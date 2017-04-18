KIA представила на автосалоне в Шанхае модели Pegas и K2 Cross

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В новом седане Pegas, разработанном специально для китайского рынка, традиционное для KIA великолепное соотношение цены и качества сочетается с просторным для B-сегмента салоном.

K2 Cross — новый хэтчбек KIA с увеличенным клиренсом и элементами дизайна кроссовера.

Посетители стенда KIA на автосалоне в Шанхае также могут узнать о принципах действия систем помощи водителю и полуавтономного управления DRiVE WISE благодаря интерактивным симуляторам виртуальной реальности.

На выставке продемонстрирован полный модельный ряд KIA: от линейки «гибридов» до автомобилей, участвующих в чемпионате Китая по кольцевым гонкам China Touring Car Championship.

Шанхай, 19 апреля 2017 года — Сегодня на Международном автосалоне в Шанхае KIA Motors впервые представила две новые модели, разработанные для китайского рынка. На стенде KIA состоялись премьеры нового компактного седана Pegas и хэтчбека K2 Cross с увеличенным клиренсом и элементами дизайна кроссовера.

Оформленный в футуристическом стиле стенд KIA на Шанхайском автосалоне-2017 также предлагает ознакомиться с новыми технологиями. Для этой цели использованы симуляторы виртуальной реальности, позволяющие посетителям получить представление о системах помощи водителю и полуавтономного управления DRiVE WISE.

На стенде KIA на выставке представлен полный модельный ряд автомобилей KIA на китайском рынке. В частности, есть зона с гибридными моделями KIA, а также экспозиция автомобилей, которые участвуют в чемпионате Китая по кольцевым гонкам СТСС (China Touring Car Championship).

Новый компактный седан KIA Pegas

KIA Pegas — компактный седан, в котором практичность сочетается с ярким дизайном и высоким для своего класса уровнем оснащения. Широкая передняя часть автомобиля с фирменной решеткой радиатора в стиле «улыбка тигра» («tiger nose»), которую можно увидеть на всех моделях KIA во всём мире, делает облик новинки уверенным и даже немного спортивным.

Новая модель KIA Pegas разработана исключительно для китайского рынка. Она является идеальным выбором для молодых клиентов, предлагая высокий уровень комфорта и практичности. Колесная база 2 570 мм обеспечивает простор в салоне для водителя, переднего пассажира и пассажиров заднего ряда. Объем багажника достигает 475 л, что делает KIA Pegas одним из самых практичных автомобилей в своем классе. Стеклянный люк в крыше вносит свой вклад в светлую и уютную атмосферу салона.

На новую модель устанавливается модернизированный бензиновый двигатель KIA с распределенным впрыском топлива (MPI). Двигатель имеет рабочий объем 1,4 л, его мощность составляет 95 л.с., а крутящий момент — 133 Н*м. Автомобиль имеет привод на передние колеса. Покупателям будет предложен выбор между 5-ступенчатой механической трансмиссией или 4-ступенчатым «автоматом».

Продажи KIA Pegas на рынке Китая начнутся во второй половине 2017 года.

K2 Cross — хэтчбек с увеличенным клиренсом с элементами дизайна кроссовера

Новый хэтчбек с увеличенным клиренсом K2 Cross придает одной из самых популярных моделей KIA — K21 — элементы дизайна, характерные для городских кроссоверов. Дорожный просвет этого эффектного автомобиля увеличен на 45 мм по сравнению с хэтчбеком К2, на базе которого создана новая модель. KIA K2 Cross предлагает более высокую посадку водителя и лучшую обзорность.

Дизайн в стиле кроссовера подчеркивается наличием рейлингов на крыше, имеющей отделку «под металл» защитой картера двигателя и особой формой нижней части заднего бампера. KIA K2 Cross имеет такую же колесную базу, как и хэтчбек К2, но за счет новой формы бамперов и накладок на кузове его ширина увеличилась на 30 мм (до 1 750 мм), а длина на 40 мм (до 4 240 мм). За счет этого новая модель отличается более «мускулистым» видом.

Для KIA K2 Cross на китайском рынке будет предложено 2 варианта бензиновых двигателей: рабочим объемом 1,4 л (100 л.с. с крутящим моментом 132 Н*м) и 1,6 л (123 л.с., 151 Н*м). Оба двигателя оснащаются системой изменения фаз газораспределения (D-CVVT), данная технология позволяет добиться максимальной эффективности наполнения цилиндров на разных режимах. KIA K2 Cross имеет привод на передние колеса. Клиентам будет предложен выбор между 6-ступенчатой механической и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

KIA K2 Cross поступит в продажу в Китае во втором квартале 2017 года.

Интерактивная экспозиция, посвященная технологиям DRiVE WISE

На стенде KIA в Шанхае посетители могут получить представление о высокотехнологичных системах помощи водителю DRiVE WISE благодаря интерактивным симуляторам виртуальной реальности.

В частности, посетители имеют возможность протестировать принцип действия некоторых технологических решений, которые уже доступны на новых моделях KIA: адаптивного круиз-контроля (ASCC, Advanced Smart Cruise Control) и системы автономного экстренного торможения (АЕВ, Autonomous Emergency Braking). На интерактивных симуляторах в виде «кокпита» на одного человека на базе салона KIA Soul и 8-местного «театра виртуальной реальности» можно ощутить, как новые технологии повысят уровень безопасности дорожного движения в будущем. Системы DRiVE WISE используют разработанные KIA технологии получения и обработки информации с датчиков, радаров и камер для предотвращения столкновений. Эти технологии — первый шаг KIA на пути создания полностью автономного автомобиля к 2030 году.

От экомобилей до гоночных автомобилей

На стенде KIA на автосалоне в Шанхае в апреле 2017 года представлен полный модельный ряд, предлагаемый брендом на рынке Китая.

Для клиентов, которым важны экологические параметры и экономия топлива, в «Экозоне» представлены гибридные модели KIA: кроссовер Niro2 и седан бизнес-класса К5 Hybrid3. Обе модели оснащены современными гибридными силовыми установками собственной разработки KIA. Гибридная система обеих моделей объединяет бензиновый двигатель, электромотор и аккумуляторы высокой емкости. Такое сочетание позволяет улучшить показатели топливной экономичности, снизить выбросы CO2 без ущерба для динамических характеристик.

Для посетителей, увлеченных автомобильным спортом, на стенде KIA представлены автомобили К34, которые участвуют в кольцевых гонках в Китае. Эти автомобили оснащены 1,6-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом. В чемпионате Китая по кольцевым гонкам China Touring Car Championship 2016 седаны KIA К3 заняли все 3 призовых места в своем классе. В специальной зоне, где представлены 2 автомобиля KIA K3, воссоздана атмосфера гоночной трассы.

1 В России модель, аналогичная KIA K2, но разработанная специально для российского рынка и выпускающаяся на заводе в Санкт-Петербурге, предлагается под названием KIA Rio.

2 В России модель Niro не представлена

3 В России модель К5 представлена под названием KIA Optima. Гибридная модификация KIA Optima на российском рынке не предлагается.

4 В России модель К3 представлена под названием KIA Cerato.

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