Mitsubishi Eclipse Cross. Поворотная веха

Mitsubishi

Женевский автомобильный салон 2017 года станет поворотной вехой в развитии Mitsubishi Motors Corporation (MMC). Здесь состоится мировая премьера нового Eclipse Cross — компактного SUV в кузове купе. Данная модель явит собой образец нового поколения автомобилей Mitsubishi Motors и еще более усилит свое позиционирование на европейском рынке в качестве производителя преимущественно автомобилей SUV сегмента.

Благодаря появлению модели Eclipse Cross, количество поклонников и владельцев автомобилей Mitsubishi SUV сегмента, на данный момент приобретающих модели ASX и Outlander текущего и нового поколений, значительно увеличится.

Новое направление развития бренда сконцентрировано на пяти ключевых аспектах:

Дизайн

Японское мастерство/качество

Динамические характеристики

Продуманное оснащение

Инновационные опции

Новый SUV в кузове купе, обладающий ярким обликом и выдающейся динамикой, представляет миру новую дизайнерскую концепцию компании MMC и привнесет в данный сегмент множество инновационных решений.

Начало продаж Eclipse Cross стартует в европейских дилерских центрах в последнем квартале 2017 года (в зависимости от страны выпуск запланирован на конец 2017/начало 2018 года). После чего продажи данного автомобиля начнутся в Японии, Северной Америке, Австралии и в других регионах.

Первый этап

Основываясь на своих традициях, компания MMC начала создавать новую продуктовую концепцию, в которой применен 80-летний опыт проектирования полного привода (начиная с полноприводной модели PX33 1936 года), почти 40-летний опыт производства автомобилей класса SUV (с первого поколения Pajero 1982 года) и почти 30-летний опыт разработки системы управления полным приводом (начиная с модели Galant VR4 Dynamic Four 1987 года).

Результатом применения новой продуктовой концепции, открываемый моделью Eclipse Cross 2017 года, станет целый ряд автомобилей SUV сегмента.

Кроме того, модели Eclipse Cross предстоит выполнить две важнейшие задачи:

олицетворять начало нового, более амбициозного позиционирования бренда, особенно на рынках Европы.

положить начало реализации стратегии ММС, нацеленной на увеличение доли SUV сегмента в общих продажах компании.

Таким образом, новая модель Eclipse Cross займет свое место в SUV линейке рядом с моделями ASX и Outlander, но будет воплощать иную, новую продуктовую концепцию бренда Mitsubishi. Благодаря данной модели в кузове купе, имеющей выразительный дизайн, наделенной традиционным японским качеством, превосходной динамикой, продуманным оснащением и инновационными решениями, компания Mitsubishi Motors планирует привлечь новых клиентов…

Новая концепция, выраженная в модели Eclipse Cross, нашла отражение и в ее названии, которое представляет собой не аббревиатуру, а сочетание двух символичных для бренда слов:

ECLIPSE: название популярного спорткара Mitsubishi, который производился в США с 1989 по 2012 гг.

CROSS: приглашение отправиться за пределы привычных маршрутов, для чего, собственно, и задуманы автомобили класса SUV.

Динамика в объемной форме

Сейчас мы наблюдаем закат эры, которую можно охарактеризовать как «многофункциональность и универсальность в одном продукте», доказательством чему служит желание покупателей приобретать товары (автомобили, одежду и пр.), максимально соответствующие индивидуальности конкретного покупателя. Исходя из этого компания ММС стремится придать своим технически совершенным моделям больше эмоциональности, нашедшей свое выражение в дизайне.

В течение последних трех лет в компании ведется полная реорганизация международного дизайн-бюро, формулируется долгосрочная дизайнерская стратегия, ведется поиск способов создания яркого, выразительного и характерного облика автомобилей (концепция DYNAMIC SHIELD). Результаты этой работы можно наблюдать на примере демонстрируемых концепт-каров: XR PHEV II Concept 2015 года, eX-Concept 2015 года и GT-PHEV Concept 2016 года.

