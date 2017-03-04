Infiniti представляет Project Black S: концепт будущей «заряженной» линейки автомобилей

Infiniti

Совместный проект Infiniti и команды Renault Sport Formula One.

Infiniti представляет гибридную технологию, вдохновленную Формулой 1.

Project Black S — обзор возможностей будущей линейки «заряженных» автомобилей.

Гонконг — Infiniti исследует потенциал будущей линейки «заряженных» автомобилей с новым концептом Project Black S, разработанным совместно с командой Renault Sport Formula One. Премьера концепта состоится в рамках специального мероприятия для прессы накануне открытия Международного автосалона в Женеве.

Infiniti продемонстрирует радикальную интерпретацию купе Q60 с уникальным аэродинамическим дизайном. Ключевая задача концепта — показать возможности использования гибридной установки, созданной по мотивам технологий Формулы 1 на серийных автомобилях Infiniti.

«Infiniti — это производитель автомобилей премиум-класса, член Альянса Renault-Nissan и технический партнер команды Renault Sport Formula One. Решение испытать возможности спортивной гибридной установки высокой мощности на серийном автомобиле было вполне естественным для нас. Мы всегда были в авангарде развития технологий для новых силовых агрегатов, и сегодня мы взволнованы теми возможностями, которые предоставляет нам Project Black S».

Роланд Крюгер, Президент компании Infiniti

Гибридная установка Project Black S оборудована системой рекуперации энергии (ERS), которая использует электроэнергию для увеличения выходной мощности и крутящего момента. В результате водитель получает моментальное ускорение без «провалов». Эта технология, основанная на разработках для Формулы 1, еще никогда не применялась на серийных автомобилях.

Премьера Project Black S в Женеве поможет Infiniti привлечь внимание потенциальных клиентов к наиболее мощным модификациям своих автомобилей.

Более подробная информация о Project Black S появится на www.Infinitipresspacks.com 6 марта в 19:00 по Москве.

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