Исполняя детские желания: Toyota наградила победителей конкурса «Автомобиль мечты»

Toyota

26 марта в самом большом городе детских профессий «КидБург» прошел яркий праздник, в рамках которого Тойота Мотор Россия наградила победителей третьего национального конкурса «Автомобиль мечты — 2017».

Авторитетное жюри, в состав которого вошли представители руководства Тойота и именитые эксперты в области автомобильного дизайна и художественного мастерства, вручили награды 18 юным победителям в возрасте от 3 до 15 лет.

9 лучших работ были выбраны для участия в финале международного конкурса в Японии, который состоится летом этого года.

В 2017 году конкурс приобрел региональный масштаб, а общее число присланных работ превысило 9 000.

ООО «Тойота Мотор», 5 апреля 2017 года — 26 марта в «КидБурге», самом большом интерактивном городе профессий для детей в центре Москвы, прошел яркий детский праздник «Город мечты Toyota», в рамках которого были награждены победители национального этапа международного конкурса детского рисунка Toyota «Автомобиль мечты — 2017».

Место проведения праздника было выбрано не случайно — целый город развлечений и 40 увлекательных профессий были в распоряжении маленьких гостей. Конкурс «Автомобиль мечты», организатором которого является Тойота, проходит в России уже в третий раз, и с каждым годом его масштаб растет. В 2017 году социальная инициатива японского бренда получила поддержку Департамента образования Московской области и Комитета по образованию Санкт-Петербурга. Список участвующих в сборе работ детских учреждений расширился до 300 организаций. Конкурс поддержали 107 дилерских центров Тойота, а 40 из них провели церемонии награждения для своих участников. География конкурса также расширилась: в этом году к участию присоединилась Республика Беларусь — таким образом, национальный этап конкурса стал фактически международным.

Свои рисунки на конкурс подали 9 452 юных художника, что в 1,5 раза больше, чем в 2016 году, и в 6 раз больше, чем в 2015-м, в первый год проведения конкурса в России.

Полученные работы оценивались экспертным жюри, в состав которого вошли знаменитый автомобильный дизайнер Владимир Пирожков, художник-мультипликатор Игорь Олейников, автомобильный эксперт Александр Пикуленко, главный редактор Дети.Mail.ru Ольга Чернова, генеральный директор проекта «Сноб» Марина Геворкян и легендарный путешественник Федор Конюхов. Председателем жюри традиционно является президент ООО «Тойота Мотор» Хидэнори Одзаки.

Критерием для выбора победителей помимо техники исполнения стали интересные и глубокие идеи, заложенные в придуманные ребятами автомобили будущего. Так, в рамках отдельных номинаций победили рисунки с автомобилями, которые умеют анализировать сны и менять их на радужные, помогать пожилым людям и перерабатывать мусор в топливо.

«Мы придумали этот конкурс, чтобы помочь детям проявить свой талант и воображение, ведь великие идеи начинаются с мечты. Я уверен, что дети, которые умеют мечтать, смогут изменить мир к лучшему», — отметил вице-президент ООО «Тойота Мотор» Такаси Суито.

Всего было выбрано 18 лучших работ. Помимо 3-х призовых мест в 3-х возрастных категориях (до 7 лет, 8 — 11 лет и 12 — 15 лет) были выделены специальные номинации: «Президентский приз» и «Защита окружающей среды». Также были выбраны 3 победителя в номинации «Приз зрительских симпатий»: за участников голосовали все желающие на официальном сайте конкурса.

9 работ, занявшие с 1 по 3 места в каждой из трех возрастных групп, примут участие в глобальном туре конкурса в Японии летом этого года.

Среди участников «Автомобиль мечты — 2017» был особенный конкурсант, ради которого было решено организовать специальный приз от президента ООО «Тойота Мотор». 8-летний Леша Копычев из Красноярска абсолютно слеп с рождения. Для участия в конкурсе мальчик выполнил свой рисунок рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Всем юным победителям вне зависимости от удаленности города проживания компания Тойота предоставила возможность приехать на церемонию награждения в сопровождении родителей. Вместе с памятными дипломами юные художники получили сертификаты на мастер-классы по рисованию. Также партнер конкурса «Арт-Квартал» вручил победителям наборы для творчества. Они позволят подрастающим художникам не останавливаться на достигнутом и дальше раскрывать свой творческий потенциал.

