Fiat Chrysler Automobiles представляет новые модификации популярных легких коммерческих автомобилей Fiat Ducato полной массой 2,5т

Fiat Chrysler Automobiles представляет новые модификации популярных легких коммерческих автомобилей Fiat Ducato полной массой 2,5т

Fiat

Москва, 6 июля, 2017 г. — Fiat Chrysler Automobiles и подразделение легких коммерческих автомобилей FIAT Professional представляет 3 новые модификации одной из самых популярных версий Fiat Ducatoполной массой до 2,5т. Теперь модельный ряд автомобилей, имеющих доступ в том числе за пределы грузового каркаса и центральные районы Москвы, расширен еще тремя модификациями:

  • Средняя колёсная база, низкая крыша: объем грузового отсека 10м3 (MWB H1 2,5t) по цене 1 545 000 р.
  • Средняя колёсная база, средняя крыша: объем грузового отсека 11,5м3 (MWB H2 2,5t) по цене 1 595 000 р.
  • Длинная колёсная база, средняя крыша: объем грузового отсека 13м3 (LWB H2 2,5t) по цене 1 659 000 р.

Новые модификации созданы специально для тех клиентов, которые используют Fiat Ducato для перемещений и доставки грузов по городу. Наиболее привлекательной является версия автомобиля со средней базой и низкой крышей (MWB H1 2,5t): имея высоту 2,25 м, автомобиль свободно заезжает на подземные паркинги и зоны разгрузки, а объем грузового отсека 10м3 позволяет вместить достаточное количество груза.

Новые версии дополнили уже существующую модель с короткой базой и низкой крышей, с объемом грузового отсека 8 м3, стоимостью 1 495 000 рублей.

Кроме привлекательных цен покупатели новых модификаций Fiat Ducato могут воспользоваться специальными программами:

  • специальная программа для юридических лиц, приобретающих автомобиль в лизинг — дополнительная выгода в размере 165 000 руб.
  • субсидированный кредит по ставке 6,67% на 3 года
  • поддержкой по программе трейд-ин в размере 110 000 руб1.

При покупке клиенты получают традиционно бесплатную опцию — обслуживание в рамках премиальной программы помощи на дорогах FIAT Top assistance в течение всего времени эксплуатации автомобиля, при прохождении регулярного техобслуживания у официальных дилеров Fiat Professional2.

  • 1 Специальные условия действуют до 30.09.2017
  • 1 Данное заявление (предложение) носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Источник:
www.fiat.ru
Дата:
12 июля 2017 г.
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