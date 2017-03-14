Новый Prius доступен в дилерских центрах Тойота в России

Toyota

15 марта 2017 года Toyota начинает официальные продажи нового поколения Prius в России.

Первые автомобили Toyota Prius четвертого поколения уже прибыли в 11 дилерских центров бренда в России, предоставляя возможность ценителям продвинутых технологий лично ознакомиться с самым популярным гибридом в мире.

Футуристичный дизайн экстерьера и качество проработки интерьера нового Prius задают более высокую планку в классе гибридных автомобилей.

Toyota Prius четвертого поколения — первый автомобиль на основе новой модульной архитектуры Toyota New Global Architecture.

Гибридная установка нового поколения стала эффективнее, а ее высокая надежность подкреплена расширенной до 5 лет гарантией и лидирующими позициями Prius в международных рейтингах.

ООО «Тойота Мотор», 15 марта 2017 года — 15 марта 2017 года в салонах официальных дилеров и уполномоченных партнеров Тойота на территории России стартуют официальные продажи нового Toyota Prius. Первыми ознакомиться с новинкой смогут посетители 11 дилерских центров Тойота: Белгород, Владивосток, Волгоград Восток, Иркутск, Лосиный Остров, Отрадное, Парнас, Пулково, Серебряный Бор, Хабаровск и Шереметьево.

Toyota Prius четвертого поколения — первый автомобиль Toyota, построенный на основе новой модульной архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture). Благодаря новейшим инженерным и компоновочным решениям, Toyota Prius обрел динамичный, приземистый облик, еще более просторный интерьер и качественно иной уровень управляемости.

Дизайнерский подход YU-BI-SHIN (инженерная красота), в духе которого выполнен новый Toyota Prius, подразумевает не только эстетику, но и функциональность. Так, плавная «парящая» крыша, переходящая в аэродинамический спойлер, дает потокам воздуха возможность двигаться свободно, что позволяет добиться впечатляющих показателей аэродинамического сопротивления. Обновленные задние кузовные элементы в сочетании с переосмысленной оптикой визуально расширяют автомобиль.

Новая архитектура также позволила значительно улучшить обзор — это стало возможным благодаря увеличившейся площади остекления и более низкой (на 52 мм) линии капота. Футуристичный и функциональный дизайн интерьера предлагает качественные материалы в комбинации черного и светло-серого оттенков. Инновационным решением дизайнеров стало использование в отделке центрального тоннеля, рулевого колеса и селектора трансмиссии белого или черного пластика повышенной прочности, технология производства которого запатентована Toyota.

Новая платформа GA-C, созданная в рамках глобальной архитектуры TNGA, позволила вывести Prius на качественно иной уровень управляемости. В частности, кузов нового поколения стал на 60 % жестче и на 50 килограммов легче своего предшественника. Благодаря измененным центру тяжести и посадке водителя, которые стали ниже на 25 и 55 мм соответственно, автомобиль существенно прибавил в управляемости и устойчивости.

В России новое поколение Toyota Prius представлено в единственной, максимальной комплектации, которая включает семидюймовый сенсорный экран мультимедиа, два 4,2-дюймовых дисплея высокого разрешения, транслирующих информацию о работе систем автомобиля, и проекционный дисплей на лобовом стекле. Интеллектуальный двухзонный климат-контроль имеет режим S-Flow, позволяющий распределять воздушные потоки в зависимости от количества пассажиров, тем самым избавляя от лишних энергозатрат.

Ключевой особенностью нового Prius стала гибридная силовая установка нового поколения. Сочетание надежного и экономичного 1,8-литрового бензинового двигателя, развивающего 98 л. с., с высоковольтной Ni-Mh батареей и электродвигателем в новом поколении стало эффективнее и обеспечивает увеличенный пробег на электрической тяге. Суммарная мощность силовой установки составляет 122 л. с. В зависимости от стиля вождения, скорости, нагрузки и других условий гибридная установка в автоматическом режиме переходит от экономичной работы в режиме тяги электродвигателя к гибридному режиму, а затем и к максимальному использованию тяги двигателя внутреннего сгорания. При этом переключение режимов происходит незаметно для водителя, который может наблюдать за работой установки на мониторе.

Долговечность гибридной силовой установки Toyota Prius подкреплена расширенной гарантией1 на ее компоненты. Гарантия действует в течение 5 лет или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.

Надежность модели Prius неоднократно подтверждена результатами различных авторитетных исследований. В немецком рейтинге надежности автомобилей с пробегом «TUV 2016» Toyota Prius вошел в топ-3 одновременно в двух категориях. В аналогичном американском рейтинге надежности J.D. Power по результатам эксплуатации трехлетних автомобилей Toyota Prius одержал убедительную победу в компактном классе.

О высоком уровне безопасности Prius свидетельствуют испытания ассоциации Euro NCAP. По итогам 2016 года новый Toyota Prius признан самым безопасным большим семейным автомобилем.

1 На компоненты гибридной установки, такие как высоковольтная батарея, электронный блок управления (ЭБУ) высоковольтной батареи, ЭБУ гибридной установки, преобразователь-инвертор гибридной установки, изготовителем предоставляется гарантия в течение 5 лет с момента передачи нового автомобиля Тоуоta первому владельцу или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. При этом, в случае ремонта посредством замены указанных компонентов гибридной установки по гарантии, на новый компонент гибридной установки устанавливается гарантийный срок, равный периоду времени между датой его установки на автомобиль и датой окончания гарантийного срока на соответствующий заменённый компонент гибридной установки.

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