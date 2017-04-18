Новая модификация Jaguar F-TYPE с четырехцилиндровым двигателем: динамика истинного спорткара и выдающаяся экономичность

Jaguar

Jaguar F-TYPE получил четырехцилиндровый бензиновый двигатель Ingenium.

Самый мощный четырехцилиндровый двигатель на серийном Jaguar: 2,0 л и 300 л.с.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,7 секунды при максимальной скорости в 249 км/ч.

Расход топлива на 16% ниже по сравнению с двигателем V6 мощностью 340 л.с., а выбросы СО2 составляют всего лишь 163 г/км.

Спорткар с новым двигателем стал легче на 52 кг и получил индивидуальную настройку шасси.

Максимальный крутящий момент 400 Нм и 8-ступенчатая трансмиссия Quickshift: превосходный отклик во всем диапазоне скоростей.

Неповторимый звук F-TYPE благодаря точной настройке впускного и выпускного коллектора.

Расширенный выбор вспомогательных технологий, включая систему автономного экстренного торможения (Autonomous Emergency Braking), систему распознавания дорожных знаков (Traffic Sign Recognition), адаптивный ограничитель скорости (Adaptive Speed Limiter) и систему удержания полосы движения (Lane Keep Assist).

Новая модификация F-TYPE с четырехцилиндровым двигателем поступит в продажу в России летом 2017 года.

Обзор

Jaguar расширяет линейку F-TYPE: теперь спорткар предлагается с четырехцилиндровым бензиновым двигателем из семейства Ingenium. Для покупателей становится доступен еще более широкий выбор модификаций F-TYPE — от базовой четырехцилиндровой версии до мощного суперкара F-TYPE SVR.

Появление технологичного силового агрегата мощностью 300 л.с. при рабочем объеме в 2,0 л в линейке F-TYPE открывает еще одну главу в истории этого спорткара: автомобиль становится более экономичным и доступным, в то же время сохраняя свой уникальный характер.

Новая модификация отличается традиционной для F-TYPE динамикой: автомобиль способен разогнаться от 0 до 100 км/ч всего лишь за 5,7 секунды, а максимальная скорость составляет 249 км/ч. Двигатель с турбонагнетателем генерирует крутящий момент 400 Нм, доступный от 1 500 об/мин. Автомобиль оснащается 8-ступенчатой трансмиссией Quickshift, которая обеспечивает превосходный отклик во всем рабочем диапазоне двигателя.

Это не только самый мощный четырехцилиндровый мотор на серийном автомобиле Jaguar, это еще и силовой агрегат с максимальной удельной мощностью во всей модельной линейке F-TYPE: 150 л.с. на литр. Он также является самым экономичным двигателем в линейке и потребляет на 16% меньше топлива, чем V6 мощностью 340 л.с., а его выбросы СО2 составляют всего лишь 163 г/км в комбинированном цикле.

Ян Хобан (Ian Hoban), директор модельного ряда Jaguar F-TYPE: «F-TYPE, оснащенный технологичным четырехцилиндровым бензиновым двигателем, приобрел особый характер. Динамические характеристики этого мотора впечатляют, как и показатели расхода топлива. Кроме того, теперь F-TYPE становится доступнее».

Высокая мощность в сочетании с низким расходом топлива — результат применения современных технологических решений. Например, электрогидравлическая система управления газораспределением интегрирована в головку блока цилиндров: она регулирует высоту поднятия выпускного клапана, оптимизируя мощность и крутящий момент, а также расход топлива во всем рабочем диапазоне двигателя.

Коллектор выпускной системы также расположен в литой головке блока цилиндров: охлаждающая жидкость, проходя через трубы коллектора, уменьшает время прогрева двигателя, снижая, таким образом, расход топлива и уровень выбросов. Выпускная система тесно интегрирована с турбонагнетателем типа twin-scroll. Подобная конструкция исключает колебания отработанных газов, позволяя турбине реагировать быстрее и осуществлять практически моментальную подачу воздуха под давлением, без провалов, что обеспечивает отзывчивость двигателя, столь характерную для F-TYPE.

