Чемпионат FIA по гонкам на выносливость (WEC) в классе LMP1, этап 1 в Сильверстоуне (Великобритания). Porsche 919 Hybrid превзошел ожидания: второе и третье место в Сильверстоуне

Porsche

Штуттгарт. Команде Porsche удалось побороться за победу в гонке в Сильверстоуне вместе с 919 Hybrid, несмотря на ожидаемое значительное отставание в аэродинамике. На первом этапе чемпионата FIA по гонкам на выносливость, который проходил на сложной трассе гран-при Великобритании, трио в составе Эрла Бамбера (Новая Зеландия), Тимо Бернхарда (Германия) и Брендона Хартли (Новая Зеландия) после шести часов воскресной гонки пришло к финишу вторым, отстав всего 6,173 секунды от победителя — автомобиля команды Toyota под управлением Себастиана Буэми (Швейцария), Энтони Дэвидсона (Великобритания) и Казуки Накаджимы (Япония). Буэми сумел обойти Хартли лишь за семь кругов до конца гонки. Третье место досталось второму Porsche 919 Hybrid под управлением действующего чемпиона мира Нила Яни (Швейцария), а также Андре Лоттерера (Германия) и Ника Тэнди (Великобритания).

Первая гонка сезона проходила в типично английскую погоду: около 11 градусов температура трассы и воздуха, изредка шел легкий дождь — таков был этот прохладный апрельский день. Тем не менее это не повлияло на настроение — в выходные гонку посетили 50 200 зрителей.

Команда Porsche LMP, победитель Ле-Мана и чемпион мира 2015 и 2016 годов, в зачете производителей после первого из девяти этапов набрала 33 очка и опережает Toyota (26,5 очка). В личном зачете экипажи Porsche занимают второе и третье места.

Так проходила гонка для стартового номера 1:

Нил Яни стартовал с третьего места стартовой решетки, на которой насчитывалось 27 автомобилей. Однако уже на первом круге он пропустил вперед другой автомобиль из команды Porsche. Через 28 кругов швейцарец впервые провел дозаправку и продолжил гонку четвертым. В конце 57-го круга он уступил место за рулем Нику Тэнди. На 64-м круге британец поднялся на третье место, а у Toyota со стартовым номером 7 возникли проблемы. Через 86 кругов Тэнди отправился на заправку и затем стал атаковать Toyota под номером 8. Из-за начавшегося дождя ему пришлось сразу же опять заехать в боксы: через 89 кругов Тэнди получил промежуточные шины, то есть беспротекторные гибридные шины с более мягкой беговой поверхностью для смешанных условий. В конце 98-го круга его сменил Андре Лоттерер, который продолжил гонку на сликах на третьей позиции, отставая лишь от лидирующей Toyota под номером 8 и другого Porsche под номером 2. На 177-м круге Toyota под номером 7 попал в аварию. Лоттерер использует выезд автомобиля безопасности для дозаправки. Через 141 круг команда из-за изношенных шин решила провести ранний пит-стоп, и заключительный отрезок гонки автомобилем управлял Тэнди. Британец произвел еще одну заправку на 171-м круге, при этом ему поставили две левые шины, которые уже использовались в квалификации. В итоге он пришел к финишу третьим.

Так проходила гонка для стартового номера 2:

Брендон Хартли сразу же после старта поднялся с четвертого на третье место. В конце 29-го круга новозеландец отправился на заправку и продолжил гонку на третьей позиции, не отставая от лидировавшего автомобиля Toyota. Через 59 кругов Хартли уступил место за рулем Тимо Бернхарду. Он держался на втором месте, опережая автомобиль Toyota под номером 7. На 88-м круге немец заехал на плановую заправку. Команда мгновенно принимает решение поставить промежуточные шины, так как начинался дождь. Бернхард продолжил гонку на втором месте. Через 99 кругов его сменил Эрл Бамбер, который снова поехал на сликах. Во время выезда на трассу автомобиля безопасности, что было обусловлено аварией Toyota под номером 7, Бамбер заправляется в конце 117-го круга. На 150-м круге за руль снова садится Хартли и продолжает преследование Toyota. Когда после 178 кругов он заехал на последнюю заправку, его преимущество составляло почти одну минуту. Благодаря этому запасу после блестящего пит-стопа он возвращается на трассу лидером за полчаса до конца гонки. Теперь преимущество составляет лишь восемь секунд. Однако у Toyota не только лучшая аэродинамика, но и более свежие шины. На 190-м из 197 кругов, когда снова начался легкий дождь, Себастиан Буэми обходит Хартли и приходит к финишу первым.

