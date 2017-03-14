На 2 недели ближе к цели: Toyota объявляет специальные условия на автомобили 2017 года выпуска

Toyota

С 18 по 31 марта 2017 года в дилерской сети Тойота будут действовать максимально привлекательные условия на приобретение автомобилей 2017 года выпуска.

Специальная скидка в размере 100 000 рублей предоставляется клиентам на приобретение Toyota Camry, RAV4 2017 и Corolla 2016 и 2017 года при оплате наличными всей стоимости автомобиля.

Специальные кредитные продукты АО «Тойота Банк», действующие только в период с 18 по 31 марта, предлагают низкий первоначальный взнос от 10% и ставку кредита от 7,4% годовых.

До конца марта продолжают действовать сниженные цены на автомобили Toyota Camry, RAV4, Corolla и Land Cruiser 200 2016 года производства.

Увеличить свою выгоду от специальных цен на ключевые модели вне зависимости от года производства клиент может, передав автомобиль с пробегом дилеру по программе Toyota Trade-in.

ООО «Тойота Мотор», 17 марта 2017 года — С 18 по 31 марта 2017 года в дилерской сети Тойота клиенты могут приобрести автомобили ключевых моделей бренда производства 2017 года на максимально привлекательных условиях.

Так, с 18 по 31 марта при покупке Toyota Camry, RAV4 2017 года выпуска в любой комплектации клиентам предоставляется специальная скидка в объеме 100 000 рублей при условии единовременной оплаты наличными всей стоимости автомобиля. Кроме того, в указанный период времени при покупке модели Corolla скидка в 100 000 рублей будет распространяться на автомобили как 2017, так и 2016 года производства.

Для клиентов, планирующих приобретение автомобиля с помощью заемных средств, в этот же период АО «Тойота Банк» предлагает специальные кредитные программы «Недели Тойота Стандарт» и «Недели Тойота Комфорт». В рамках этих программ можно приобрести Toyota Camry, RAV4 или Corolla в кредит с годовой процентной ставкой 14,4%1. Первый взнос может составлять всего 10% стоимости автомобиля.

Помимо новых выгодных условий, до 31 марта продолжают действовать выгодные цены на ключевые модели Toyota 2016 года выпуска. Цены снижены на все комплектации Toyota Camry, RAV4, Corolla и Land Cruiser 200.

Также до конца марта продолжает действовать специальное кредитное предложение «Выгодный» от АО «Тойота Банк» со сниженной ставкой от 7,4%2 годовых первоначальным взносом 70% для автомобилей Toyota Camry, RAV4, Hilux, Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado, Corolla. Toyota Land Cruiser 200 до конца марта можно приобрести в кредит под 12,9% годовых в рамках кредитного предложения «Комфорт Люкс»3, при этом первоначальный взнос составит 50%.

Комплексное индивидуальное предложение на приобретение автомобиля Тойота, которое включает выгодную цену, специальную кредитную ставку и страхование автомобиля, формируется оперативно и прозрачно — в процессе общения с продавцом-консультантом. Также есть возможность самостоятельно произвести расчет на сайте toyota.ru и направить запрос дилеру, заказав звонок для получения консультации.

За январь — февраль 2017 года 39% автомобилей Toyota4 в России было приобретено в кредит, предоставленный АО «Тойота Банк», и 37% — с приобретением полисов КАСКО по программе «Тойота Страхование».

Независимо от того какой год производства у выбранного автомобиля, увеличить выгоду при его приобретении клиенты могут за счет условий программ Toyota Trade-in и утилизации. Размер выгоды зависит от выбранной модели и комплектации, а также от марки автомобиля, который сдается в счет нового: наиболее выгодные условия предлагаются для владельцев Toyota и Lexus.

Более подробно с новым прайс-листом на модели, а также с условиями приобретения в программах Trade-in и утилизации можно ознакомиться на официальном сайте Toyota.ru или у официальных дилеров Тойота.

Подробнее о специальных выгодных предложениях

Toyota Camry: максимальная суммарная выгода — 250 000 рублей.

Специальная скидка при единовременной оплате (2017 г.в.) — 100 000 рублей.

Максимальная выгода в рамках цен на автомобиль 2016 г.в. — 100 000 рублей (в комплектации «Люкс»).

Скидка по программе Trade-in лояльным клиентам — 150 000 рублей (с двигателем 3,5 л.) и 100 000 рублей (с двигателем 2,5 л.); клиентам, передающим автомобиль с пробегом любого другого бренда, — 100 000 и 50 000 рублей соответственно.

Toyota RAV4: максимальная суммарная выгода — 250 000 рублей.

Специальная скидка при единовременной оплате (2017г.в.) — 100 000 рублей.

Максимальная выгода в рамках цен на автомобиль 2016 г.в — 150 000 рублей (в комплектациях «Престиж», «Эксклюзив»).

Скидка по программе Trade-in лояльным клиентам — 100 000 рублей;

клиентам, передающим автомобиль с пробегом любого другого бренда, — 50 000 рублей.