Турбина оснащена керамическими подшипниками для максимальной эффективности начиная со старта и во время разгона. Данная конструкция отличается минимальным уровнем трения, что особенно важно при старте с «холодным» двигателем.

Инжекторы прямого впрыска топлива под давлением 200 бар имеют центральное расположение. Вместе с оптимизированной схемой распыления, эта технология минимизирует попадание капель топлива на стенки цилиндров, что снижает уровень выбросов и расход топлива.

Как и все агрегаты семейства Ingenium, новый 300-сильный двигатель F-TYPE был разработан инженерами компании Jaguar Land Rover и выпускается в специализированном производственном центре наряду с другими 4-цилиндровыми силовыми агрегатами Ingenium: бензиновыми мощностью 200 и 250 л.с. и дизельными мощностью 180 и 240 л.с.

Новый двигатель весит на 52 кг меньше, что разгружает переднюю ось и повышает управляемость спорткара. Точная настройка шасси дополняет динамические качества нового двигателя и обеспечивает еще более острый отклик руля, стабильность кузова и плавность хода.

Установка четырехцилиндрового двигателя не стала причиной потери автомобилем характерного звука — это невероятно важный фактор, который влияет на общее впечатление, создаваемое спорткаром, и здесь не может быть компромиссов. Точная настройка активной выхлопной системы отличает даже базовые модификации F-TYPE, в то время как версия R-Dynamic оснащается подключаемым активным глушителем для еще более ярких эмоций за рулем.

Эрол Мустафа (Erol Mustafa), старший продуктовый инженер Jaguar Sports Cars: «Снижение массы на передней оси обеспечивает превосходный баланс и управляемость. F-TYPE с четырехцилиндровым двигателем отлично чувствует себя на крутых виражах. Эта версия становится достойным дополнением линейки спорткара».

F-TYPE 2018 модельного года получил ряд элементов дизайна, подчеркивающих его динамичный характер. Так, обновленные бамперы и полностью светодиодные фары делают автомобиль еще более привлекательным, одновременно создавая визуальные различия между всеми его модификациями.

В отличие от версий с двигателями V6 и V8, которые отличаются двумя и четырьмя патрубками выхлопной системы соответственно, новая версия получила лишь одну выхлопную трубу.

В салоне владельцев ждут хромированные и алюминиевые декоративные элементы, легкие спортивные сиденья, а также мультимедийная система Touch Pro. Тонкое зеркало заднего вида без рамы — еще одно современное дополнение к облику интерьера.

Ян Каллум (Ian Callum), директор по дизайну Jaguar: «Для нашей команды было очень важно создать визуальные различия между версиями F-TYPE, сохраняя при этом его узнаваемый силуэт. F-TYPE не должен терять свой ДНК, но при этом каждая версия имеет уникальный характер, и такие элементы, как одна труба выхлопной системы у новой модификации, только подчеркивают это».

Обновленная линейка F-TYPE предлагает широкий спектр продвинутых технологий помощи водителю, использующих фронтальную стереокамеру. Среди них — автономное экстренное торможение (Autonomous Emergency Braking), система предупреждения выезда с полосы движения (Lane Departure Warning), система удержания полосы движения (Lane Keep Assist), система распознавания дорожных знаков (Traffic Sign Recognition), адаптивный ограничитель скорости (Adaptive Speed Limiter) и система контроля степени усталости водителя (Driver Condition Monitor).

