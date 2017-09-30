Fiat Chrysler Automobiles представляет новые модификации популярных легких коммерческих автомобилей Fiat Ducato полной массой 2,5т

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Москва, 6 июля, 2017 г. — Fiat Chrysler Automobiles и подразделение легких коммерческих автомобилей FIAT Professional представляет 3 новые модификации одной из самых популярных версий Fiat Ducatoполной массой до 2,5т. Теперь модельный ряд автомобилей, имеющих доступ в том числе за пределы грузового каркаса и центральные районы Москвы, расширен еще тремя модификациями:

Средняя колёсная база, низкая крыша: объем грузового отсека 10м3 (MWB H1 2,5t) по цене 1 545 000 р.

Средняя колёсная база, средняя крыша: объем грузового отсека 11,5м3 (MWB H2 2,5t) по цене 1 595 000 р.

Длинная колёсная база, средняя крыша: объем грузового отсека 13м3 (LWB H2 2,5t) по цене 1 659 000 р.

Новые модификации созданы специально для тех клиентов, которые используют Fiat Ducato для перемещений и доставки грузов по городу. Наиболее привлекательной является версия автомобиля со средней базой и низкой крышей (MWB H1 2,5t): имея высоту 2,25 м, автомобиль свободно заезжает на подземные паркинги и зоны разгрузки, а объем грузового отсека 10м3 позволяет вместить достаточное количество груза.

Новые версии дополнили уже существующую модель с короткой базой и низкой крышей, с объемом грузового отсека 8 м3, стоимостью 1 495 000 рублей.

Кроме привлекательных цен покупатели новых модификаций Fiat Ducato могут воспользоваться специальными программами:

специальная программа для юридических лиц, приобретающих автомобиль в лизинг — дополнительная выгода в размере 165 000 руб.

субсидированный кредит по ставке 6,67% на 3 года

поддержкой по программе трейд-ин в размере 110 000 руб1.

При покупке клиенты получают традиционно бесплатную опцию — обслуживание в рамках премиальной программы помощи на дорогах FIAT Top assistance в течение всего времени эксплуатации автомобиля, при прохождении регулярного техобслуживания у официальных дилеров Fiat Professional2.

1 Специальные условия действуют до 30.09.2017

1 Данное заявление (предложение) носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

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