Новая модель Eclipse Cross является воплощением этих инициатив, олицетворяющим переход от дизайна концепта XR PHEV II Concept к дизайну серийного автомобиля, в котором учтены особенности производственного процесса и нормативные требования.

… Очередное эволюционное воплощение выразительной дизайнерской концепции DYNAMIC SHIELD, которое предусматривает более низкое расположение противотуманных фар и указателей поворота в глубоких выемках, но более высокое размещение светодиодных фар и дневных ходовых огней

… Перенятая у концептуального автомобиля клиновидная поясная линия, усиливающая ощущение стремительности купеобразного кузова, чему также способствуют сильно наклоненная стойка заднего стекла, длинная колесная база и короткие свесы, а также объемные передние и задние крылья

… на данной модели отчетливо прослеживаются черты концептов Mitsubishi, например, характерная верхняя линия, охватывающая заднюю часть кузова под разделенным задним стеклом.

… Полоса световых приборов, расположенная по всей ширине двери багажника, включает в себя светодиодные стоп-сигналы, а также верхний светодиодный стоп-сигнал и предназначена для лучшей видимости автомобиля другими участниками дорожного движения. Данное решение придает более внушительный облик задней части автомобиля.

… Щетка очистителя заднего стекла размещена под кромкой спойлера крыши, где она не ухудшает обзор и не нарушает общий стиль автомобиля.

Современный, продуманный и дерзкий дизайн…

Японское мастерство/качество

Подтверждая новое позиционирование бренда, дизайнерское подразделение ММС использовало новый подход в отделке и материалах при создании моделей будущего.

Начиная с Eclipse Cross выбор материалов, текстуры, цветов, отделки и пр. станет более внимательным и щепетильным, в полном соответствии с принципами японского мастерства/качества и вековым слоганом «Maison Japonaise de Qualite» (традиционное японское качество).

Во внешнем облике автомобиля новый подход нашел свое отражение в лакокрасочном покрытии насыщенного красного цвета, индивидуально разработанного для модели Eclipse Cross: полупрозрачная красная краска наносится несколькими слоями, после чего покрывается прозрачным лаком.

Внутри автомобиля панель приборов и отделка дверей выполнена мягким текстурированным материалом, внешне напоминающим кожу. Вид и тактильные ощущения от используемого в отделке материала контрастируют с твердыми декоративными вставками серебристого цвета, также используемыми в отделке автомобиля. Сиденья обиты натуральной кожей (в зависимости от рынков сбыта и модификаций) и украшены отделкой в виде декоративной контрастной строчки оранжевого цвета.

Немалую роль в высоком качестве отделки салона также играют декоративные вставки с карбоновым и черным лакированным покрытием, расположенные на панели приборов, рулевом колесе, центральной консоли и обивке дверей. Нижняя часть панели приборов, боковые поверхности центральной консоли, передние подлокотники, выполненные в форме хоккейной клюшки, дефлекторы и пр. элементы отделаны серебристыми блестящими окантовками.

Начиная с модели Eclipse Cross компания будет применять технологически новые решения для таких традиционных органов управления автомобилей как: рычаг коробки передач, дефлекторы и пр., а также для таких решений как: джойстик, Touchpad и пр.. Помимо этого, в моделях будет реализован новый подход к компоновке сидений.

Горизонтальная ось

Еще одной новой отличительной чертой модели Eclipse Cross станет внедрение особой архитектуры панели приборов, в дизайне которой доминирует горизонтальная ось. Она разделяет панель приборов на верхнюю (информационную) и нижнюю (управляющую) части.

Такая компоновка не только визуально расширяет салон, но и помогает оценить положение автомобиля относительно горизонта во время движения. Превосходная обзорность обеспечивается, за счет низко расположенной панели приборов, изменения высоты капота, формы и наклона ветрового стекла, а также за счет посадки водителя.

Передовые технологии

Для повышения комфорта, обеспечиваемого современными мобильными устройствами с доступом к Интернету, Eclipse Cross первым из автомобилей MMC будет оснащаться целым рядом передовых технологических решений (предложение будет зависеть от рынков сбыта и модификаций).

