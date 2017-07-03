KIA объявляет результаты продаж в России за июнь и первое полугодие 2017 года

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Июнь стал рекордным по объему продаж автомобилей KIA в России в 2017 году — реализовано 16 755 автомобилей, на 31,1% больше, чем в июне 2016 года.

9 из 12 предлагаемых KIA в России моделей в июне продемонстрировали положительную динамику продаж по сравнению с июнем 2016 года.

Для семи моделей в июне достигнут рекордный объем продаж с начала года. Объем продаж KIA Soul впервые в 2017 году превысил 1000 единиц.

Увеличение объема продаж автомобилей KIA за первое полугодие на фоне аналогичного показателя 2016 года составило 22,1%.

Самыми популярными моделями KIA на российском рынке как по итогам июня, так и по итогам полугодия остаются Rio, Sportage и cee’d.

Объем корпоративных продаж KIA в июне 2017 года сохранился на уровне прошлогоднего показателя — 11,6% от общих продаж бренда. За первое полугодие на юридические лица пришлось 11% общих продаж автомобилей KIA в России.

KIA остается лидером среди всех представленных в России иностранных автомобильных брендов как по итогам месяца, так и по итогам полугодия.

KIA Rio по итогам полугодия стал лидером продаж среди всех моделей, включая автомобили российских марок.

Москва, 7 июля 2017 года — Компания KIA Motors Rus объявляет результаты продаж в России в июне и за первое полугодие 2017 года.

Июнь стал для KIA рекордным месяцем по объему продаж в России в текущем году: было реализовано 16 755 автомобилей, что на 31,1% больше, чем в июне 2016 года. Всего с начала года своих клиентов в России нашли 85 189 автомобилей KIA, кумулятивный объем продаж увеличился по сравнению с первым полугодием 2016 года на 22,1%. Доля бренда на российском рынке как по итогам июня, так и по итогам первых шести месяцев года составила 11,9%, увеличившись на 1,5%-ных пункта по сравнению с прошлогодним показателем. KIA уверенно сохраняет позиции лидера среди всех иностранных автомобильных брендов, представленных в России.

На стабильном уровне удерживаются корпоративные продажи бренда. В июне их доля составила 11,6% от общего числа реализованных KIA Motors Rus автомобилей, а по итогам полугодия на юридические лица пришлось 11% продаж.

9 из 12 представленных в российской линейке марки моделей продемонстрировали в июне положительную динамику. Наиболее существенным оказался рост спроса по сравнению с июнем 2016 года на седан бизнес-класса Optima (+889%), стильный городской кроссовер Soul (+529%) и флагманский кроссовер Sorento Prime (+474%).

Обновление KIA Soul и выход на рынок новых версий модели позволило яркому городскому кроссоверу впервые в 2017 году превысить объем продаж в 1 000 единиц за месяц: на различных модификациях KIA Soul в июне остановил выбор 1 101 российский клиент. Июнь стал рекордным по объему продаж месяцем года еще для шести моделей KIA: Picanto, Optima, Sorento, Sorento Prime1, cee’d и Sportage.

Новое, третье поколение субкомпактного городского автомобиля KIA Picanto, продажи которого стартовали 2 июня, было тепло встречено клиентами: объем продаж этой нишевой модели увеличился на 83% по сравнению с маем 2017 года и на 70,9% по сравнению с июнем 2016 года. Такой рост спроса способствовал тому, что кумулятивные продажи Picanto за полугодие возросли на 25,3% по сравнению с показателями прошлого года.

Тройка наиболее востребованных моделей KIA на российском рынке остается неизменной. Как по итогам июня, так и по итогам всего полугодия, в лидерах продаж находятся компактная модель сегмента «В+» Rio2 (8 032 и 46 158 автомобилей соответственно), компактный кроссовер Sportage (2 929 и 12 800) и семейство моделей cee’d (1607 и 7 879). В июньский успех этих моделей внесли свой вклад и автомобили специальной серии, посвященной Кубку Конфедераций FIFA 2017.

KIA Rio по итогам полугодия стал самой популярной моделью среди всех представленных на российском рынке, включая модели отечественных марок. Ранее KIA Motors Rus уже было объявлено, что прием заказов на новое поколение этого бестселлера бренда, разработанное специально для российского рынка, стартует 17 июля.

Приложение: Объём продаж автомобилей KIA в России в июне и в январе-июне 2017 года



Июнь 2017 года Динамика в сравнении с июнем 2016 года Первое полугодие 2017 года Динамика в сравнении с январем-июнем 2016 года KIA Picanto 299 +70,9% 1 184 +25,3% KIA Cerato 528 +92,7% 2 989 +46,4% KIA Optima 1 207 +889,3% 4 842 +102,5% KIA Sorento 389 +67,7% 1 967 -23,3% KIA Sorento Prime 551 +474,0% 2 687 +144,5% KIA Quoris 18 0,0% 79 -31,3% KIA Mohave 70 +6,1% 245 -17,8% KIA Soul 1 101 +529,1% 4 046 +34,0% KIA cee’d 1 607 +40,5% 7 879 -6,9% KIA Sportage 2 929 +72,2% 12 800 +48,2% KIA Venga 22 -85,1% 311 -57,9% KIA Rio 8 032 -6,9% 46 158 +17,0% Всего 16 755 +31,1% 85 189 +22,1%

1 KIA Sorento Prime — уникальное название модели для российского рынка. В других странах мира этот кроссовер называется KIA Sorento третьего поколения.

2 В России под названием KIA Rio представлен иной продукт, чем в других странах мира. Модель разработана специально для российского рынка. По сравнению с одноименной моделью на других рынках KIA Rio российского производства имеет другой кузов и иные габаритные размеры, в частности, увеличенную колесную базу, отличается линейкой двигателей и настройками подвески, а также оснащением, например уникальным пакетом «Теплые опции».

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