Fiat Chrysler Automobiles представляет новые модификации популярных легких коммерческих автомобилей Fiat Ducato полной массой 2,5т
Москва, 6 июля, 2017 г. — Fiat Chrysler Automobiles и подразделение легких коммерческих автомобилей FIAT Professional представляет 3 новые модификации одной из самых популярных версий Fiat Ducatoполной массой до 2,5т. Теперь модельный ряд автомобилей, имеющих доступ в том числе за пределы грузового каркаса и центральные районы Москвы, расширен еще тремя модификациями:
- Средняя колёсная база, низкая крыша: объем грузового отсека 10м3 (MWB H1 2,5t) по цене 1 545 000 р.
- Средняя колёсная база, средняя крыша: объем грузового отсека 11,5м3 (MWB H2 2,5t) по цене 1 595 000 р.
- Длинная колёсная база, средняя крыша: объем грузового отсека 13м3 (LWB H2 2,5t) по цене 1 659 000 р.
Новые модификации созданы специально для тех клиентов, которые используют Fiat Ducato для перемещений и доставки грузов по городу. Наиболее привлекательной является версия автомобиля со средней базой и низкой крышей (MWB H1 2,5t): имея высоту 2,25 м, автомобиль свободно заезжает на подземные паркинги и зоны разгрузки, а объем грузового отсека 10м3 позволяет вместить достаточное количество груза.
Новые версии дополнили уже существующую модель с короткой базой и низкой крышей, с объемом грузового отсека 8 м3, стоимостью 1 495 000 рублей.
Кроме привлекательных цен покупатели новых модификаций Fiat Ducato могут воспользоваться специальными программами:
- специальная программа для юридических лиц, приобретающих автомобиль в лизинг — дополнительная выгода в размере 165 000 руб.
- субсидированный кредит по ставке 6,67% на 3 года
- поддержкой по программе трейд-ин в размере 110 000 руб1.
При покупке клиенты получают традиционно бесплатную опцию — обслуживание в рамках премиальной программы помощи на дорогах FIAT Top assistance в течение всего времени эксплуатации автомобиля, при прохождении регулярного техобслуживания у официальных дилеров Fiat Professional2.
- 1 Специальные условия действуют до 30.09.2017
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