Кетчер-кар: необычная миссия Toyota Prius в России

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Новый Toyota Prius исполнит почетную миссию кетчер-кара на российском этапе глобального благотворительного забега Wings for Life World Run, который пройдет в городе Коломне 7 мая.

Кетчер-кар стартует через 30 минут после начала гонки и, двигаясь с нарастающей скоростью, выполняет роль мобильной финишной черты для участников забега.

Управлять Toyota Prius во время забега будет один из сильнейших FMX-райдеров России атлет Red Bull Алексей Колесников.

Узнать подробнее о миссии кетчер-кара и особенностях его вождения можно в видео по ссылке: https://youtu.be/DGQBJgPQoGI

ООО «Тойота Мотор», 25 апреля 2017 года — В воскресенье 7 мая в 14:00 по московскому времени десятки тысяч бегунов по всему миру одновременно выйдут на старт ежегодного благотворительного забега Wings for Life World Run. В этом году почетную миссию кетчер-кара российского этапа забега в г. Коломне будет выполнять новый Toyota Prius.

Что такое Wings for Life World Run?

Wings for Life World Run — необычное по формату беговое мероприятие, помогающее привлечь внимание общества к проблемам травм спинного мозга и собрать средства для их лечения. Забег начинается в одно и то же время более чем в 20 странах вне зависимости от часового пояса и объединяет людей, готовых бежать за тех, кто не может. Это единственный забег в мире, где финиш, или кетчер-кар, гонится за участниками.

Что такое кетчер-кар?

Особенность забега Wings for Life World Run в том, что он не имеет финишной черты. Каждый бежит столько, сколько позволяет его личный предел, до тех пор, пока его не догонит кетчер-кар. Только появившись на российском рынке, Toyota Prius сразу исполнит почетную миссию кетчер-кара в России в 2017 году. Автомобиль стартует через 30 минут после начала забега, постепенно наращивая скорость с 15 до 35 км/ч. Чтобы зафиксировать результаты тысяч спортсменов, автомобиль будет оборудован системой электронного хронометража. Достижение фиксируется с помощью индивидуальных маячков, которые активируются, когда участник пересекает линию старта, и выключаются, когда его обгоняет кетчер-кар. Тот, кого Prius обгонит последним, станет победителем российского, а возможно, и международного забега.

Почему Toyota Prius?

Больше, чем просто автомобиль

Как и забег, являющийся больше чем просто спортивным событием, Toyota Prius — это больше, чем просто автомобиль. Гибридный Prius предлагает высокие технологии, позволяющие покупателям с ответственной позицией в отношении окружающей среды не отказываться от использования личного транспорта. По всему миру уже более 10 миллионов человек стали владельцами гибридных автомобилей Toyota с рекордно низким содержанием вредных веществ в выхлопных газах. Каждый из них внес посильный вклад в сохранение планеты, в то время как десятки тысяч бегунов Wings for Life World Run внесут свой вклад в развитие исследований травм спинного мозга, чтобы изменить к лучшему жизнь миллионов людей по всему миру.

Феноменальная энергоэффективность

Победить в длинном забеге может только участник, который грамотно распределяет энергию. От этого зависит конечный результат — дистанция, которую сможет преодолеть бегун. Prius служит отличным примером и здесь: комбинируя энергию бензинового двигателя и электромотора, автомобиль расходует минимум топлива для достижения максимального пробега. Так, расход топлива Prius в комбинированном цикле испытаний равен 3 л / 100 км, а при использовании энергоэффективной техники вождения Pulse&Glide средний расход снижается до рекордных 2,1 л / 100 км.

Кто будет за рулем Toyota Prius?

Управлять кетчер-каром в 2017 году будет самый титулованный мотофристайлер России Алексей Колесников. Головокружительные трюки, которые исполняет Алексей на крупнейших мировых контестах по фристайл-мотокроссу, требуют движения на байке на высокой скорости. В рамках забега Алексею, как и участникам, предстоит узнать свой предел: так медленно водить ему еще не приходилось. Короткий видеоролик о сложностях, с которыми столкнулся райдер во время подготовки к мероприятию.

Роль официального партнера мероприятия Toyota не ограничена предоставлением кетчер-кара — решение организационных задач благотворительного забега доверено моделям RAV4, Hilux и Land Cruiser 200.

Все желающие еще могут присоединиться к уникальному забегу Wings for Life World Run и на себе испытать, каково это бежать не к финишу, а от него. Детальная информация по условиям участия и форма онлайн-регистрации доступны на официальном сайте забега wingsforlifeworldrun.com.

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