В первую очередь следует отметить широкую центральную консоль, которая разделяет переднюю часть салона пополам и на которой расположен джойстик Touchpad. Это устройство, впервые примененное компанией Mitsubishi Motors, представляет собой новый интерфейс с интуитивно понятным алгоритмом управления. Например, регулировка громкости аудиосистемы осуществляется движением двух пальцев по экрану вверх или вниз. Посредством Touchpad можно управлять аудиосистемой или подключенным iPod, а также Apple CarPlay. В верхней части панели приборов модели Eclipse Cross находится система Smartphone Link Display Audio (SDA). Для управления системой предусмотрен 7-дюймовый сенсорный дисплей, на который выводится вся необходимая информация прямо в поле зрения водителя.

Smartphone Link Display Audio в автомобиле Eclipse Cross поддерживает интерфейс Apple CarPlay*1, обеспечивающий более разнообразное и безопасное использование iPhone*1 в автомобиле.

Водитель может пользоваться системой Siri*1 или SDA (Mitsubishi Connect), чтобы узнать оптимальный маршрут, принимать и совершать телефонные звонки, создавать и читать текстовые сообщения, прослушивать музыкальные композиции при этом не отвлекаясь от дорожной обстановки. Система SDA (Mitsubishi Connect) также поддерживает платформу Android AutoTM*2, через которую осуществляется голосовое управление такими приложениями, как Google MapsTM,*2 Google PlayTM*2 и пр.

Touchpad, расположенный на центральной консоли, позволяет водителю легко и удобно настраивать систему SDA (Mitsubishi Connect), не меняя своего положения за рулем.

1… Apple CarPlay, iPhone и Siri являются торговыми марками компании Apple Inc, зарегистрированными на территории США и других стран.

2… Android Auto и Google Maps являются (зарегистрированными) торговыми марками компании Google Inc.

Третьим из передовых технологических решений в модели Eclipse Cross является проекционный дисплей (HUD), отображающий в поле зрения водителя следующую информацию: скорость

работа адаптивного круиз-контроля (ACC)

работа системы смягчения последствий лобового столкновения (FCM)

данные регулируемого ограничителя скорости (ASL)

данные системы предупреждения отклонения от полосы движения (LDW)

данные круиз-контроля

индикатор переключения передач

индикатор непристегнутого ремня безопасности

индикатор незакрытой двери

стрелки системы навигации, указывающие направление поворота

Проекционный дисплей обеспечивает минимальное расстояние между его центральной частью и полем зрения водителя, что ограничивает перемещение взгляда водителя, ускоряет считывание информации и делает процесс управления автомобилем более безопасным.

Проекционный дисплей выдвигается из верхней части козырька панели приборов после включения зажигания или нажатием специальной кнопки. Положение дисплея можно отрегулировать в зависимости от предпочтений водителя, а яркость — скорректировать в соответствии с уровнем внешнего освещения.

Удобное пространство

Несмотря на компактные размеры и стильные пропорции, Eclipse Cross обеспечивает достаточный объем пространства для водителя и пассажиров.

В салоне автомобиля, длина колесной базы которого составляет 2670 мм, ширина — 1805 мм, а длина — 4405 мм, реализована особая эргономика внутреннего пространства с низко расположенной панелью приборов и регулируемым задним рядом сидений.

Заднее сиденье разделено в соотношении 60:40 и может регулироваться в продольном направлении и по углу наклона спинки. Данное решение позволило увеличить объем багажного отделения модели Eclipse Cross без ухудшения характерного облика SUV в кузове купе. Заднее сиденье обеспечивает пассажирам большой запас пространства для ног (200 мм) и позволяет им занять максимально удобное положение. Угол наклона спинки регулируется в пределах 16–32 градусов (8 фиксированных положений).

Немалую роль в обеспечении внушительного внутреннего пространства играет продуманная форма крыши, оставляющая над головами пассажиров, в том числе и заднего ряда сидений, много места даже при наличии опционального панорамного люка.

