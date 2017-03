Автомобиль Lexus LC удостоен ежегодной премии 2016 Production Car Design of the Year*

Lexus

Lexus LC был удостоен награды премии 2016 Production Car Design of the Year* авторитетного издания Car Design Review.

Роскошное флагманское купе Lexus LC было удостоено премии 2016 Production Car Design of the Year*. Такое решение приняло жюри, в состав которого вошли 20 экспертов, в том числе автомобильные дизайнеры с мировыми именами.

Вручение авторитетной награды состоялось 7 марта 2017 года на торжественной церемонии в Женеве. Столь знаменательное событие вошло в четвертое издание Car Design Review — ежегодника, выпускаемого редакцией веб-сайта Car Design News.

Редактор четвертого издания Car Design Review Гай Бёрд отметил: «Я с удовольствием наблюдал за тем, как потрясающий концепт-кар LF-LC практически без изменений превратился в прекрасный серийный автомобиль LC. Это редкий случай в автомобильной отрасли, который невозможно оставить без внимания. Наше уважаемое и взыскательное профессиональное жюри вынесло единогласное решение, высоко оценив изгибы поверхностей, незабываемое оформление передней части кузова и уникальный характер автомобиля. Это был сложный проект, результатом реализации которого стал по-настоящему прекрасный автомобиль, заслуженно удостоенный премии 2016 Production Car Design of the Year*.

Тадао Мори, главный дизайнер Lexus LC, сказал: «Это практически беспрецедентный случай, когда дизайнеры Lexus принимали активное участие в активной конструкторской работе. Это помогло нам определить основные задачи и решить их с помощью дизайнерских идей. Концепт-кар LF-LC 2012 года стал нашей отправной точкой, а не конечной целью. Мы не адаптировали изгибы и контуры LF-LC к серийному производству. Мы решили развивать тему и дизайнерский язык LF-LC, сделав автомобиль более эмоциональным. Со своей стороны, выражаю искреннюю благодарность всем коллегам из Lexus International, принимавшим активное участие в создании автомобиля».

Премия Car Design of the Year была учреждена редакцией веб-сайта Car Design News. Особенность этого конкурса заключается в том, что в состав жюри входят в том числе дизайнеры автомобилей с мировыми именами, а также руководство ведущих международных автомобильных компаний-поставщиков и университетов. Из 12 номинантов, включенных редакцией Car Design News в шортлист, жюри выбрало трех победителей премии 2016 Production Car Design of the Year*.

О Car Design News (CDN):

Ведущий британский ресурс для автомобильных дизайнеров, поддерживаемый издательским домом Ultima Media. С 1999 года он публикует бесценную информацию, советы и идеи, одинаково интересные студентам и ведущим дизайнерам. Работу над материалами ведут авторы и аналитики, многие из которых участвовали в создании последнего выпуска Car Design Review 4. CDN — это, прежде всего, онлайн-площадка, позволяющая оперативно освещать последние новости, публиковать отзывы и мнения представителей дизайнерского сообщества. Помимо непревзойденной новостной составляющей, веб-сайт содержит раздел «Карьера», который помог многим дизайнерам занять ключевые должности.

* Лучший дизайн серийного автомобиля 2016 года.

