Новый рекорд: 400.000 Volkswagen Polo произведено в России

Volkswagen

Юбилейным автомобилем стал Polo LIFE

Новый яркий цвет Reef Blue и черная крыша

Марка Volkswagen отмечает новый рекорд: сегодня с конвейера завода в Калуге сошел 400.000-ый Polo. Юбилейный автомобиль в новой комплектации LIFE эксклюзивного синего цвета Reef Blue с черной крышей оснащен атмосферным двигателем 1.6 л мощностью 110 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Глава марки Volkswagen в России Пьер Бутен отмечает: «Polo — бестселлер марки Volkswagen в России с момента начала производства в 2010 году. Мы постоянно предлагаем для российских клиентов новые версии Polo, и юбилейный Polo LIFE — яркий представитель этой модели. Наши клиенты ценят в Polo надежность, комфорт и драйверские качества, и эти характеристики позволяют Polo оставаться лучшим в классе и демонстрировать лидерство в сравнительных тестах. Добавьте к этому логичную стоимость владения — и будет понятно, почему Polo стал одним из самых популярных седанов в России».

Юбилейная модель Polo LIFE оборудована 15-дюймовыми легкосплавными дисками Woodstock (доступны в качестве опции), боковыми зеркалами заднего вида черного цвета Deep Black с электрорегулировкой, электроподогревом и электроприводом, а также фарами головного света со сдвоенными рассеивателями и лампами H7.

Новый Polo LIFE оснащается электростеклоподъемниками всех дверей с комфортным открыванием (auto up/down) и защитой от защемления, центральным замком с дистанционным управлением и двумя складными радиоключами, а также электроподогревом передних сидений и обогревом форсунок омывателя ветрового стекла.

Задние стекла Polo имеют тонировку 65% (доступно опционально в пакете «Дизайн»). Также юбилейная модель оснащена электрообогревом лобового стекла и автоматическим климат-контролем Climatronic с режимом рециркуляции воздуха (доступно опционально в пакете «Комфорт»).

Среди элементов интерьера Polo LIFE — тканевая обивка сидений с рисунком Synthe, накладки на пороги LIFE, центральный подлокотник спереди, кожаная отделка мультифункционального рулевого колеса, а также рычагов КПП и стояночного тормоза. Модель оборудована декоративными черными глянцевыми вставками интерьера Piano Black, а также складными задними сиденьями.

Polo LIFE оснащается аудиосистемой RCD 230 с поддержкой радио/CD/MP3/SD/USB, оборудованной Bluetooth, AUX-IN, функцией iPod-контроль и четырьмя динамиками.

Цена на специальную версию начинается от 667.900 рублей, модель доступна для заказа во всех официальных дилерских центрах марки Volkswagen.

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