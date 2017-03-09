Новый Infiniti Q50: обновленный дизайн и полноценный арсенал современных технологий

Infiniti

Обновленный дизайн интерьера и экстерьера; новая линейка комплектаций.

Еще один шаг на пути к автономному вождению: интеллектуальные технологии ProPilot.

3,0-литровый битурбированный V6 в линейке силовых агрегатов.

Более подробная информация доступна на www.infinitipresspacks.com .

Женева — Infiniti представляет обновленную версию спортивного седана Q50, мировая премьера которого состоится на Международном автосалоне в Женеве 2017.

Новый Q50 получил обновленный дизайн интерьера и экстерьера и спектр инновационных технологий, открывающих перед водителем новые грани свободы и наслаждения поездкой.

«Infiniti стремится вдохновлять своих клиентов продуктами, технологиями, услугами, или просто делиться с ними нашей страстью к вождению. Седан Q50 наилучшим образом объединяет все составляющие элементы бренда Infiniti». Роланд Крюгер, Президент компании Infiniti.

Обновленный спортивный седан сохраняет свои утонченные пропорции и атлетичный профиль, при этом в дизайне автомобиля гораздо сильнее подчеркиваются отличия между модификациями — например, версия Red Sport 400, стиль которой безошибочно выражает в себе спортивный дух бренда.

Изменения в интерьере сочетают художественный вкус с инновациями: прострочка и использование аутентичных материалов подчеркивают высочайший уровень мастерства отделки салона Q50. Сервисы Infiniti InTouch поднимают мультимедийные возможности на новый уровень, а новая конструкция сидений с усиленной поддержкой спины гарантирует комфорт для каждого пассажира.

Инновационные технологии помощи водителю показывают возможные перспективы развития автомобилей в будущем. Новый Infiniti Q50 первым из всех автомобилей бренда будет оснащен полным пакетом технологий ProPilot (в Европе — с 2019 модельного года), платформы, на которой будут основаны все последующие автономные решения от Infiniti.

Q50 оснащен инновационными силовыми агрегатами, включая эксклюзивный битурбированный V6 объемом 3,0 л из нового семейства VR, признанный одним из 10 лучших двигателей 2017 года по версии Ward.

С момента премьеры первого поколения Q50, модель остается самым продаваемым автомобилем Infiniti, продажи которого достигли 210 000 единиц по всему миру. За 2016 год бренд реализовал 230 000 автомобилей по всему миру, установив новый рекорд продаж с ростом на 7% в отношении к предыдущему году. На долю Q50 пришлась одна треть всех рекордных продаж Infiniti.

Продажи нового Q50 стартуют во втором квартале 2017 года по всему миру.

Более подробная информация по новому Q50 (а также изображения и видео) доступна по ссылке www.infinitipresspacks.com .

Новые модификации, новые элементы дизайна

Новые комплектации позволяют покупателям Infiniti выбрать один из двух вариантов дизайна экстерьера.

Дизайн модификации Red Sport 400 символизирует собой динамический потенциал 3,0-литрового битурбированного V6.

«С новым Q50 мы представляем две новые модификации с уникальным обликом и характером. Red Sport 400 — это еще один способ водителям выразить свою индивидуальность за счет смелого дизайна, очевидно олицетворяющего динамический потенциал автомобиля». Франсуа Банкон, Вице-президент Infiniti по глобальной продуктовой стратегии

Новая структура комплектаций — Pure, Luxe, Sport и Red Sport 400 (в Европе с 2019 модельного года) позволила дизайнерам Infiniti модифицировать внешний вид автомобиля в соответствии с атрибутами и характером модельного ряда. Pure и Luxe имеют новый «острый» дизайн, а Sport и Red Sport 400 выражают в своем экстерьере спортивный стиль.

Все модификации получили фирменную «двойную» решетку радиатора Infiniti, создающую сильное первое впечатление об автомобиле. Трехмерная текстура сетки, обрамленной хромированными элементами, получила большую детализацию. Плавная центральная линия волнообразно проходит по бортам автомобиля, создавая элегантный и стремительный профиль, характерный для всех моделей Infiniti.

Фирменный дизайн осветительных приборов Infiniti также претерпел эволюцию — усовершенствованные светодиодные фары подчеркивают «человеческий взгляд» автомобиля, в то время как утонченные задние фонари, вдохновленные спортивным купе Q60, придают более деликатный, и в то же время, более «острый» вид задней части Q50.

