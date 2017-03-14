Мускулистый боец

Москва, 9 марта 2017 года Harley-Davidson® представляет новый Street Rod™ 2017 модельного года. Спроектированный на платформе Street, этот мотоцикл не только прекрасно ведет себя в городе, но и позволит получить незабываемые ощущения от загородных поездок.

Двигатель

Новая модель получила точечно настроенный двигатель High Output Revolution™ X 750. Этот мотор демонстрирует повышенный крутящий момент на средних оборотах, а также имеет более «высокую» красную зону тахометра. Он развивает на 18% больше мощности и на 8% больше крутящего момента, чем Street 750. Конструкторы установили на Street Rod корпус воздушного фильтра увеличенного объема, новые 42-мм корпуса дроссельных заслонок, новые четырехклапанные головки цилиндров, распределительные валы с увеличенной высотой подъема клапанов и более крупный глушитель. Эти решения привели к повышению пропускной способности и увеличению мощности мотора.

Шасси и подвеска

Более «острая» геометрия шасси в сочетании с новой подвеской и тормозами повышает управляемость мотоцикла. Увеличена жесткость передней 43-мм вилки перевернутого типа с легкосплавными алюминиевыми мостиками. Угол наклона вилки уменьшен для повышения маневренности мотоцикла.

Для более комфортной посадки райдера на Street Rod установлен прямой дрегстерный руль и новое седло, а высота увеличена до 765 мм. Street Rod получил новые кованые педали тормоза и переключения передач, а также алюминиевые подножки заднего расположения.

На Street Rod стоят эксклюзивные 17-дюймовые колеса Open Spoke Black Cast из алюминиевого сплава и новые шины Michelin Scorcher 21 (передняя: 120/70 R17V, задняя: 160/60 R17V). 300-мм двухдисковый тормоз с двухпоршневыми суппортами и антиблокировочная система обеспечивают уверенное торможение. Smart Security System входит в стандартную комплектацию для надежной охраны мотоцикла.

Дизайн

Новая модель выполнена в аутентичном стиле Dark Custom. Мощная черная вилка и мостики, а также новое низкое ветровое стекло, целиком окрашенное в цвет мотоцикла, добавляют массивности передней части. При этом обновленная задняя часть мотоцикла с перфорированным брызговиком выглядит более легкой. Street Rod будет доступен в трех цветах: Vivid Black (черный), Charcoal Denim (темно-серый), Olive Gold (золотистый).

«Этот мотоцикл приковывает к себе внимание, — говорит Мэтью Вебер, главный инженер Harley-Davidson. — Шасси идеально подходит новому двигателю и обеспечивает великолепную управляемость и агрессивную посадку. Street Rod 2017 модельного года подходит как для городских улиц, так и для горных серпантинов. Взаимное положение седла, смещенных назад подножек и широкого руля обеспечивает посадку, дающую полный контроль над мотоциклом. А еще нас очень вдохновляет тот факт, что Street Rod выглядит просто превосходно и очень похож на наши первоначальные эскизы!»

Начало поставок в Россию, Беларусь и Казахстан 5 мая 2017 года.

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