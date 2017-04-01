Специальные предложения Lexus в апреле 2017 года

Lexus

C 1 по 30 апреля 2017 года Lexus предлагает специальные условия на приобретение всей модельной линейки кроссоверов и внедорожников, а также элегантного бизнес-седана ES.

Новая программа «Позволить себе больше, чем кажется» предлагает особо привлекательные условия покупки RX 350 AWD с двигателем V6, равные предлагающимся при приобретении RX 200t AWD.

C 1 по 30 апреля 2017 года в дилерской сети Лексус на территории РФ действуют специальные условия на приобретение всей модельной линейки кроссоверов и внедорожников — премиального городского кроссовера NX, премиального кроссовера RX, престижного внедорожника GX и флагманского внедорожника LX. Кроме того, в апреле действует специальное предложение для клиентов, желающих приобрести элегантный бизнес-седан ES.

При приобретении премиального городского кроссовера Lexus NXi, а также элегантного бизнес-седана Lexus ESii в любой из существующих комплектаций в рамках программы Lexus Trade-In выгода клиента в апреле составит 200 000 рублей.

При приобретении флагманского внедорожника Lexus LX в любой из существующих комплектаций с использованием программы Lexus Trade-In выгода клиента в апреле составит 300 000 рублейiii.

Для клиентов, желающих приобрести престижный внедорожник Lexus GX 460 в апреле 2017 года, действуют специальные цены от 3 896 000 рублейiv.

Кроме того, новая программа «Позволить себе больше, чем кажется» предлагает клиентам, рассматривающим приобретение в апреле Lexus RX 200t в комплектациях F SPORT Luxury или Luxury, стать обладателями мощного премиального кроссовера Lexus RX 350 AWD с двигателем V6 в комплектациях F SPORT Luxury или Exclusive на особо привлекательных условияхv. Для приобретения RX 350 AWD с привлечением заемных средств в АО «Тойота Банк» Lexus предлагает в рамках данной программы условия, равные предлагающимся при приобретении RX 200t AWD — при таком же первоначальном взносе и сроке кредитования, такой же размер ежемесячного платежа и страховой премииvi. Подобное предложение Lexus действует с 1 по 30 апреля 2017 года. На время действия программы на сайте www.lexus.ru будет запущен специальный онлайн сервис, который позволит клиентам узнать о наличии в свободной продаже у Уполномоченных Дилеров Лексус / Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус Lexus RX 350 AWD в комплектациях, участвующих в акции.

Подробности о специальных предложениях апреля 2017 года и участвующих Уполномоченных Дилеров Лексус / Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус, а также информацию о действующих ценахvii на автомобили Lexus, установленных у Уполномоченных Дилеров Лексус / Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус, количестве имеющихся в наличии автомобилей, а также иные подробности необходимо уточнять у Уполномоченных Дилеров Лексус и Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус.

Более подробная информация — на официальном сайте бренда Lexus в России: www.lexus.ru

i С 1 по 30 апреля 2016 года при условии сдачи автомобиля (а/м) с пробегом по программе Lexus Trade-in (программа обмена а/м с пробегом на новые) при покупке а/м Lexus NX 200, NX 200 AWD, NX 200t AWD 2016-2017 года выпуска в любой из существующих комплектаций предоставляется выгода 200 000 рублей. Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи (МЦП) а/м. Количество а/м ограничено. Подробности об организаторе акции, порядке и условиях ее проведения, участвующих в акции Дилерах уточняйте на сайте www.lexus.ru и по телефону 8 800 200 38 83.

ii С 1 по 30 апреля 2016 года при условии сдачи автомобиля (а/м) с пробегом по программе Lexus Trade-in (программа обмена а/м с пробегом на новые) при покупке а/м Lexus ES 200, ES 250 2016-2017 года выпуска в любой из существующих комплектаций предоставляется выгода 200 000 рублей. Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи (МЦП) а/м. Количество а/м ограничено. Подробности об организаторе акции, порядке и условиях ее проведения, участвующих в акции Дилерах уточняйте на сайте www.lexus.ru и по телефону 8 800 200 38 83.

iii Трейд-ин. С 1 по 30 апреля 2017 года при условии сдачи автомобиля (а/м) с пробегом по программе Lexus Trade-in (программа обмена а/м с пробегом на новые) при покупке а/м Lexus LX 2016 года выпуска в любой из существующих комплектаций предоставляется выгода 300 000 рублей. Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи а/м. Количество а/м ограничено. Подробности об организаторе акции, порядке и условиях ее проведения, участвующих в акции Дилерах уточняйте на сайте www.lexus.ru и по телефону 8 800 200 38 83.

iv Указана максимальная цена перепродажи на модель Lexus GX 460 в комплектации Standard 5S («Стандарт 5 Эс») 2016 года выпуска. Сведения о ценах носят исключительно информационный характер. Указанная цена является максимальной ценой перепродажи и может отличаться от действительных цен Уполномоченных Дилеров Лексус и/или Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус. Срок действия акции с 1 по 30 апреля 2017 года. Количество а/м ограничено. Подробности об организаторе акции, порядке и условиях ее проведения уточняйте на сайте www.lexus.ru и по телефону 8 800 200 38 83.