Новая модельная линейка F-TYPE включает следующие версии:

F-TYPE Coupe и Convertible:

2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель Ingenium мощностью 300 л.с., трансмиссия Quickshift, задний привод;

3,0-литровый двигатель V6 мощностью 340 л.с., трансмиссия Quickshift, задний привод;

3,0-литровый двигатель V6 мощностью 380 л.с., трансмиссия Quickshift, задний привод или полный привод;

F-TYPE R-Dynamic Coupe и Convertible:

2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель Ingenium мощностью 300 л.с., трансмиссия Quickshift, задний привод;

3,0-литровый двигатель V6 мощностью 340 л.с., трансмиссия Quickshift, задний привод;

3,0-литровый двигатель V6 мощностью 380 л.с., трансмиссия Quickshift, задний привод или полный привод;

F-TYPE 400 SPORT Coupe и Convertible:

3,0-литровый двигатель V6 мощностью 400 л.с., трансмиссия Quickshift, задний привод или полный привод;

F-TYPE R Coupe и Convertible:

5,0-литровый двигатель V8 мощностью 550 л.с., трансмиссия Quickshift, полный привод;

F-TYPE SVR Coupe и Convertible:

5,0-литровый двигатель V8 мощностью 575 л.с., трансмиссия Quickshift, полный привод.

Силовая установка

2,0-литровый бензиновый двигатель Ingenium, ставший доступным для F-TYPE — это мощный четырехцилиндровый мотор. Благодаря передовым технологиям, он отличается превосходной динамикой, плавностью хода и экономичностью при максимальной мощности в 300 л.с.

Алюминиевый двигатель дополняет линейку F-TYPE, которая теперь предлагает модификации мощностью от 300 до 575 л.с., что является невероятно широким диапазоном доступных версий для данного сегмента.

Благодаря своим динамическим качествам, новый Ingenium так же соответствует спортивному облику F-TYPE, как и хорошо знакомые V6 и V8. В то же время двигатель отличается поразительной эффективностью и самой высокой удельной мощностью из всех силовых агрегатов F-TYPE: 150 л.с. на литр.

Двигатель предлагается с задним приводом и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией Quickshift. Расход топлива в комбинированном цикле составляет 7,2 л/100 км при выбросах СО2 в размере 163 г/км.

Рон Ли (Ron Lee), старший инженер по двигателям Jaguar Land Rover: «Бензиновый Ingenium мощностью 300 л.с. сочетает в себе динамику, плавность работы и экономичность. Передовые технологии, включая электрогидравлическую систему газораспределения, интегрированный выпускной коллектор и турбину типа twin-scroll с керамическими подшипниками, делают его невероятно технологичным двигателем.

Это самый мощный четырехцилиндровый двигатель на серийном Jaguar, отличающийся самым высоким показателем удельной мощности и крутящего момента во всей линейке F-TYPE. Он отлично подходит для спорткара Jaguar».

Электрогидравлическая система управления газораспределением интегрирована в головку блока цилиндров: она регулирует высоту подъёма выпускного клапана, оптимизируя мощность и крутящий момент, а также расход топлива во всем рабочем диапазоне двигателя.

Большинство бензиновых двигателей оснащаются дроссельной заслонкой для регулирования рабочей нагрузки, но подобный метод увеличивает насосные потери и, соответственно, расход топлива. Более того, подача нагнетаемого воздуха во впускной коллектор требует времени. Эта задержка приводит к замедлению процесса зажигания для более ровного отклика, что отрицательно сказывается на эффективности работы двигателя.

Бензиновые двигатели Ingenium используют иной подход: рабочая нагрузка на двигатель определяется самими впускными клапанами за счет изменения высоты подъёма и времени открытия. Для этого впускные кулачки уже не управляют непосредственно клапанами, они запускают компактные гидравлические насосы с помощью пальчиковых толкателей низкого трения. Давление масла в этих насосах используется для того, чтобы открывать и закрывать впускные клапаны.

Каждый насос управляется электромагнитным клапаном и сложным программным обеспечением. Когда соленоиды полностью открыты, клапаны опущены, когда они закрыты, клапаны максимально подняты. Управление соленоидом — электромагнитным клапаном — обеспечивает полностью регулируемое газораспределение с ходом от 0 до 11 миллиметров, что позволяет оптимизировать поступление воздуха в двигатель на всем рабочем диапазоне.

