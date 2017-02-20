Суд вернул права водителю, задержанному в нетрезвом состоянии

На днях Стерлитамакский суд принял решение по поводу наказания местного жителя за вождение в нетрезвом виде.

По сообщению Стерлитамакского городского суда, в тот день они с друзьями отдыхали на берегу озера. В это время его супругу укусила оса, из-за чего начала отекать правая сторона ее головы и тела, ей стало трудно дышать, она стала терять сознание, пульс плохо прощупывался. Подсудимый решил вызвать «скорую». Медики попросили выехать им навстречу, чтобы не терять драгоценное время на поиски отдыхающих. Поскольку все в компании в тот день выпивали, мужчина принял решение сесть за руль самому и довезти жену до машины скорой помощи. По пути его остановили сотрудники ГИБДД. Подсудимый объяснил инспектору, по какой причине он был вынужден сесть за руль в пьяном виде. После этого подъехала скорая помощь и увезла его супругу. Сам водитель был вынужден использовать услуги эвакуатора в Стерлитамаке. Постановлением мирового судьи мужчину лишили прав.

Горожанин решил оспорить данное постановление в суде. В итоге Стерлитамакский городской суд пересмотрел решение мирового судьи и отменил его в связи с действиями в состоянии крайней необходимости.

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