v В период с 01.04.17 г. по 30.04.17 г. у Уполномоченных Дилеров/ Партнеров-Дилеров Лексус на территории РФ действует специальное предложение, позволяющее приобрести Lexus RX 350 AWD в комплектации F SPORT Luxury (Эф Спорт Лакшери) с платежом по кредиту, первоначальным взносом, страховой премией равными платежу по кредиту, первоначальному взносу, страховой премии на покупку Lexus RX 200t AWD в комплектации F SPORT Luxury (Эф Спорт Лакшери), а также позволяющее приобрести Lexus RX 350 AWD в комплектации Exclusive (Эксклюзив) с платежом по кредиту, первоначальным взносом, страховой премией равными платежу по кредиту, первоначальному взносу, страховой премии на покупку Lexus RX 200t AWD в комплектации Luxury (Лакшери).

* Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк» в регионах его присутствия. Предложение действительно при соблюдении срока кредита 60 мес. и первоначальном взносе (ПВ) 1 922 000 руб. для следующих программ: (1) кредитная программа «RX плюс» для Lexus RX 350 AWD в комплектации F SPORT Luxury стоимостью 4 297 000 руб.** (максимальная цена перепродажи, МЦП) (с учётом скидки 35 000 руб. от МЦП), сумма кредита 2 375 000 руб. Условия программы: ПВ от 40%, СК 60 мес., годовая процентная ставка 6,7% для а/м Lexus RX 350 AWD в комплектации F SPORT Luxury и годовая процентная ставка 7,1% для а/м Lexus RX 350 AWD в комплектации Exclusive. (2) Кредитная программа «Стандарт» для Lexus RX200t AWD в комплектации F SPORT Luxury стоимостью 3 844 000 руб.** (МЦП), сумма кредита 1 922 000 руб. Условия программы: ПВ от 30%, СК 12-60 мес., годовая процентная ставка 15,9%. Общие условия для программ: валюта кредита — рубли РФ. Минимальная сумма кредита 150 000 руб. Погашение равными ежемесячными платежами. Обязательная передача а/м в залог и обязательное страхование заложенного а/м по программе КАСКО.

** Организатор программы страхования ООО «Тойота Иншуранс Менеджмент (Страховые Брокеры)» (Лицензия ЦБ РФ СБ№ 4339). Страхование осуществляется СПАО «Ингосстрах» (Лицензия Банка России СИ № 0928 от 23.09.2015 г., без ограничения срока действия) в случае заключения клиентом договора страхования КАСКО на приобретаемый новый а/м Lexus RX. Страховая премия рассчитывается индивидуально для каждого клиента, при этом размер затрат клиента на приобретение страхования КАСКО (страховая премия) для RX 350 AWD в комплектации F SPORT Luxury со страховой суммой 4 297 000 руб. *** (МЦП а/м) (с учётом скидки 35 000 руб. от МЦП а/м), равен затратам на страхование RX 200t AWD в комплектации F SPORT Luxury со страховой суммой 3 844 000 руб.*** (МЦП а/м), а также размер затрат клиента на приобретение страхования КАСКО для RX 350 AWD в комплектации Exclusive со страховой суммой 4 394 000 руб.*** (МЦП а/м), равен затратам на страхование RX 200t AWD в комплектации Luxury со страховой суммой 3 953 000 руб.*** (МЦП а/м) при прочих равных параметрах, имеющих значение для оценки степени риска. Предложение действует в отношении договора страхования КАСКО сроком на 1 год, от совокупности рисков «Автокаско», в различных вариациях, предусмотренных Правилами страхования СПАО «Ингосстрах». Страховая сумма не должна превышать действительной стоимости а/м. Условия программы могут быть изменены в одностороннем порядке СПАО «Ингосстрах». Подробные Условия страхования изложены в Правилах страхования СПАО «Ингосстрах», в т.ч. размещённых на сайте страховщика www.ingos.ru . Оформление договора осуществляется на бумажном носителе, заключение в электронном виде не допускается.

*** Для расчета указаны МЦП на а/м RX 200t AWD и RX 350 AWD в цвете «черный неметаллик». Программа «RX плюс» АО «Тойота Банк» и программа страхования ООО «Тойота Иншуранс Менеджмент (Страховые Брокеры)» распространяется на а/м RX 350 AWD всех цветов указанных комплектаций 2016 — 2017 гг. выпуска. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Подробности предложения, полный список участвующих дилеров, наличие а/м, уточняйте по телефону 8 800 200 08 40 / 8 800 200 38 83 или на сайте www.lexus-finance.ru / www.lexus.ru , а также в салонах официальных дилеров Lexus. Количество автомобилей ограничено.

vii Максимальные цены перепродажи

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