Электрогидравлическая технология двигателя Ingenium обеспечивает быстрое управление процессом сгорания цикл за циклом, а использование фазирующих устройств на впускном и выпускном распредвалах придает системе еще большую гибкость.

Позднее открытие впускного клапана используется на старте — низкое расположение клапана и малая продолжительность открытия позволяют подать в точности необходимое количество воздуха, особенно при запуске «холодного» двигателя. При низкой скорости вращения двигателя и рабочей нагрузке процедура работы клапанного механизма запускает так называемый композитный режим, сочетание раннего закрытия впускного клапана и его же позднего открытия, что обеспечивает улучшенное движение воздуха под давлением и, как следствие, более полное и эффективное сгорание.

При частичной нагрузке, например, при вождении на низкой скорости в городе или при движении по магистрали со стабильной скоростью, стратегия работы впускных клапанов подразумевает ранее открытие при позднем открытии выпускного клапана, что повышает эффективность работы двигателя за счет увеличенного коэффициента расширения. Двойное независимое фазирование распредвалов позволяет оптимально управлять отработанными газами с минимальными потерями при трении. Сочетание турбонагнетателя с эффективным водяным охлаждением наддувного воздуха сохраняет высокую плотность воздушного потока и, как следствие, высокий крутящий момент, гарантируя максимальную скорость отклика двигателя.

При полной загрузке клапана поднимаются максимально и на более долгое время, а выпускной клапан открывается раньше, создавая максимальный поток воздуха для полной реализации динамического потенциала двигателя.

Динамика, отклик, экономичность: передовые технологии турбонаддува

Инженеры Jaguar Land Rover впервые интегрировали выпускной коллектор в литую головку блока цилиндров. Охлаждающая жидкость, огибая трубки коллектора, снижает время прогрева и, значит, количество израсходованного топлива и выброшенных в атмосферу газов.

Встроенный выпускной коллектор также снижает максимальную температуру выхлопных газов: это позволяет снизить показатели расхода не только на официальных испытательных циклах, но и при реальном использовании автомобиля на дорогах. Выпускной коллектор соединен с турбонагнетателем типа twin-scroll. Для максимальной эффективности трубка внутри турбины с жидкостным охлаждением разделена на два канала — по одной идут отработанные газы от 1 и 3 цилиндров, а по другой — от 2 и 4.

Это решение позволяет избежать пересечения пульсирующих газов, гарантируя более высокую скорость отклика турбины. Давление подается практически моментально, без задержек, что позволяет владельцам насладиться фирменной динамикой F-TYPE.

Керамические подшипники позволяют добиться от двигателя превосходного ускорения, ровного отклика во всем рабочем диапазоне и способности развивать максимальную мощность. Эта технология впервые используется на бензиновом двигателе Jaguar Land Rover. Керамические подшипники отличаются минимальным уровнем трения, что особенно актуально при «холодном» старте.

«Чистое» сгорание: максимально низкие выбросы

Двигатель Ingenium оснащен новой системой непосредственного впрыска под давлением 200 бар. Инжекторы установлены по центру. Вместе с оптимизированной схемой распыления, эта технология минимизирует попадание капель топлива на стенки цилиндров, что снижает уровень выбросов и расход топлива.

Впускные отверстия обеспечивают более быстрое движение воздушного заряда, а изменения в системе прямого впрыска позволяют снизить количество попадающего на стенки топлива, повысить качество смеси и, как следствие, эффективность самого сгорания.

Потрясающая эффективность

Все двигатели Ingenium отличаются очень низким уровнем трения, что способствует уменьшению расхода топлива и является залогом плавности хода. Это достигается благодаря конструктивным особенностям моторов, например, уменьшенным на 12 мм в диаметре цилиндрам, снижающим касательное усилие на стенках, а также использованию игольчатых подшипников для двух балансирных и двух распределительных валов.