Узкие, но при этом очень прочные пороги полностью скрыты под нижними дверными панелями. Они облегчают посадку и высадку, позволяя пассажирам не пачкать одежду при неблагоприятных погодных условиях.

Комфорт в салоне Eclipse также обеспечивается высоким уровнем шумоизоляции.

Шум от работы двигателя минимизирован за счет большой крышки двигателя и продуманного применения звукопоглощающего материала и больших звукоизолирующих панелей.

Передачу шума от дорожного полотна удалось минимизировать благодаря внедрению демпфирующих поперечин в конструкцию задней подвески. Кроме того, важную роль в снижении уровня шума играет существенная звукоизоляция в панелях кузова, а также звуконепроницаемые стекла. Данные решения препятствуют передаче различного рода шумов: от изоляции источников шума и вибрации до изоляции путей их проникновения в салон.

Динамичный автомобиль

Если форма соответствует содержанию, то ради привлекательного внешнего вида ни в коем случае не следует забывать о характеристиках. Разрабатывая модель Eclipse Cross, специалисты MMC стремились совместить потрясающие динамические характеристики с новым дизайном, соответствующих кузову купе.

— Кузов высокой жёсткости фундаментальная отправная точка для любого автомобиля, призванного дарить лучшие ощущения от управления. Eclipse Cross обладает очень жёстким кузовом.

Среди множества конструктивных особенностей стоит упомянуть 3-точечную распорку между чашками стоек, которая войдет в стандартную комплектацию всех моделей, а также дополнительные усиливающие элементы в верхней части моторного отсека, нишах для стоек и пр. Использование такого рода конструктивных элементов в кузове обеспечивают более чёткую обратную связь рулевого управления и курсовую устойчивость при движении по прямой на высоких скоростях.

Применение технологии склеивания панелей кузова широко использовалась в проёмах дверей и двери багажного отделения, арках колёс задней оси. В результате конструкторам удалось существенно повысить жесткость кузова на кручение, обеспечить более чёткую обратную связь рулевого управления и комфорт в движении за счет снижения вибрации.

— Точно настроенная подвеска: Конструкция передних и задних амортизаторов модели Eclipse Cross содержит обратные клапаны с малым временем реакции, улучшающие характеристики гашения колебаний, и пружины, гарантирующие стабильность подрессоренных масс. Использование более тонких прокладок пружин передних стоек и их изогнутая форма обеспечивают более линейное изменение нагрузки при сжатии. Это улучшает курсовую устойчивость при движении по прямой и даёт более чёткую обратную связь рулевого управления.

В конструкцию задней подвески входят втулки верхнего и нижнего рычагов и рычагов регулировки схождения. За счет низкой степени жесткости происходит более полное поглощение ударной нагрузки от неровностей дорожного полотна и существенно снижается нежелательная вибрация при движении по прямой. Следует также отметить большую жесткость задней подвески в поперечном направлении, обеспечивающую более чёткую и непосредственную обратную связь рулевого управления, а также лучшую курсовую устойчивость автомобиля.

— Интегрированная система управления динамикой автомобиля (S-AWC): Вкратце S-AWC от компании Mitsubishi Motors — это комплексная технология, адаптация которой, путём использования аналогичных принципов, возможна для автомобилей с разным техническим оснащением. Независимо от модели она управляет тяговым и тормозным усилиями, в частности за счет распределения крутящего момента между левыми и правыми колесами.

В момент старта система полного привода передает на задние колеса оптимальный крутящий момент в зависимости от интенсивности нажатия на педаль акселератора, скорости автомобиля и условий движения.

