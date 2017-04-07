Эвакуация автомобилей — оперативность востребованной услуги

Автомобиль уже давно перестал быть роскошью для современного человека. Правильнее будет сказать, что это необходимость для нас.

Но каким бы надежным и дорогим транспорт ни был, он имеет свойство ломаться в самый неподходящий момент, например, посреди оживленной проезжей части.

Кроме того, никто не исключает и непредвиденную ситуацию на дороге. Например: ДТП, снесло в кювет из-за непогоды, машина попала в глубокую яму или открытый люк и т. д.

И в такие моменты водитель остается практически бездейственным, поскольку от него мало что зависит. Хотя определенное действие он сделать может. Это вызвать эвакуатор.

Тем более что такая услуга, как эвакуация автомобилей, сегодня более чем доступна, а служб, предоставляющих ее, достаточно много. И все, что для этого потребуется от водителя, — иметь номер телефона компании или же современное мобильное устройство с выходом в интернет, чтобы зайти на сайт службы и оставить онлайн-заявку.

Сразу отметим, помощь приходит моментально, в течение нескольких минут. Такая оперативность для служб абсолютно реальна, ведь преимущественно каждая из них имеет большой парк спецтехники. И машины круглосуточно дежурят по всем районам города.

Если необходима эвакуация автомобилей, то нужно уточнить диспетчеру:

свое месторасположение, например, назвать адрес или примерный ориентир;

номер автомобиля, его марку, модель, примерный вес;

по возможности охарактеризовать поломку или ситуацию.

Эти данные помогут диспетчеру послать вам на помощь именно ту спецтехнику, которая будет соответствовать вашему транспортному средству, поскольку подобное оборудование представлено в широком разнообразии видов и моделей. У каждого из них свое определенное назначение, функциональность и область выполняемых задач.

Так, например, если автомобиль угодил в кювет, обычный эвакуатор не сможет оказать вам помощь, потому что предназначен для погрузки/разгрузки и транспортировки машин. Для этих целей понадобится специальная техника с краном, которая способна вытащить авто из канавы, погрузить его на свою платформу и транспортировать в указанное вами место.

Также следует отметить, что четкую стоимость при вызове эвакуатора вам назвать не смогут, ведь это зависит от многих факторов. Но цена может быть озвучена предварительно, а конечная сумма вряд ли будет существенно отличатся от первоначальной.

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