Масляный насос регулирует подачу в зависимости от скорости, рабочей нагрузки и температуры двигателя, а переключаемые форсунки охлаждения поршней подают масло на нижнюю сторону днища поршня только в случае необходимости, снижая нагрузку на смазочную систему двигателя.

Раздельная система охлаждения с «умным» насосом способствует ускоренному прогреву двигателя, ограничивая циркуляцию охлаждающей жидкости в блоке при недостаточном нагреве двигателя. Помимо снижения расхода топлива, это решение повышает комфорт пассажиров, позволяя быстрее прогреть салон F-TYPE.

Шасси

F-TYPE с четырехцилиндровым двигателем, как и версии, оснащенные двигателями V6 и V8, отличается потрясающей динамикой. Но при этом модификация с двигателем Ingenium получила особые настройки шасси, которые делают этот спорткар самым легким и управляемым в линейке.

Изначально F-TYPE создавался как выдающийся спорткар, подходящий для повседневных поездок.

Легкий и прочный алюминиевый кузов и алюминиевая двухрычажная подвеска всегда были фундаментальной основой дуализма этой модели. Теперь инженеры компании внесли коррективы в настройки шасси для версии, оснащенной новым и легким двигателем Ingenium, чтобы в полной мере использовать все преимущества уменьшенного веса.

Майк Кросс (Mike Cross), старший инженер по качеству продукции Jaguar Land Rover: «Мы хотели дополнить мощность и экономичность четырехцилиндрового двигателя подобающей скоростью отклика. В результате мы получили превосходно сбалансированный автомобиль с невероятным чувством руля и комфортом. Энтузиасты полюбят этот автомобиль, подлинный F-TYPE, не лишенный своего уникального характера».

При массе на 52 кг меньшей, чем у модификации с V6 мощностью 340 л.с., это самый легкий F-TYPE на данный момент. В основном инженеры разгрузили переднюю ось, что наилучшим образом сказалось как на динамике, так и на развесовке автомобиля, на один процент сместившейся назад.

Коэффициент жесткости на передней и задней оси стал меньше на 4% и 3% соответственно. Клапанное управление однотрубными амортизаторами опирается на разработки создателей F-TYPE SVR. Точная настройка гарантирует плавность хода при сохранении управляемости.

Электроусилитель руля, установленный на F-TYPE, получил новые настройки для версий с четырехцилиндровым двигателем, чтобы в полной мере раскрыть все преимущества сниженной массы и управляемости. Вместе с системой Torque Vectoring, обеспечивающей точную подачу тормозного усилия на внутренние колеса для преодоления заносов, эти изменения делают каждую поездку на F-TYPE настоящим удовольствием.

Базовая четырехцилиндровая модификация оснащается новыми и легкими 18-дюймовыми колесами с шинами 245/45/R18 на передней оси и 275/40/R18 на задней оси, что помогает сократить неподрессоренную массу, увеличить отклик и управляемость.

Версия R-Dynamic получила 19-дюймовые колесные диски в качестве стандартного оборудования с шинами 245/40/R19 и 275/35/R19 на передней и задней оси соответственно. Все четырехцилиндровые версии F-TYPE также могут быть оснащены опциональными колесами диаметра 19 и 20 дюймов.

Стандартная тормозная система для всех четырехцилиндровых версий состоит из 355 и 325 мм дисков спереди и сзади соответственно и отличается высокой эффективностью при торможении. Опционально четырехцилиндровые версии могут оснащаться 19- и 20-дюймовыми дисками.

Продвинутые системы помощи водителю

F-TYPE предлагает полный набор технологий, призванных помочь водителю и сделать каждую поездку еще проще, безопаснее и комфортнее.

F-TYPE получил технологичную фронтальную стереокамеру, которая используется целым рядом продвинутых вспомогательных систем. Например, система автономного экстренного торможения (Autonomous Emergency Braking) определяет риск возможного столкновения и может автоматически применить полное торможение, помогая избежать аварии или минимизировать ее последствия.