Затем, применительно для модели Eclipse Cross система S-AWC включает в себя электронную систему управления разворачивающим моментом (AYC), действующую за счёт активации соответствующих тормозных усилий. Таким образом, система S-AWC исключительно точно анализирует команды водителя и режим движения автомобиля, оценивая угол поворота рулевого колеса, разворачивающий момент, крутящий момент, тяговое усилие и скорости вращения колес. Так, в соответствии с алгоритмом работы по обратной связи по разворачивающему моменту, сведения о данном параметре передаются определённым компонентам системы, помогающим автомобилю уверенно следовать за поворотом руля. S-AWC обеспечивает более точное следование траектории в поворотах, повышенную курсовую устойчивость при движении по прямой или перестроении и улучшенную управляемость на покрытиях с низким коэффициентом сцепления.

Более того, система S-AWC в модели Eclipse Cross предусматривает три режима движения, выбираемых переключателем на центральной консоли.

В обычных условиях система полного привода работает в автоматическом режиме (AUTO), регулируя распределение крутящего момента для достижения максимальной топливной экономичности. При движении по покрытию с низким коэффициентом сцепления она автоматически перераспределяет больше крутящего момента на задние колеса, чтобы улучшить курсовую устойчивость.

Режим «Снег» (SNOW) предназначен для заснеженных и скользких дорог.

Режим «Гравий» (GRAVEL) позволяет реализовать весь потенциал полного привода в сложных дорожных условиях или если предыдущие режимы оказались бессильны в глубокой грязи или снегу.

В зависимости от рынков сбыта и модификаций Eclipse Cross может быть доступен и в моноприводном (переднеприводном) исполнении.

— Новый бензиновый двигатель рабочим объемом 1,5 л с турбонагнетателем и непосредственным впрыском топлива Специалисты Mitsubishi Motors разработали новый 4-цилиндровый компактный бензиновый двигатель, обеспечивающий значительные динамические характеристики с соблюдением высоких экологических показателей.

Этот 1,5-литровый силовой агрегат развивает более высокий крутящий момент при низкой и средней частоте вращения, и имеет более пологую кривую крутящего момента, чем производимые в настоящее время бензиновые двигатели рабочим объемом 2,0 и 2,4 л. Он быстрее откликается на нажатие водителем педали акселератора, что стало возможным благодаря интеграции головки блока цилиндров с выпускным коллектором, системе регулирования фаз газораспределения впускных и выпускных клапанов (MIVEC) и компактному турбонагнетателю, имеющему электронноуправляемый клапан перепуска.

Но и это еще не все. Высокая точность управления впрыском топлива в цилиндры двигателя и впускные каналы в зависимости от режимов движения гарантирует превосходную топливную экономичность и низкую токсичность отработавших газов (точные показатели будут сообщены позднее, в настоящее время осуществляется сертификация по стандартам ЕС).

— Обновленный 2,2-литровый дизельный двигатель. Для новой модели Eclipse Cross инженеры MMC доработали двигатель серии 4N14, существенно сократив трение его подвижных деталей и повысив отклик системы питания топливом.

Это позволило снизить расход топлива, токсичность отработавших газов и уровень шума, а также добиться увеличения мощности. Более равномерным и интенсивным разгоном во всем диапазоне частот вращения двигатель обязан облегченным поршням, шатунам и коленчатому валу.

— Бесступенчатая коробка передач с 8-скоростным спортивным режимом. В сочетании с 1,5-литровым бензиновым двигателем устанавливается новая бесступенчатая коробка передач (вариатор), оснащенная спортивным режимом с ручным управлением. Восемь фиксированных передаточных чисел спортивного режима, разделённые небольшими интервалами, охватывают широкий диапазон передаточных отношений, и обеспечивают реализацию всего потенциала двигателя.

В системе управления бесступенчатой коробки передач применен алгоритм плавного повышающего переключения, что избавляет от ощущения опережения трансмиссии двигателем (частота вращения коленчатого вала двигателя опережает возможности изменения передаточного отношения CVT). Благодаря такому алгоритму обеспечивается интенсивный разгон. При этом водитель ощущает кратковременные изменения тягового усилия, напоминающие движение в автомобиле с традиционной автоматической коробкой передач.

