностью. Изменение передаточного отношения рулевого управления передних колес является функцией от скорости движения; задние колеса в зависимости от скорости доворачиваются в ту же сторону, что и передние, или в противоположную. При наличии спортивного дифференциала управляемость автомобиля становится еще более динамичной и точной. Спортивный дифференциал в активном режиме перераспределяет крутящий момент между задними колесами, дополняя своим действием работу системы постоянного полного привода quattro, которая теперь входит в список стандартного оборудования Audi A8.

Вторая новинка — технология полноактивной подвески Audi AI active suspension. В зависимости от пожеланий водителя и текущей дорожной ситуации, система способна увеличивать или уменьшать дорожный просвет в отдельности для каждого колеса при помощи электрических актуаторов. Такая гибкость регулировок обеспечивает широчайший диапазон настройки ходовых качеств: от плавности и максимально комфортного движения классического представительского седана до динамики спортивного автомобиля. Взаимодействие с системой pre sense 360° позволяет молниеносно приподнять автомобиль при неизбежности бокового столкновения, за счет чего снижается тяжесть последствий аварии для всех находящихся внутри автомобиля.

Инновационная система подвески получает энергию для своей работы от контура электрического питания с напряжением 48 вольт. Впервые для Audi этот контур выполняет роль основной электрической системы на всех версиях нового Audi A8. В сочетании с высокотехнологичной пневматической подвеской Audi A8, такой инновационной принцип работы подвески обеспечивает качественно новый уровень комфорта и удовольствия от вождения.

Силовые установки: архитектура «mild hybrid» и архитектура e-tron

Новый Audi A8 выходит на рынок Германии с двумя вариантами турбированных двигателей V6, каждый из которых подвергся модернизации: дизельным 3.0 TDI или бензиновым 3.0 TFSI. Мощность дизельного двигателя составляет 286 л. с., бензиновый силовой агрегат развивает 340 л. с. Позже будут представлены и два восьмицилиндровых агрегата — 435-сильный 4.0 TDI и 460-сильный 4.0 TFSI. Топовая версия Audi A8 получит двигатель W12 с рабочим объемом 6.0 л.

Все пять вариантов двигателей работают совместно с имеющим ременный привод стартер-генератором (BAS), являющимся основным элементом бортовой электрической системы с напряжением 48 вольт. Технология «мягкого гибрида» (MHEV, mild hybrid electric vehicle) позволяет автомобилю замедляться с выключенным двигателем и обеспечивает плавный перезапуск двигателя. Она также имеет расширенную функцию старт-стоп и систему рекуперации энергии мощностью до 12 кВт. Совокупный эффект всех этих возможностей позволяет еще больше снизить расход топлива и без того эффективных двигателей на дополнительные 0,7 л на 100 км пробега в реальных условиях эксплуатации.

Также будет представлена версия Audi A8 L e-tron quattro с мощным гибридным приводом plug-in hybrid с возможностью подзарядки от внешнего источника. Суммарная мощность двигателя 3.0 TFSI и электромотора достигает 449 л. с., а суммарный крутящей момент силовой установки — 700 Н•м. Литий-ионная аккумуляторная батарея обеспечивает запас энергии, достаточный приблизительно для 50 км пробега в режиме использования исключительно электрической тяги. В качестве опции предусмотрена возможность заряда батареи при помощи панели беспроводной индукционной зарядки Audi Wireless Charging. Это устройство мощностью 3,6 кВт устанавливается на полу гаража и индукционным способом передает энергию к обмотке принимающего контура в автомобиле.

Производство новых Audi A8 и Audi A8 L осуществляется на заводе в Неккарзульме. Новые модели выйдут на рынок Германии в конце осени 2017 года. Стартовая цена на Audi A8 в Германии составляет 90 600 евро, а на Audi A8 L — 94 100 евро.

На российском рынке новые Audi A8 появятся в конце 2017 года.

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