Стереокамера также необходима для работы системы предупреждения выезда за пределы полосы движения (LDW) и системы удержания полосы движения (LKA). Отслеживая позицию автомобиля по отношению к дорожной разметке, первая система предотвращает непреднамеренный выезд за пределы ряда с помощью визуальных (на приборной панели) и тактильных (с помощью руля) предупреждений.

Система удержания полосы движения может вернуть водителя обратно в центр ряда при помощи аккуратного подруливания, для которого используется электроусилитель. Водитель в любой момент может взять управление на себя и предотвратить автоматизированный маневр, что делает систему потрясающе интуитивной.

Система распознавания дорожных знаков (TSR) помогает водителю быть в курсе ограничений скорости, включая временные знаки в случае ремонта или других изменений. Новое ограничение отображается на приборной панели, а данные с камер всегда согласуются с данными GPS для максимальной точности.

Адаптивный ограничитель скорости (ASL) использует данные системы распознавания дорожных знаков TSR и автоматически повышает или снижает скорость автомобиля при нажатии педали акселератора. Если система TSR определяет повышение разрешенной скорости впереди, то система ASL предупреждает водителя и плавно ускоряет автомобиль, действуя по той же схеме в случае более низких скоростных ограничений.

Усталость водителя — одна из самых частых причин выезда автомобиля на встречную полосу или обочину. Система контроля степени усталости водителя способна определить типичное поведение при утомлении за рулем (например, долгое отсутствие движений рук на руле и последующий избыточный рывок). При обнаружении признаков усталости система в несколько этапов предупреждает водителя с помощью визуальных и звуковых сигналов, побуждая его остановиться и отдохнуть.

Технические харастеристики

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ F-TYPE 300 л.с.

Купе F-TYPE 300 л.с.

Кабриолет Рабочий объем (см3) 1 997 Число и расположение цилиндров четыре, рядный Поршней на цилиндр 4; DOHC, двойная независимая система газораспределения, электрогидравлическая всережимная система управления подъемом впускного клапана Диаметр/ход поршня (мм) 83,0/ 92,4 Коэффициент сжатия 9,5:1 Система впрыска топлива 200 бар, прямой впрыск Система наддува Турбонагнетатель типа twin-scroll с керамическими подшипниками Мощность, л.с. (кВт) 300 (221) при 5 500 об/мин Крутящий момент, (Нм) 400 при 1 500-4 500 об/мин Трансмиссия 8-ступенчатая Quickshift Передаточное отношение (:1)

1 4,714 2 3,143 3 2,106 4 1,667 5 1,285 6 1,000 7 0,839 8 0,667 Задняя передача 3,295 Передаточное отношение главной передачи 3,55 ШАССИ

Передняя подвеска Двухрычажная Задняя подвеска Двухрычажная Передние тормоза Двухпоршневые с плавающими суппортами; 355 мм вентилируемые диски Задние тормоза Двухпоршневые с плавающими суппортами; 325 мм вентилируемые диски Рулевое управление реечного типа, электромеханическое ГАБАРИТЫ



Длина (мм) 4 482 4 482 Ширина с зеркалами/ без зеркал (мм) 2 042/ 1 923 2 042/ 1 923 Высота (мм) 1 310 1 307 Колесная база (мм) 2 622 2 622 Колея передняя/ задняя (мм) 1 597/ 1 649 1 597/ 1 649 Масса (кг) От 1 525 От 1 545 Объем багажника (л) 310/ 408 с полкой багажника/без полки 207 Топливный бак (полезный объем), л 63 63 ДИНАМИКА И РАСХОД ТОПЛИВА



0-100 км/ч (с) 5,7 5,7 Максимальная скорость (км/ч) 249 249 Расход топлива, (л/100км), европейский комбинированный цикл 7,2 7,2 Выбросы CO2 (г/км), европейский комбинированный цикл 163 163

Данные производителя верны на момент публикации.

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