Команда Porsche LMP после гонки

Фриц Энцингер, руководитель LMP1: «Для нас и для зрителей это была невероятно захватывающая гонка. В ходе квалификации, как и ожидалось, нам не удалось достойно соперничать с лидерами из-за нашего решения выбрать аэродинамический пакет с низкой прижимной силой. Тем больше мы рады второму и третьему местам, завоеванным с минимальным отставанием от победителя. Для нашего аэродинамического пакета с низкой прижимной силой самая сложная гонка сезона завершена. Поэтому мы с нетерпением ожидаем следующую гонку в Спа-Франкоршаме. Там наши болельщики могут ждать от нас большего. Спасибо всей команде».

Андреас Зайдль, руководитель команды: «Эти второе и третье места для нас сейчас сродни победе. Я очень горд за каждого сотрудника в Вайссахе и здесь на трассе — успех этой команды поистине грандиозен. Несмотря на решение использовать здесь аэродинамический пакет с низкой прижимной силой, мы вывели на старт два стопроцентно надежных и конкурентоспособных автомобиля. Кроме того наши шесть гонщиков снова показали свой высокий уровень подготовки и слаженности в работе. Мы также поздравляем Toyota с заслуженной победой в первой гонке».

Пилоты Porsche 919 Hybrid со стартовым номером 1

Нил Яни (33 года, Швейцария): «Я начинал гонку, и старт был не самый приятный. Мне пришлось бороться с избыточной поворачиваемостью, из-за чего я два раза попадал в критические ситуации — задние шины были просто недостаточно прогреты. Как и ожидалось, в ходе первого стинта мы были несколько медленнее, чем Toyota, но отставали не сильно. Главное было разобраться с трафиком. В двух случаях это стоило мне много времени. В ходе второго стинта, когда шины были довольно сильно изношены, было непросто держать под контролем переднюю ось, но все было не так плохо».

Андре Лоттерер (35 лет, Германия): «Мне было приятно участвовать в первой гонке вместе с командой. У меня не было серьезных проблем, тем не менее я еще нахожусь в процессе привыкания. Автомобиль требует от меня совершенно иного стиля пилотирования. Хотя мы и опасались, что будем выглядеть здесь гораздо слабее по сравнению с Toyota, гонка сложилась для нас лучше, чем мы думали».

Ник Тэнди (32 года, Великобритания): «Автомобиль меня прекрасно слушался. На первом стинте после заправки начался дождь, так что нам пришлось проводить дополнительный пит-стоп для замены шин. Это нас отбросило назад. Мне понравилась гонка. Автомобиль прекрасно себя вел как на сухой, так и мокрой трассе. Только перед заменой сликов на промежуточные шины условия были действительно жесткие. Главное было избежать столкновения. В заключение мы решили изменить стратегию и произвели замену шин. Хотя темп был хорош, мне не удалось компенсировать потерянное время. В любом случае я с уверенностью смотрю вперед, после того как мы с нашими автомобилями смогли показать такой хороший результат в сложившихся условиях».

Пилоты Porsche 919 Hybrid со стартовым номером 2

Эрл Бамбер (26 лет, Новая Зеландия): «Я меня был хороший стинт, автомобиль вел себя прекрасно. Изменявшиеся сложные условия затрудняли гонку, но мы выстояли. Несмотря на меньшую прижимную силу, нам удалось выдержать конкуренцию с Toyota в Сильверстоуне, и это здорово».

Тимо Бернхард (36 лет, Германия): «В ходе моего двойного стинта в середине гонки было непросто найти хороший ритм. Мы удалось держаться за лидировавшей Toyota. Мы в удачное время произвели замену сликов на промежуточные шины, но трасса была очень скользкая. Обратная замена на слики сократила вторую часть моего запланированного двойного стинта с 29 до 12 кругов».

Брендон Хартли (27 лет, Новая Зеландия): «Начало было для меня удачным, и мне удалось обойти Нила снаружи на третьем повороте. Он оставил для меня место, что было хорошо. Я старался сделать все, чтобы не отстать от Toyota, одновременно мне удалось немного сэкономить. Я был за рулем в заключительной фазе гонки. Соперничество было серьезным, гораздо более серьезным, чем ожидали многие. В конце мы рискнули и отказались от замены шин, чтобы я остался в лидерах. Буэми был настойчив, он все равно рано или поздно обошел бы меня. В любом случае мы можем быть довольны сегодняшней гонкой».

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