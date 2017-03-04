Lexus совершенствует онлайн-сервисы для удобства своих клиентов

Lexus

Новые удобные формы онлайн-заявок на официальном сайте www.lexus.ru действуют с февраля 2017 года.

Объединенные формы охватывают весь спектр онлайн-сервисов Lexus и обеспечивают клиенту единую точку контакта с дилерским центром.

Новая система разработана брендом Lexus в соответствии с принципом индивидуального подхода к каждому клиенту.

С февраля 2017 года на официальном сайте бренда Lexus в России — www.lexus.ru — действуют новые формы онлайн-заявок, охватывающие большинство доступных сервисов для клиента. Они сокращают время заполнения и обработки заявок, дают клиенту возможность адресно контактировать с уполномоченным менеджером дилерского центра, делают навигацию по сайту удобнее и интуитивно понятнее.

Новая система заполнения форм охватывает следующие онлайн-сервисы: запись на тест-драйв с возможностью выбора маршрута, кредитный калькулятор, оценка имеющегося у клиента автомобиля в соответствии с условиями программы Lexus Trade-in, заказ обратного звонка. Для заполнения всех необходимых форм теперь достаточно один раз ввести персональные данные, и система самостоятельно осуществит необходимые действия при будущем использовании. Внесенные в объединенную форму данные и запросы направляются дилеру и поступают в централизованную базу заявок. Клиент получает на свой электронный адрес единое письмо с данными по всем поданным заявкам.

Централизованная форма подачи заявок разработана в соответствии с ключевыми ценностями бренда Lexus. Новое решение позволяет обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту, экономя время клиента и делая взаимоотношения клиента с дилерскими центрами максимально комфортными, что соответствует принципам предоставления премиальных услуг.

Подробно познакомиться с новой системой централизованных заявок Lexus и записаться на тест-драйв можно по адресу — www.lexus.ru

Новости от Redtram.com Загрузка ...