Модификации Sport и Red Sport 400 получили более «угловатый» передний бампер с более широкими и низкими воздухозаборниками, в основании которого находится аэродинамическое крыло, снижающее подъемную силу при движении автомобиля.

Дизайнеры Infiniti решили зафиксировать в облике версии Red Sport 400 агрессивный потенциал 3,0-литрового битурбированного V6 мощностью 405 л.с. Задняя часть автомобиля получила два сдвоенных патрубка выхлопной системы и двухцветный задний диффузор, сочетающий цвет кузова и темную окраску «металлик» нижней части заднего бампера. Корпуса наружных зеркал выполнены в том же цвете, а 19-дюймовые колесные диски подчеркивают агрессивный профиль автомобиля, в то же время помогая водителю в поворотах и при сильном ускорении. Алюминиевая конструкция колес создает визуальную разницу с модификацией Sport благодаря более тонким спицам.

Интерьер: мастерство ручной работы и высокие технологии

Новые материалы — новый уровень художественного мастерства и качества исполнения.

Спортивный и ориентированный на водителя интерьер Red Sport 400.

Передовые технологии: Infiniti InTouch Services и система I-key.

«Мастерски выполненный салон Q50 был создан с мыслью о комфорте пассажиров и их визуальном наслаждении. Обновленный Q50 поднимает художественное чувство на новый уровень, а ручная работа над материалами позволяет дизайнерам обеспечить еще более высокий уровень качества исполнения». Альфонсо Албаиса, Исполнительный директор Infiniti по дизайну.

В салоне нового Q50 водителя и пассажиров ждет высококлассное и технологичное пространство с широкими мультимедийными возможностями. Новая линейка комплектаций позволила дизайнерам создать уникальный стиль интерьера для каждой версии.

Например, обивка приборной панели аналогами кожи украшена двойной прострочкой, а декоративные панели изготовлены так, чтобы сохранить натуральный облик древесины и ее зернистость, что выглядит гораздо более аутентично, чем блестящие лакированные вставки из шпона.

Источником вдохновения для дизайнеров Infiniti послужило также спортивное купе Q60: новое рулевое колесо располагает подрулевые лепестки в непосредственной близости от больших пальцев водителя, а обитый кожей селектор КПП также имеет двойную прострочку и хромированную окантовку с рельефным логотипом Infiniti. Сиденья Infiniti с увеличенной поддержкой спины снижают давление на верхние и нижние мышцы спины, обеспечивая постоянную поддержку.

Красная прострочка и декоративные элементы отличают версию Red Sport 400, как и оформление центральной панели, нарочито простыми вставками из матового хрома. Вставки из черного матового хрома на дверях и черный потолок также подчеркивают спортивный характер модификации.

Мультимедийная система Infiniti InTouch Services управляется с помощью двух цветных сенсорных экранов емкостного типа (верхний и нижний: LCD/VGA 8 дюймов и 7 дюймов соответственно). Система объединяет автомобиль и водителя, выводя наиболее популярные приложения и функции (например, навигацию) на верхний экран, располагая остальной контент на нижнем дисплее для удобного доступа к нему в случае необходимости.

Система InTouch позволяет владельцам настроить интерьер автомобиля в соответствии с их предпочтениями и сохранять настройки для нескольких водителей, идентифицируемых при помощи технологии I-key, упрощенной системы доступа в автомобиль. Основываясь на профиле I-key, автомобиль отодвигает сиденье максимально назад и убирает рулевое колесо для облегчения посадки и высадки, после чего возвращает их в позицию, сохраненную в памяти автомобиля.

Q50 оснащен аудиосистемой Bose® Performance Series с 16 динамиками — единый механизм обработки звука позволяет этой системе воспроизводить звук с множеством нюансов и богатством музыкальных тонов как для водителя, так и для пассажиров. Программное обеспечение CenterPoint 2.0 позволяет воспроизводить объемный звук с любого стерео-источника. Аудиосистема настроена таким образом, чтобы идеально соответствовать схеме распространения звука в седане.

Технологии помощи водителю: ProPilot

Новый Infiniti Q50 первым из всех автомобилей бренда будет оснащен полным пакетом технологий ProPilot.

Технологии ProPilot опираются на систему прямого адаптивного управления Infiniti (Direct Adaptive Steering), основу будущих автономных решений.