— 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. В полном соответствии с рыночными тенденциями, 2,2-литровый дизельный двигатель предлагается в сочетании с новой 8-ступенчатой коробкой передач. Широкий диапазон передаточных чисел, разделенных небольшими интервалами, гарантирует отличную динамику, повышенную топливную экономичность и комфорт.

В дополнение масляный насос, снабжённый электромагнитными клапанами, обеспечивает ровный пуск двигателя в режиме автоматического выключения двигателя при работе на холостом ходу, способствуя снижению расхода топлива.

В зависимости от рынков сбыта и модификаций Eclipse Cross с 1,5-литровым бензиновым двигателем также может быть оснащен 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Системы обеспечения безопасности

Модель Eclipse Cross отвечает требованиям рынка и оснащена новейшими системами безопасности (доступность зависит от рынков сбыта и модификаций). Общая концепция безопасности основана на применении разнообразных датчиков, которые контролируют пространство по периметру автомобиля, предугадывают развитие ситуации, оценивают вероятность столкновений и помогают водителю их предотвращать.

— Система смягчения последствий лобового столкновения (FCM). В конструкцию этой системы входит камера и лазерный радар (а также радиочастотный радар, при наличии адаптивного круиз контроля), которые распознают автомобили и пешеходов на пути следования. Определив высокую вероятность столкновения, она подает звуковой сигнал и помогает минимизировать последствия возможного столкновения или — в зависимости от ситуации — полностью предотвратить аварию, задействуя тормозную систему.

— Индикация пересечения дорожной разметки сообщает водителю об опасности выезда автомобиля за пределы занимаемой полосы.

— Система мониторинга слепых зон с функциями помощи при перестроении и предупреждения об автомобилях, движущихся сзади в перпендикулярном направлении, информирует водителя о приближении других транспортных средств сзади и сбоку и помогает при перестроении и движении задним ходом при выезде с парковки.

— Адаптивный круиз-контроль на основании данных от радиочастотного радара поддерживает заданное расстояние до движущегося впереди транспортного средства, замедляя Eclipse Cross. Для последующего увеличения скорости, когда движущийся впереди автомобиль покидает дорожную полосу или разгоняется, можно нажать на педаль акселератора или задействовать кнопки системы (в пределах установленных скоростных ограничений).

— Система предотвращения непреднамеренного ускорения на базе ультразвуковых датчиков. Эта интеллектуальная система управляет выходной мощностью двигателя с целью предотвращения резкого разгона с места, если впереди находится автомобиль или иное препятствие. Такое может произойти, когда водитель по ошибке вместо педали тормоза резко нажимает на педаль акселератора.

— Система автоматического управления дальним светом распознает головные и противотуманные фары встречных транспортных средств, уличные фонари и интенсивность окружающего освещения, на основании чего автоматически переключает ближний и дальний свет фар.

— Система кругового обзора с режимом вида сверху. По периметру автомобиля установлено несколько камер, которые выводят на дисплей 5 видов изображения автомобиля в пространстве: спереди, сзади, слева, справа, а также сверху. В сочетании с направляющими линиями, которые накладываются на изображение и изменяются в зависимости от вращения рулевого колеса, парковка в условиях ограниченного пространства значительно облегчается. Эта интеллектуальная электронная система помощи при парковке дополнена передними и задними парковочными датчиками.

— Стояночный тормоз с электроприводом и функцией автоматического поддержания давления в тормозной системе. Если эта функция активирована, при отпускании педали тормоза автомобиль остается неподвижным. Она выключается, как только водитель нажимает на педаль акселератора.

Технические характеристики

Выставочный автомобиль для Женевского автосалона 2017 года (спецификации для Европы)

Д × Ш × В 4405×1805×1685 мм Колесная база 2670 мм Колея передних/задних колес 1545/1545 мм Двигатель и коробка передач Бензиновый двигатель рабочим объемом 1,5 л с турбонагнетателем и непосредственным впрыском топлива/бесступенчатая коробка передач Дизельный двигатель рабочим объемом 2,2 л с турбонаддувом/8-ступенчатая автоматическая коробка передач Привод Система полного привода с электронным управлением

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