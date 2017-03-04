KIA Stinger прошел испытания в экстремальных зимних условиях

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KIA Motors провела испытания нового мощного спортивного фастбека KIA Stinger в условиях отрицательных температур.

Испытания проводились в Лапландии (Швеция) на льду и снегу для тонкой настройки шасси, силового агрегата и систем помощи водителю.

Инженеры KIA стремятся обеспечить идеальный баланс между захватывающей управляемостью и истинным удовольствием в длительных путешествиях.

KIA Stinger будет предлагаться как с задним, так и с полным приводом, системой динамического распределения крутящего момента и блокировкой дифференциала.

Швеция, 28 февраля 2017 года — KIA Stinger отправился в сердце арктической зимы для заключительной стадии доводки перед началом производства во второй половине 2017 года. Покинув европейскую испытательную базу компании KIA Motors на знаменитой «Северной петле» трассы Нюрбургринг в Германии, инженеры протестировали новый спортивный фастбек KIA Stinger в условиях экстремально низких температур, снега и льда в северной Швеции (Лапландии).

Инженеры KIA стремятся найти идеальный баланс между предсказуемой и стабильной управляемостью автомобиля класса Gran Turismo и захватывающим характером заднеприводного спортивного седана. Базируясь на испытательном полигоне в городе Арьеплуг (Лапландия, Швеция), инженеры оттачивали все необходимые характеристики автомобиля на серии трасс с низким коэффициентом сцепления с покрытием. Среди этих трасс — площадка для движения в заносе, трасса проверки управляемости и слалом-тест на поверхности замерзшего озера Уддъяур.

Заключительные стадии испытательной программы автомобиля дадут возможность команде разработчиков новой модели KIA Stinger провести тонкие настройки управляемости, а также отладку работы многочисленных электронных систем помощи водителю.

Stinger станет первым седаном KIA, который будет предлагаться как с задним, так и с полным приводом. Система полного привода настроена таким образом, что сохраняет заднеприводный характер автомобиля, при этом обеспечивая оптимальное сцепление с покрытием при любых дорожных условиях. Полноприводные версии новой модели оснащаются современной системой динамического распределения крутящего момента (Dynamic Torque Vectoring Control), которая в автоматическом режиме распределяет тягу и тормозные усилия между соответствующими колесами, сохраняя курсовую устойчивость при активном прохождении виражей на покрытиях с низким коэффициентом сцепления. Покупатели заднеприводных версий KIA Stinger в некоторых странах мира будут иметь возможность заказать опциональный дифференциал с механической блокировкой для обеспечения острой управляемости и удовольствия от вождения. Автомобили KIA Stinger GT с 3,3-литровым бензиновым двигателем с двойным турбонаддувом предоставят возможность полного отключения системы курсовой устойчивости ESC и системы контроля тяги (Traction Control System — TCS) в режиме движения Sport.

Глава R&D KIA Motors Альберт Бирманн отметил: «Зимние испытания автомобиля в экстремальных условиях северной Швеции позволили нам сфокусироваться на стабильности и предсказуемости, которую KIA Stinger должен дарить водителям в любой конфигурации и при любых дорожных условиях. Мы хотим, чтобы клиенты, предпочитающие спортивный стиль вождения, смогли по-настоящему насладиться управляемостью своего автомобиля при любых дорожных условиях без ущерба для безопасности».

Зимние испытания также были нацелены на проверку надежности KIA Stinger. Температура воздуха до −35°C позволила инженерам KIA оценить каждую деталь автомобиля в самых экстремальных условиях. Stinger будет отличаться уникальной по своей продолжительности заводской гарантией, как и все другие модели KIA.

Для KIA Stinger предусмотрен выбор из трех двигателей. При этом, линейка силовых агрегатов будет отличаться, в зависимости от конкретного рынка. Самый мощный — двигатель V6 с рабочим объемом 3,3 л и двойным турбонаддувом, он имеет мощность 370 л.с. и развивает крутящий момент 510 Нм. С таким двигателем KIA Stinger способен разгоняться до 100 км/ч всего за 5,1 с, что делает модель самой динамичной за всю историю марки. Четырехцилиндровый двигатель Stinger объемом 2,0 л с турбонаддувом имеет мощность 255 л.с. и крутящий момент 353 Нм. Третий из предусмотренных двигателей — 2,2-литровый турбодизель, который может стать самым популярным в Западной Европе. Его мощность составляет 200 л.с., а крутящий момент 440 Нм. Все двигатели будут работать в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Видео с зимних испытаний KIA Stinger в Лапландии

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