«Компания Infiniti представила ряд первых в мире инноваций на базе Q50. Самый продаваемый автомобиль Infiniti всегда воплощал наше стремление сделать технологии, раскрывающие потенциал водителя и автомобиля, доступными для самой широкой аудитории. Новый Q50 получит новейшие разработки в области активной безопасности благодаря новому пакету полуавтономных технологий ProPilot». Роланд Крюгер, Президент компании Infiniti.

Седан Infiniti Q50 оснащен линейкой инновационных двигателей и целым рядом передовых технологий. Функции платформы ProPilot, доступные с 2017 года (в Европе — с 2018) являются основой для будущих автономных технологий Infiniti. ProPilot не берет на себя функции водителя, но помогает ему и дарит уверенность, облегчая навигацию и отслеживая расположение остальных участников движения.

Функционал ProPilot в новом Infiniti Q50 включает в себя систему прямого адаптивного управления (DAS), систему активного удержания полосы движения, интеллектуальный круиз-контроль, систему контроля дистанции, систему предотвращения столкновений, систему оповещения об автомобилях в слепых зонах, систему предупреждения выезда с полосы движения, систему фронтального экстренного столкновения и систему предупреждения наезда на пешеходов.

Второе поколение цифровой системы прямого адаптивного управления обеспечивает плавность работы, непосредственный отклик руля и превосходную управляемость. DAS является предшественником будущих систем рулевого управления, которые станут основой полностью автономных средств передвижения.

Система опирается на цифровые компоненты вместо соединений механических элементов для более точных реакций и обратной связи. Электронная связь между компонентами позволяет автомобилю реагировать на действия водителя молниеносно.

С новым поколением системы водитель может выбрать один из шести режимов вождения: Personal, Standard, Snow, Eco, Sport и Sport+. Стандартный режим максимально близок к традиционной системе рулевого управления. Q50 стал первым автомобилем Infiniti, который был оснащен как первым, так и вторым поколением системы: в 2013 году, когда цифровое рулевое управление от Infiniti было впервые представлено публике, и в 2016, когда была создана усовершенствованная версия. Работа над вторым поколением велась по отзывам владельцев Q50 и после почти 625 000 миль дорожных испытаний.

Активная система удержания полосы движения работает вместе с цифровой системой рулевого управления для максимизации безопасности на трассах. Активируясь автоматически при скорости от 70 км/ч, система использует камеры для определения положения автомобиля на дороге и предупреждения его выезда из полосы движения. Функция автоматически берет на себя рулевое управление в той ситуации, когда дрейф из своего ряда приводит к риску потенциального столкновения.

Линейка инновационных двигателей и адаптивная цифровая подвеска

3,0-литровый битурбированный V6 мощностью 400 л.с. для версии Red Sport 400.

Свобода настройки системы динамической цифровой подвески: выбор между задним приводом или интеллектуальным полным приводом.

Новое поколение Q50 получило инновационные двигатели, шасси и технологии, обеспечивающие великолепную динамику и подлинное удовольствие от вождения спортивного седана.

3,0-литровый битурбированный V6 из семейства VR отличается высоким уровнем мощности и крутящего момента при минимальном расходе топлива. Он получил одну из самых престижных автомобильных наград в мире, войдя в топ-10 лучших двигателей года по версии Ward.

Модификация Red Sport 400 оснащается более мощной версией мощностью 405 л.с. (при 6400 об/мин) и крутящим моментом 475 Н-м (1600-5200 об/мин). Кроме того, покупатели нового Q50 могут выбрать еще один четырехцилиндровый мотор — 2,0-литровый турбированный бензиновый двигатель (211 л.с. при 5500 об/мин и 350 Н-м при 1250 об/мин.

В 2016 году Q50 был первым автомобилем Infiniti, оснащенным системой динамической цифровой подвески. Сейчас она получила новые электронные адаптивные демпферы. Вместе с системой прямого адаптивного управления она дает водителям широкие возможности персонализации настроек автомобиля. Подвеска нового Q50, сочетающая отличное управление и плавность хода, получила обновленные стабилизаторы на передней и задней оси, и, как следствие, уменьшенный ход подвески, более уверенный ход и управляемость в поворотах.

Покупатели могут выбрать два варианта привода для Infiniti Q50 — задний привод или интеллектуальный полный привод.

График запуска

Производство Q50 осуществляется на заводе Infiniti в Точиги, Япония. Продажи модели по всему миру стартуют до конца 2017 года.

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