Отдел качества Porsche создает цветовую гармонию в интерьере нового Panamera

Porsche

Тон в тон

Штуттгарт. Выдающееся качество Porsche проявляется в деталях. Об этом, в частности, свидетельствует интерьер автомобиля, гармония которого не должна ничем нарушаться. В отделе качества компании Porsche специалисты по подбору цвета (т.н. Colourmatching) заботятся о том, чтобы клиенты чувствовали себя абсолютно комфортно при контакте с материалами и цветами. «Для этого более 600 находящихся на виду компонентов оснащения должны быть приведены в соответствие с заданным цветовым оттенком», — говорит Франк Мозер, руководитель отдела качества компании Porsche AG. «В наших автомобилях с высокой индивидуализацией это крайне сложный процесс». Салон нового Porsche Panamera, например, доступен для заказа в пяти одноцветных вариантах и еще в пяти двухцветных. Это значит, что всё, начиная от коврового покрытия до оснастки салона и обивки потолка, должно иметь тот же цветовой оттенок и идеально сочетаться при любом освещении.

Цвета интерьера определяют дизайнеры компании Porsche. На следующем этапе создается исходный цветовой образец, который используется для оценки кожаных обивок, лаков, пластика, пленок, тканей, ковровых покрытий и нитей. Задача состоит в выборе правильного и гармоничного цветового оттенка. Результат идеален только тогда, когда каждый отдельный компонент оснащения салона образует однородную картину со всеми прочими заметными глазу деталями того же цветового оттенка.

Гармонию определяют мельчайшие нюансы цвета или отличия в степени блеска поверхностей. «Уже минимальные отклонения воспринимаются человеческим глазом и создают эффект «лоскутного одеяла», — говорит Симоне Фетт, руководитель лаборатории подбора цвета интерьера, которая со своей командой отвечает за комфортную атмосферу салона всех моделей.

Лаборатория подбора цвета ориентируется на высокие стандарты качества Porsche. Цель цветовой корректировки в том, чтобы комплектующие в серийном автомобиле не имели никаких различий в цвете и, например, салон цвета Marsala нового Porsche Panamera выглядел гармонично.

Точная подгонка осуществляется в специальной световой кабине. «Путь туда начинается еще за 18 месяцев до начала серийного производства», — рассказывает инженер-химик Фетт и показывает разнообразные компоненты оснащения из более ранней фазы, которые варьируются от практически белого до фиолетового, но совсем не соответствуют исходному цветовому образцу красного цвета Marsala. В производстве комплектующих имеют значение пять факторов: материал, инструмент, технология, параметры процесса и комбинации красящих пигментов. Каждый оттенок цвента создается при помощи разных композиций красящих пигментов. Однако каждая композиция в зависимости от материала и технологии реагирует немного по-разному, так что оттенок готового компонента оснащения может отличаться от заданного. В интерьере нового Panamera используются 40 разных материалов, более 70 поставщиков участвуют в процессе корректировки цвета комплектующих компонентов. «Найти правильный цвет — интерактивный процесс», — добавляет эксперт. «Это как в большом паззле. Постепенно из негармоничной цветовой картины возникает однородно оформленный интерьер. Это требует высшей степени точности и большой любви к деталям».

Перед запуском в серийное производство нового цвета интерьера проводятся четыре так называемых «экзамена» цвета. При этом все 600 находящихся на виду компонентов оснащения монтируются в неотделанный кузов. В ходе этого прямого сопоставления компонентов выявляются все визуальные различия.

Отклонения замеряются при помощи спектрофотометра. Например, может случиться, что рассматриваемый цвет Marsala имеет правильное количество красного, но чуть больше синего, и он несколько темнее. Дополнительно рефлектометром замеряется блеск поверхности. Зафиксированные измерительной техникой значения корректируются при необходимости. При следующем «экзамене» проверка повторяется вновь: в идеальном случае цветовой оттенок к этому времени уже получен или, по крайней мере, намного ближе к поставленной цели. При измерении цвета спектральный коэффициент отражения определяется на основании стандартизированной цветовой системы. При этом каждый цветовой оттенок однозначно определяется через трехмерную сферическую модель.

Физическая особенность, которую тоже следует учитывать — метамеризм, то есть специфическое изменение цвета пигментов при разном освещении. Это значит, что компонент оснащения, который при дневном свете безупречно соответствует цвету Marsala, при искусственном освещении, например, в гараже, может иметь существенные отличия в цвете. Поэтому пигментная композиция должна быть составлена таким образом, чтобы в трех нормативных ситуациях освещения всегда давать единый цветовой оттенок. «В световой студии мы можем нажатием кнопки переключаться между этими цветами освещения, чтобы оценить цветовой эффект в соответствующей ситуации», — говорит Симоне Фетт.

Несмотря на точную измерительную технику гармоничное цветовое впечатление в салоне автомобиля в итоге определяют глаза человека. Цель цветовой корректировки достигнута, когда в салоне Porsche создана абсолютно комфортная атмосфера.

Технические ноу-хау в области материалов, химии, цветов и технологии производства специалисты лаборатории подбора цвета интерьера используют не только в рамках процесса обеспечения качества для подготовки к серийному производству, но и на более раннем этапе в качестве экспертов реализации новых цветов и материалов, предлагаемых студией дизайна Porsche.

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