Toyota Corolla: максимальная суммарная выгода — 150 000 рублей.

Специальная скидка при единовременной оплате (2017 и 2016 г.в.) — 100 000 рублей.

Максимальная выгода в рамках цен на автомобиль 2016 г.в — 50 000 рублей (в комплектации «Престиж»).

Скидка по программе Trade-in — 50 000 рублей.

Toyota Land Cruiser 200: максимальная суммарная выгода — 500 000 рублей.

Максимальная выгода в рамках цен на автомобиль 2016 г.в — 300 000 рублей (в комплектации «Люкс Safety»)

Скидка по программе Trade-in лояльным клиентам 5 — 200 000 рублей;

— 200 000 рублей; клиентам, передающим автомобиль с пробегом любого другого бренда, — 100 000 рублей.

Подробнее о специальных кредитных программах

«Недели Тойота Стандарт»: действует для Toyota Camry, RAV4, Corolla с 18 по 31 марта 2017 г.

Процентная ставка 14,4% годовых, срок кредита — от 12 до 60 мес., первый взнос от 10% стоимости автомобиля. Минимальная сумма кредита — 150 000 рублей. Погашение равными ежемесячными платежами. Обязательная передача а/м в залог и страхование по программе КАСКО.

«Недели Тойота Комфорт»: действует для Toyota Camry, RAV4, Corolla с 18 по 31 марта 2017 г..

Процентная ставка 14,4%, срок кредита — 60 мес., первый взнос от 10%. При льготном периоде погашения кредита (Периоде 1) сроком 24 мес. остаточный платеж (ОП) составит от 20 до 50% стоимости а/м; в Период 1 сроком 36 мес. ОП составит от 20 до 40%. Минимальная сумма кредита — 20% стоимости а/м. Обязательная передача а/м в залог и страхование по программе КАСКО.

«Выгодный»: действует для Toyota Camry, RAV4, Hilux, Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado, Corolla, кроме:

автомобилей Toyota Camry, RAV4, Land Cruiser 200, Corolla, на которые клиенту предоставляется скидка при одновременной сдаче в Trade-in/утилизацию;

автомобилей Toyota RAV4 в комплектации «Классик»;

автомобилей Toyota Camry в комплектации «Стандарт»;

автомобилей Toyota Land Cruiser 200 в комплектации «Комфорт»;

автомобилей Land Cruiser Prado в комплектации «Классик»;

автомобилей Toyota Hilux в комплектации «Стандарт»;

автомобилей Toyota Corolla в комплектации «Стандарт».

Годовая процентная ставка 7.4%, срок кредита — 12 мес., минимальная сумма кредита — 150 000 руб. Погашение равными ежемесячными платежами. Обязательная передача а/м залог АО «Тойота Банк» и страхование по программе КАСКО.

«Комфорт Люкс»: действует для Toyota Land Cruiser 200 с 01 марта по 31 марта 2017 г.

Годовая процентная ставка — 12,9%, первый взнос — 50%, отложенный платеж — 50% стоимости а\м. Минимальная сумма кредита — 50% стоимости а/м. Обязательная передача а/м в залог и страхование по программе КАСКО.

Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк» в регионах присутствия Банка. Подробнее об условиях кредитования можно узнать на сайте www.toyota-bank.ru или по телефону 8 800 200 08 40.

1 Ставка указана по кредиту «Недели Тойота_Комфорт». Срок кредита составляет 60 месяцев. Первоначальный взнос от 10%, отложенный платеж от 20 до 50% стоимости автомобиля. Минимальная сумма кредита — 20% стоимости автомобиля. Обязательная передача автомобиля в залог и страхование по программе КАСКО. Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк» в регионах его присутствия. Предложение действует на покупку нового автомобиля Toyota Camry, RAV4, Corolla с 18 по 31 марта 2017 г. Подробнее на сайте www.toyota-bank.ru или по тел. 8 800 200 08 40.

2 Ставка 7,4 % годовых указана по кредитной программе «Выгодный» при первоначальном взносе от 70 % стоимости автомобиля и сроке кредита 12 мес. Валюта кредита — рубли РФ. Минимальная сумма кредита — 150 000 руб. Погашение равными ежемесячными платежами. Обязательная передача автомобиля в залог АО «Тойота Банк» и страхование авто по программе КАСКО. Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк» в регионах присутствия Банка.

3 Ставка указана по кредиту «Комфорт Люкс». Условия кредита: срок кредита — 60 мес., процентная ставка 12,9% годовых, первый взнос 50%, отложенный платеж 50% стоимости а\м. Минимальная сумма кредита — 50% стоимости а\м. Обязательная передача а\м в залог и страхование по программе КАСКО. Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк» в регионах его присутствия. Предложение действует на покупку нового автомобиля Toyota Land Cruiser 200 с 01 марта по 31 марта 2017 г.

4 Не включая продажи автомобилей корпоративным клиентам

5 Лояльный клиент — это клиент, передающий в счет стоимости нового автомобиля Toyota автомобиль с пробегом марки Toyota или Lexus, находившийся в собственности не менее 6 месяцев.

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