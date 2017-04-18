Audi объявляет цены на новый Q5 в России

Audi

Стоимость нового кроссовера Audi Q5 - от 2 980 000 рублей.

Непревзойденная управляемость и эффективность.

Богатое базовое оснащение и широкий выбор дополнительного оборудования.

Москва, 20 апреля 2017 - Audi объявляет цены на новый кроссовер Audi Q5. Стоимость модели в базовой комплектации составит 2 980 000 рублей. На российском рынке Audi Q5 предлагается с модернизированным бензиновым мотором 2.0 TFSI мощностью 249 л. с., полным приводом quattro и коробкой передач S tronic. Три линии оснащения и широкая гамма дополнительного оборудования гарантируют непревзойденный уровень комфорта и безопасности. Первые автомобили появятся у дилеров в мае 2017 года.

Популярнейший кроссовер от Audi, мировая премьера которого состоялась на Парижском автосалоне 2016 года, стал еще более мощным, спортивным и эффектным. Audi Q5 второго поколения устанавливает высочайшие стандарты в своем классе, предлагая передовые технологии, непревзойденный уровень комфорта и безопасности, а также отточенную управляемость. Новый автомобиль получил модернизированный высокоэффективный двигатель, систему полного привода quattro с технологией ultra, адаптивную пневматическую подвеску, инновационную оптику Audi Matrix LED с динамическими указателями поворота и широкий набор информационно-развлекательных и ассистирующих систем.

Безошибочно узнаваемый дизайн нового Audi Q5 стал еще более атлетичным и спортивным. Выразительная решетка радиатора Singleframe со скульптурно проработанным обрамлением и светодиодные фары эффектной клиновидной формы приковывают взгляды к передней части автомобиля. Акцентированные колесные арки напоминают о наличии фирменной системы полного привода quattro, а низко расположенная линия остекления подчеркивает стремительный характер нового Audi Q5.

Модернизированный мотор 2.0 TFSI развивает мощность 249 л. с. и крутящий момент в 370 Н·м в диапазоне от 1600 до 4500 об/мин. Новый Audi Q5 с таким двигателем разгоняется до 100 км/ч всего за 6,3 с, а максимальная скорость достигает 240 км/ч. При этом средний расход топлива в смешанном цикле составляет лишь 6,8 л на 100 км.

Для нового спортивного и многогранного Audi Q5 предлагаются три линии оснащения, каждая из которых готова предложить непревзойденный уровень комфорта и безопасности. Список оборудования, доступного для базового исполнения, отвечает самым высоким требованиям. В список базового оборудования входят система start-stop с рекуперацией, ксеноновые фары, задние светодиодные фонари, датчик дождя, внешние зеркала с электрорегулировкой и обогревом, парковочный ассистент с датчиками сзади, электропривод крышки багажника, Audi drive select и многое другое.

Интерьер нового Audi Q5 обеспечивает высочайший уровень комфорта для водителя и пассажиров. В базовое оснащение входят обогрев передних сидений с тремя режимами, электрическая регулировка передних сидений, система электронного управления динамикой автомобиля Audi drive select, многофункциональный кожаный руль дизайна "3 спицы", климат-контроль, информационно-развлекательная система с 7-дюймовым цветным дисплеем и 10 динамиками.

Линия Comfort line оснащается светодиодными фарами и динамическими задними указателями поворота, комбинированной обивкой кожей/Twin leather, многофункциональным кожаным рулем с обогревом, а также трехзонным климат-контролем и парковочным ассистентом с датчиками спереди и сзади.

Линия Sport line отличается пакетом внешней отделки S line, панорамной крышей, 19-дюмовыми легкосплавными дисками и декоративными вставками aluminum Rhombus. Элементы внешнего и внутреннего дизайна, присущие этой линии оснащения, делают облик нового Audi Q5 еще более спортивным и запоминающимся.

В качестве опции автомобиль оснащается навигационно-мультимедийной системой MMI Navigation plus с цветным дисплеем диагональю 8,3", сенсорной панелью MMI touch и возможностью доступа к комплексу решений Audi Connect, а также высококачественной аудиосистемой Bang & Olufsen с 16-канальным усилителем суммарной мощностью 755 Вт и 19 динамиками, включая сабвуфер и дополнительные динамики инновационной системы трехмерного звучания. Все комплектации предусматривают наличие Bluetooth-интерфейса для подключения мобильного телефона.

В дополнение к стандартным системам безопасности клиентам нового Audi Q5 будут доступны такие инновационные системы безопасности, как Audi pre sense basic, Audi side assist и Audi pre sense rear, Audi pre sense city с системой автоматической парковки и проекционным дисплеем. Кроме того, покупатели смогут выбрать один из трех вариантов подвески: спортивную, с электронным управлением жесткостью амортизаторов или адаптивную пневматическую.

Audi Q5 второго поколения поступит в официальные дилерские центры марки уже в мае текущего года.

Стоимость основных комплектаций Audi Q5 в России:

Q5 2.0 TFSI 249 л. с. S tronic quattro Basis - от 2 980 000 рублей

Q5 2.0 TFSI 249 л. с. S tronic quattro Sport - от 3 115 000 рублей

Q5 2.0 TFSI 249 л. с. S tronic quattro Design - от 3 115 000 рублей

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