Toyota представила кроссовер будущего

Toyota

Toyota представила концептуальный кроссовер FT-4X на международном автосалоне в Нью-Йорке.

Построенный в рамках архитектуры TNGA концепт-кар сочетает смелые стилистические решения и продуманность в каждой детали.

Стильный и дерзкий Toyota FT-4X предвосхищает дизайн и функциональные возможности внедорожников и кроссоверов будущего.

ООО «Тойота Мотор», 12 апреля 2017 года — Сегодня на международном автосалоне в Нью-Йорке Toyota представила революционный концепт-кар Toyota FT-4X Concept, название которого в буквальном смысле символизирует видение бренда будущего линейки внедорожников и кроссоверов («Future Toyota» Four-Wheel Drive Crossover). Стильный и продуманный концепт создан в калифорнийской дизайн-студии Calty (Ньюпорт-Бич) и располагает уникальным набором функциональных возможностей.

Харизма искателя приключений

Эффектная внешность FT-4X навеяна функциональными и стильными аксессуарами современного путешественника, а также X-образной стилистической концепцией, которая лежит в основе новых моделей Toyota, создаваемых в рамках архитектуры Toyota New Global Architecture (TNGA).

Дверная ручка находится в центре большой стилизованной литеры «Икс», создающей впечатление надежной защиты водителя и пассажиров. Похожее стилистическое решение реализовано и в дизайне задней части автомобиля. Третий Х-образный элемент становится очевидным при взгляде на машину сверху: мускулистые колесные арки, расставленные практически по углам кузова с 18-дюймовыми колесными дисками и шинами GoodYear, дополняют стилистическую концепцию Toyota FT-4X.

Х-образная дизайнерская тема прослеживается и в оформлении передней части. Здесь в центре внимания находится крупная эмблема Toyota. При этом геометрия чуть выпирающей передней решетки, фар головного света и бампера мгновенно рождает ассоциации с легендарными внедорожниками прошлых лет, включая Land Cruiser FJ и пикапы Hilux.

Уникальная задняя дверь Toyota FT-4X, получившая имя собственное — Multi-Hatch, — открывается двумя возможными способами: горизонтально в городском режиме или вертикально во внедорожном.

Причем в первом случае дверь становится двухстворчатой, облегчая погрузку на тесных парковках. Вне черты города крышку багажника можно полностью откинуть наверх, не только гарантируя легкий доступ к поклаже, но и обеспечивая надежную защиту от дождя или снега.

Ручка багажника отличается удобным встроенным механизмом выбора режимов. Повернуть ручку можно, не снимая толстых перчаток, необходимых, например, при погрузке/выгрузке лыж или сноуборда.

Немного ниже уникальной двери Multi-Hatch расположены интегрированные в задний бампер красные буксировочные крюки. Это не только надежная точка для крепления лебедки в случае активных внедорожных приключений, но и опция, повышающая грузовой функционал Toyota FT-4X. То же самое можно сказать про усиленную и абсолютно ровную крышу с фиксирующими проушинами, которая в любой момент готова взвалить на себя дополнительный багаж. Особое удобство на стоянке обеспечивают розетки, расположенные снаружи кузова.

Показатели геометрической проходимости, включая большие углы въезда и съезда, обеспечивают Toyota FT-4X внушительные возможности на бездорожье. Расширители арок, окрашенные в черный цвет, подчеркивают стиль бескомпромиссного искателя приключений и добавляют автомобилю практичности.

Стекла Toyota FT-4X сделаны съемными и являются взаимозаменяемыми, позволяя владельцу настраивать внешний облик автомобиля вплоть до цвета и степени тонировки. Ручки задних дверей скрытно размещены ближе к самому стеклу и при этом значительно выше поясной линии автомобиля. Скульптурные нижние части дверей усиливают защиту кузова при движении на бездорожье. В корпус салонного зеркала заднего вида встроена камера GoPro® HERO5 Session™.

Многофункциональный интерьер

В основе идеи интерьера Toyota FT-4X большое пространство с многочисленными и удобно расположенными местами для хранения. Закрывающиеся ниши в салоне отмечены синим цветом, а незакрывающиеся — оранжевым.

Внутри задней двери расположены два отсека для хранения — один охлаждаемый, другой с функцией подогрева. Их можно использовать как место для временного хранения продуктов, а также для охлаждения или нагрева спортивных и туристических аксессуаров и принадлежностей: перчаток, одеял, пакетов со льдом.

Само пространство салона поделено на три основные зоны. «Чистая зона» (Clean Zone) — это место, зарезервированное под водителя и переднего пассажира, c тканевыми ковриками и обивкой порогов из износостойкого материала. Сразу за передними сиденьями и под задним диваном расположена Wet Zone, предназначенная для хранения мокрой одежды или обуви. Наконец, за диваном находится «Грузовая зона» (Cargo Zone).

Совершенно ровный пол багажного отделения со встроенными петлями для фиксации поклажи представляет только часть грузовых талантов Toyota FT-4X. Дополнительное пространство для хранения предусмотрено и в скрытой полости пола. Даже потолок концептуального кроссовера используется для фиксации полезных аксессуаров. Так, плафон подсветки зоны багажника на самом деле является еще и удобным съемным фонариком.

Дверные ручки спереди и сзади одновременно являются и съемными бутылками для воды, в задние подлокотники встроены USB-разъемы, а центральный подлокотник является компактным спальным мешком от The North face.

Компоненты музыкальной системы выполнены полностью съемными на тот случай, если нужно устроить дискотеку под открытым небом. Функциональная и стильная приборная панель со всей необходимой для вождения информацией дополнена креплением для смартфона, расположенным прямо над спидометром.

Силовая установка

Экономичный и тяговитый бензиновой двигатель, полноприводная трансмиссия с понижающим рядом передач, как и продвинутая схема подвески: на стойках Мак-Ферсона спереди и со сдвоенными треугольными рычагами сзади, — обеспечивают Toyota FT-4X отличный баланс управляемости и динамики на твердом покрытии и впечатляющие возможности на бездорожье.

Toyota FT-4X Concept

Колесная база — 2639 мм

Длина — 4250 мм

Ширина — 1821 мм

Высота — 1623 мм

Новая глобальная архитектура Toyota (TNGA)

В рамках новой архитектуры каждая платформа создается из набора готовых технологических решений, что максимально эффективно с точки зрения размещения компонентов и вариантов настройки под специфику конкретной модели. Возможности TNGA позволяют добиться улучшения всех ключевых характеристик автомобиля — принципиально новой прочности кузова, снижения центра тяжести, уменьшения общей высоты автомобиля и высоты капота, увеличения полезного объема салона и багажника, уменьшения высоты расположения водительского кресла относительно дороги. Инновационные особенности новой архитектуры поднимают качество вождения новых автомобилей Toyota на совершенно новый уровень.

Большая техническая унификация в рамках каждой платформы позволяет значительно сократить издержки и таким образом высвободить ресурсы на другие нужды, в частности разработку передового дизайна и интерьера. Вот почему построенные на основе TNGA модели Toyota выглядят динамичней и обладают качественно иным уровнем удобства и комфорта как для водителя, так и для пассажиров.

Toyota Prius четвертого поколения стал первой серийной моделью, созданной в рамках глобальной архитектуры TNGA.

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