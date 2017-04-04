Mitsubishi Outlander показывает устойчивый и значительный рост в 1 квартале 2017 года

Mitsubishi

Mitsubishi Outlander по итогам первого квартала 2017 года (январь-март) показывает уверенный рост и занимает первое место в продажах бренда на российском рынке.

Всего за период январь — март текущего года, было продано 3 842 автомобилей Mitsubishi Outlander. По сравнению с продажами данной модели в первом квартале 2016 года (3 026 автомобилей), результаты продаж за аналогичный период 2017 года показывают прирост на 27%.

Динамика продаж модели Mitsubishi Outlander — одного из популярнейших среднеразмерных кроссоверов на российском рынке, начиная с января 2017 года:

Месяц Кол-во проданных автомобилей Mitsubishi Outlander % прироста к предыдущему месяцу Январь, 2017 943

Февраль, 2017 1343 42% Март, 2017 1556 16%

Стабильно высокий рост продаж данной модели обусловлен не только одним из лучших ценовых предложений в данном сегменте, но и значительными обновлениями, которые модель получила в начале этого года. Уникальные предложения по кредитным программам, предлагаемые совместно с кэптивным банком АО МС Банк Рус (эксклюзивные условия на приобретение нового Mitsubishi Outlander 2016 модельного года: 0% сроком до 3 лет1), а также действующие предложения по покупке автомобилей в Trade-in также значительно способствуют успеху данной модели на российском рынке.

«Mitsubishi Outlander, производимый на мощностях калужского предприятия ПСМА Рус, бесспорно является самым популярным кроссовером марки. В этом году модель получила большое количество опций активной безопасности и стала более комфортной. Обладая прекрасным сочетанием потребительских характеристик, высоким качеством сборки, надежностью и привлекательной ценой — данный кроссовер, на мой взгляд, является одним из лучших предложений на рынке», — отметил Наоя Накамура, Президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус».

1 Предложение при покупке Митсубиши Аутлендер 2016 года производства в трейд-ин, при сдаче а/м любого бренда. Банк-кредитор: АО МС Банк Рус (лицензия ЦБ РФ № 2789). Указанная маркетинговая ставка 0% не равна процентной ставке банка. В этом случае затраты покупателя на финансирование кредита обеспечиваются за счет соразмерного снижения цены автомобиля. Условия кредитования на покупку а/м Митсубиши Аутлендер 2016 года производства: мин./макс. сумма кредита — 150 000 руб./95% от стоимости а/м , валюта — рубли РФ. Первоначальный взнос от 50% от цены а/м, срок кредита — 36 мес., процентная ставка в кредитном договоре — 14,9%; при оформлении услуги «Защита платежей» (страхования жизни и здоровья) с любой страховой компанией из перечня, размещенного на официальном сайте Банка-кредитора http://www.mcbankrus.ru/mitsubishi-motors-finance/insurance.php и при страховании по рискам ущерб и угон автомобиля (КАСКО) на полную стоимость автомобиля; выгодоприобретатель Банк-кредитор по рискам угон, утрата/полная гибель в размере непогашенной задолженности. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Предложение действует с 01.03.2017 г. по 31.03.2017 г., носит информационный характер, не является публичной офертой. Подробнее по тел. 8-800-770-05-70.

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