Победители конкурса «Автомобиль мечты — 2017»



Категория

«до 7 лет» Категория

«8 — 11 лет» Категория

«12 — 15 лет» 1 место Кристина Топычканова, 6 лет

Межгорье

Машина красоты, молодости и здоровья Маргарита Старенкова, 9 лет

Ростов-на-Дону

Yume-Yota Мария Антонова, 14 лет

Владивосток

Ваш друг — Пэт Мобиль

(Pet Mobile) 2 место Леонид Сивак, 7 лет

Владивосток

Toyota «Звездный спасатель» Ксения Широбокова, 10 лет

Тольятти

Автомобиль эмоций Айлин Аджар, 12 лет

Сочи

Автомобиль-аттракцион «Детское счастье» 3 место Радмила Аетбаева, 6 лет

Межгорье

Агропомощник Дамир Дакшев, 11 лет

Бодрово

МИЖ-001 — Машина, исполняющая желания Артур Ешин, 15 лет

Москва

Миройота

Члены жюри о конкурсе

Автомобильный эксперт Александр Пикуленко:

«На одном из мероприятий я увидел автомобиль-чемодан. И вот уже повзрослевшие, наверное, участники конкурса сделали такой автомобиль. Так что к этому надо относиться серьезно».

Промышленный дизайнер Владимир Пирожков:

«Я просмотрел множество рисунков и понял: чем меньше человек, тем интереснее у него идеи. Потому что, когда дети становятся чуть постарше, они берут свои идеи из уже просмотренных фильмов или подсказок родителей, а то, что рисует малышня, — это очень круто. Чем больше маленьких детишек участвует в конкурсе, тем лучше».

Путешественник, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, художник Федор Конюхов:

«Работы впечатлили меня не только как художника, но еще и как путешественника. Я езжу по всему миру, и знаете, что бросается в глаза? Мы не бережем свою такую красивую Землю. Первый раз, когда я ходил вокруг света 30 лет назад, я почти не встречал пластика в океане, а вот когда я шел уже 6-й раз, мне встретилось очень много пластиковых бутылок и полиэтилена. Это все загрязнение. Спасибо детям, что они уже сейчас думают об окружающей среде».

О конкурсе «Автомобиль мечты»

Первый национальный конкурс Toyota «Автомобиль мечты» стартовал в Японии в 2004 году. В 2011 году конкурс стал международным.

Россия присоединилась к странам-участницам в 2014 году, собрав около 1 600 работ. Победитель первого российского конкурса — Марк Старенков из Ростова-на-Дону — занял 2-е место на международном этапе конкурса в Японии.

Второй российский конкурс в 2015 году собрал около 7000 работ, позволив России стать страной-участницей № 1 в Европе.

В 2016 году российский конкурс Toyota «Автомобиль мечты» стал лауреатом Ежегодной Программы «Лучшие социальные проекты России» при поддержке Правительства Российской Федерации и Правительства Москвы в номинации «Поддержка одаренных детей и молодежи».

В 11-м глобальном конкурсе 2016–2017 года принимают участие более 80 стран.

О центре детского развития «КидБург»

«КидБург» — первый детский город профессий в России. В реалистичных декорациях игровых зон дети от 1,5 до 14 лет пробуют себя в разных профессиях: работают в банке, больнице, полицейском участке, МЧС, пекарне и других заведениях. В «КидБурге» выдают удостоверения гражданина и трудовые книжки и даже есть собственная валюта «профи». С 2011 года образовательно-развлекательные центры работают в Санкт-Петербурге, Москве, Зеленограде, Ростове-на-Дону, Ярославле и Воронеже.

О сети магазинов «Арт-Квартал»

«Арт-Квартал» — это сеть специализированных магазинов для художников, дизайнеров и архитекторов. Четыре магазина «Арт-Квартал» работают в Москве и четыре в Санкт-Петербурге, а доставку по всей России осуществляет интернет-магазин. Партнер предоставил сертификаты на мастер-классы для маленьких победителей конкурса.

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