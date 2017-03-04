Продажи марки Volkswagen в феврале выросли на 18%

Volkswagen

В феврале марка Volkswagen реализовала 6.361 автомобиль.

Рост продаж модели Volkswagen Touareg составил 20% по сравнению с прошлым годом.

Продажи Volkswagen Tiguan выросли вдвое.

Марка Volkswagen — легковые автомобили демонстрирует рекордные результаты продаж по итогам февраля 2017 года. Клиентам был передан 6.361 автомобиль, что соответствует росту на 18% по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года (5.399 автомобилей).

За период с начала года продажи марки Volkswagen увеличились на 11% и составили 10.942 автомобиля (янв.-фев. 2016 года — 9.854 автомобиля).

По-прежнему отмечается высокий спрос на модели сегмента SUV. Продажи модели Volkswagen Touareg выросли на 20%, марка реализовала 403 автомобиля этой модели (в феврале 2016 года: 337 автомобилей). Результат обеспечили специальные предложения на Touareg в комплектациях Executive и Business.

Спрос на Volkswagen Tiguan в феврале увеличился вдвое. Покупателям был передан 1.741 Tiguan первого и второго поколения, выпускаемый в Калуге (в феврале 2016 года: 792 автомобиля). Интерес к Tiguan определяется, в том числе, наличием экономичных двигателей объемом 1.4 литра.

Среди лидеров продаж Volkswagen оказалась еще одна модель калужского производства — в феврале марка реализовала 3.577 Volkswagen Polo.

Также в прошлом месяце клиентам было передано 489 автомобилей Volkswagen Jetta, произведенных в Нижнем Новгороде.

Глава Volkswagen в России Пьер Бутен отмечает: «В феврале марка достигла впечатляющих результатов. Мы рады вновь наблюдать существенный рост продаж, как по отдельным моделям, так и в общей сумме. Приятно, что успех касается не только нового Volkswagen Tiguan и сегмента SUV, но и других моделей, которые также продолжают пользоваться высоким спросом у наших клиентов. Как мы говорим о марке Volkswagen, «ценность выше, чем цена»: нас выбирают за высокую надежность и отличное соотношение «цена-инновации-качество».

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