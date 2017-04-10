50 лет бесперебойной подачи топлива: электрические топливные насосы Bosch

Электрический топливный насос был разработан для электронной системы бензинового впрыска Jetronic более 50 лет назад.

Современные топливные насосы являются частью погружного топливного модуля.

Топливные насосы Bosch обеспечивают высокую производительность, безопасность и длительный срок эксплуатации.

До изобретения и внедрения электронной системы впрыска механический топливный насос вполне справлялся с функцией подачи топлива в двигатель. Несмотря на то, что бензиновая система впрыска Bosch появилась в начале 50-х годов прошлого века и применялась, в частности, на легендарном Mercedes 300 SL 1954 года, разработка электронного управления для нее началась только в 1959 году. Для запуска системы на рынок понадобилось еще шесть лет, в течение которых разрабатывался, в том числе, и электрический топливный насос на основе пятисекторного роликового насоса для горелки на жидком топливе и электродвигателя с постоянным магнитом. Эта технология вскоре нашла свое применение в системах впрыска D-Jetronic с регулировкой по давлению во впускном коллекторе. В 1967 году Bosch запустил первую в мире электронную систему бензинового впрыска Jetronic в серийное производство.

Дальнейшее усовершенствование конструкции электрического топливного насоса шло параллельно с усовершенствованием систем бензинового и дизельного впрыска. Так, в 1979 году Bosch выводит на рынок топливный насос, позволяющий создавать высокое давление и обеспечивать достаточную производительность систем бензинового впрыска L-Jetronic с измерением расхода воздуха и механико-гидравлическую K-Jetronic. Следующей вехой в истории развития технологий топливных насосов Bosch стал запуск в серийное производство в 1985 году центробежного насоса. Это событие ознаменовало конец монополии роликового насоса.

На заре применения электронных систем впрыска электрические топливные насосы устанавливались исключительно вне топливного бака в топливной магистрали. Сегодня насосы преимущественно располагаются внутри бака, то есть являются погружными. В этом случае они входят в погружной топливный модуль, который также называют модулем подачи топлива. Такие погружные топливные модули могут оснащаться дополнительными функциями, например, фильтром или электронным блоком управления.

В любых рабочих условиях электрический топливный насос должен обеспечивать двигатель достаточным количеством топлива под необходимым давлением. Кроме того, такой насос все чаще используется как топливоподкачивающий для топливных насосов высокого давления современных систем с непосредственным впрыском как на бензиновых, так и на дизельных двигателях. Электрические топливные насосы Bosch обладают производительностью от 50 до 250 л/час при номинальном напряжении, обеспечивают давление в топливной системе от 50 до 750 кПа (0,5–7,5 бар) и рабочее давление в системе при напряжении уже в 50% от номинального. Последний показатель является критическим фактором работоспособности системы при холодном пуске. Кроме того, конструкция насосов и топливных модулей Bosch гарантирует водителю высокий уровень безопасности за счет различных защитных устройств, таких как клапан отсечки топлива и клапан ограничения давления.

Сегодня Bosch предлагает решения для систем подачи топлива из баков сложной формы. Подобные системы необходимы в случае, когда из-за особенностей конструкции топливного бака весь его объем недоступен непосредственно. Это относится, например, к бакам седельного типа, секционным бакам или к бакам удлиненной плоской формы. Подача топлива из таких удаленных емкостей осуществляется или активным способом с помощью струйных насосов (эффект Вентури), или пассивно путем понижения давления в самом топливном модуле. Применяется в автомобилях марок BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Opel и других.

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