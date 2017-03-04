Российская премьера и старт продаж Audi TT RS

Audi

Самый мощный Audi TT за всю историю модели.

Новый алюминиевый пятицилиндровый двигатель мощностью 400 л. с.

Разгон до 100 км — всего за 3,7 секунды!

Специальные комплектации Touring и Track для России.

Москва, 3 марта 2017 — Audi объявляет о старте продаж Audi TT RS Coupé, российская премьера которого состоялась во флагманском шоу-руме Audi City Moscow. Новый Audi TT RS — это впечатляющее сочетание невероятной мощности, спортивного характера и захватывающего дизайна. Автомобиль оснащается бензиновым мотором 2.5 TFSI мощностью 400 л. с. и полным приводом quattro. Мероприятие посетили знаменитые поклонники бренда Audi: Иван Ургант, Ксения Собчак, Виктория Исакова, Алиса и Юлия Рубан, Мадина Гогова, Константин Андрикопулос, Артем Королев и другие звезды.

Новый Audi TT RS предлагается с полностью переработанным высокоэффективным бензиновым двигателем 2.5 TFSI мощностью 400 л. с. и максимальным крутящим моментом 480 Н•м. В сравнении с моделью предыдущего поколения автомобиль стал мощнее на 60 л. с. Силовой агрегат Audi 2.5 TFSI семь лет подряд завоевывал звание «Двигатель года», которое присуждается экспертным жюри, состоящим из автомобильных журналистов со всего мира. Также впервые серийный автомобиль Audi оснащен технологией Matrix OLED, которая применяется в блоках задних фонарей. Такие светодиоды излучают однородный и высококонтрастный свет, яркость которого может регулироваться бесступенчато. Технология OLED с трехмерным эффектом кроме визуальной привлекательности отличаются малым весом и высокой эффективностью.

Новый Audi TT RS доступен с 7-ступенчатой коробкой передач S tronic и полным приводом quattro с ассиметричным динамическим распределением крутящего момента, которые обеспечивают невероятные показатели и удовольствие от вождения, как в обычной жизни, так и на спортивном треке. В предельных режимах система полного привода quattro работает в сочетании с системой перераспределения крутящего момента между колесами. Эта функция является частью интеллектуального программного обеспечения электронной системы контроля курсовой устойчивости (ESC). Она слегка подтормаживает внутренние колеса, за счет чего формируется дополнительный поперечный вектор сил. Благодаря этому обеспечивается более отточенная и стабильная управляемость. Водитель нового Audi TT RS может выбрать один из четырех режимов работы системы полного привода, рулевого управления и коробки передач S tronic. Автомобиль преодолевает отметку в 100 км/ч всего за 3,7 с, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Для нового Audi TT RS предлагается шесть цветов кузова — серый (Nardo Grey), серый перламутр (Daytona Grey), белый металлик (Glacier White), красный металлик (Catalunya Red), синий кристалл (Macaw Blue) и черный металлик (Mythos Black).

Российским клиентам доступны две комплектации на выбор — Touring и Track. Оба исполнения гарантируют высочайший уровень оснащения, комфорта и индивидуализации. В списке доступного оборудования множество опций, подчеркивающих спортивных характер Audi TT RS и его непревзойденную динамику, способную поразить даже искушенных водителей.

Обе версии Audi TT RS оснащены цифровой приборной панелью Audi virtual cockpit, системой Audi drive select с 4 режимами работы (comfort, auto, dynamic, individual), музыкальной системой Bang & Olufsen с 12-ю динамиками суммарной мощностью 680 Вт, MMI Navigation plus с сенсорной панелью MMI Touch и возможностью доступа к комплексу решений Audi connect, многофункциональным кожаным спортивным рулем со скошенным нижним сегментом и функцией переключения передач, парковочным ассистентом с датчиками спереди и сзади, системой Audi active lane assist, камерой заднего вида. Обивка сидений из кожи Feinnappa с ромбовидной строчкой, элементы отделки салона в сером цвете, опора для левой ноги водителя и педалей из нержавеющей стали и электрическая регулировка передних сидений с пневматической регулировкой боковых секций спинки.

Дополнительно в перечень оборудования для версии Touring входят спортивная подвеска RS, светодиодные фары Audi Matrix с передними и задними динамическими указателями поворота, 19-дюймовые легкосплавные диски дизайна «5 рукавов Polygon», тормозные суппорты, окрашенные в красный свет, покрытие внешних зеркал aluminium matt и декоративные вставки aluminium race.

Дополнительно в перечень оборудования для версии Track входят спортивная подвеска с электронным управлением жесткостью амортизаторов, двухпоточная спортивная выхлопная система, инновационные задние фонари Audi Matrix OLED, карбоновая отделка внешних зеркал из линейки Audi exclusive. Максимальное ограничение скорости для данной версии увеличено до 280 км/ч.

Стоимость комплектаций Audi TT RS в России:

TT RS 2.5 TFSI 400 л. с. S tronic quattro Touring — от 4 633 000 рублей

TT RS 2.5 TFSI 400 л. с. S tronic quattro Track — от 4 972 000 рублей

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