«Шелковый Путь-2017»: команды «КАМАЗ-Мастер» и Peugeot Total готовы к старту

Москва, 7.07.2017 — группа «ВТБ» и компания «ТОТАЛ ВОСТОК», дочернее предприятие концерна Total, импортирующая на российский рынок смазочные материалы TOTAL и ELF, провели совместное мероприятие с участием команд-победителей ралли «Шелковый путь-2016» — «КАМАЗ-Мастер» и Peugeot Total — в рамках подготовки к одноименному ралли 2017. Обе команды не так давно одержали очередные победы в рамках ралли-рейда «Дакар-2017» и сейчас готовятся покорить гонку Москва — Сиань.

«Шёлковый путь-2017» пройдёт по новому маршруту протяжённостью 9 608 километров с 17-ю спецучастками. Двухнедельный марафон включает зрелищные этапы по бездорожью, в которых сильнейшие гонщики и лучшие автомобильные технологии будут испытаны в сложнейших условиях.

Вечером 6 июля представители компаний-партнеров и пилоты встретились с поклонниками раллийного спорта на набережной Тараса Шевченко. Пилоты и болиды прибыли на мероприятие на специальной барже, которая в течение дня курсировала по Москве реке.

«Пройти вместе с боевой машиной через всю столицу по реке — подобного в моей практике ещё не было! В такие моменты особенно чувствуется, что в предстоящей гонке за нашими спинами вся страна. С нетерпением жду старта на Красной площади», — сказал Эдуард Николаев, пилот команды «КАМАЗ-Мастер».

Пилоты команд поделились ожиданиями от гонки, а также представили раллийные автомобили. Peugeot Total презентовал новый болид PEUGEOT 3008 DKR Maxi, который является гоночной версией кроссовера PEUGEOT 3008 — обладателя титула «Европейский автомобиль года 2017». После официальной части гости вместе с гонщиками Себастьяном Лёб и Айратом Мардеевым попробовали свои силы в кибер-ралли.

«Я с нетерпением жду старта и, действительно, счастлив уже во второй раз принимать участие в ралли „Шелковый путь—2017“. В прошлом году гонка принесла нам не только победу, но и много интересного опыта в разных странах. Впервые мне удалось пройти второе большое ралли сезона по пересечённой местности с техническими этапами на открытых участках в России и Казахстане, а также в дюнах и в китайской пустыне. Это настоящее удовольствие проходить подготовку для возвращения в эти места», — отметил Сирил Деспре, пилот команды Peugeot Total.

В пятницу 7 июля в день официального старта ралли «Шелковый путь-2017» на Красной площади поклонники команд смогут посетить шатер «КАМАЗ-Мастер» и Peugeot Total, а также получить автографы от пилотов команд-чемпионов. Кроме того, для посетителей партнеры мероприятия подготовили специальные интерактивные развлечения и множество сюрпризов.

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