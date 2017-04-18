Toyota представляет в России обновленную Camry

Toyota

Toyota представила обновленную версию бизнес-седана № 1 в России — Camry.

Оснащение бизнес-седана пополнилось LED-фарами ближнего света и светодиодными противотуманными фарами.

Отличительными особенностями экстерьера обновленной модели являются стайлинг-пакет «Премиум» и новый темно-коричневый оттенок кузова.

Специальная серия Exclusive, включающая мультимедийную систему с 10-дюймовым экраном и предустановленными сервисами Яндекс, теперь доступна в версии с черным цветом кожаной обивки.

Стартовая максимальная цена перепродажи на обновленную Toyota Camry не изменилась и начинается с отметки в 1 407 000 рублей.

Объем продаж Toyota Camry в 1 квартале 2017 года вырос на 17,1%, а доля в сегменте достигла внушительных 39%.

ООО «Тойота Мотор», 20 апреля 2017 года — Toyota представляет на российском рынке обновленную Camry. Изменения затронули одновременно все комплектации флагмана линейки седанов бренда, включая популярную специальную серию Exclusive, разработанную в ответ на запросы российских клиентов.

Обновления коснулись как облика, так и оснащения признанного лидера российского сегмента бизнес-седанов. На всех комплектациях Toyota Camry теперь доступны светодиодные противотуманные фары. Начиная с комплектации «Элеганс Плюс» в оснащение входят LED-фары ближнего света. Цветовая палитра модели пополнилась новым темно-коричневым металликом.

Доступный для обновленной модели стайлинг-пакет «Премиум» добавил узнаваемому облику бизнес-седана #1 в России элегантных штрихов. Стайлинг-пакет включает в себя решетки радиатора оригинального дизайна и повторители указателей поворота, интегрированные в передний бампер.

Toyota Camry Exclusive после обновления получила все опции пакета «Премиум» наряду с дополнительными изменениями в интерьере. Теперь интерьер популярной специальной серии можно заказать и в классическом исполнении с отделкой перфорированной черной кожей.

С момента запуска в 2016 году Toyota Camry Exclusive оснащена мультимедийной системой с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, операционной системой Android и поддержкой сетей Wi-Fi. Toyota Camry Exclusive стала первой моделью на российском рынке с предустановленными в заводских условиях популярными сервисами Яндекса, включая Яндекс.Навигатор, Яндекс.Браузер и другие. Особый статус владельца Camry Exclusive подчеркивают элегантные 17-дюймовые легкосплавные диски уникального дизайна и логотип специальной серии на крышке багажника.

Обновленные Toyota Camry и Toyota Camry Exclusive выпускаются на заводе Тойота в Санкт-Петербурге. Максимальная цена перепродажи на обновленную Toyota Camry по-прежнему начинается с отметки в 1 407 000 рублей.

По итогам 1 квартала 2017 года Camry вошла в топ-10 самых продаваемых автомобилей в России. Объем продаж модели увеличился на 17,1% в 1 квартале 2017, а доля в сегменте — на 6%, достигнув внушительных 39%. Всего за первые 3 месяца было реализовано 6 615 Toyota Camry.

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