Kia Rio 2017 — модель нового поколения

KIA

Дебют новой модели состоялся осенью прошлого года на международном салоне во Франции. Киа Рио была представлена на выставке с 5-дверным кузовом хэтчбек. Данная презентация представляла собой знакомство автолюбителей и представителей автомобильного бизнеса с новой моделью. Однако датой выхода новинки считается автошоу в Гуанчжоу в Китае, состоявшееся чуть позже — в ноябре прошлого года.

Для создателей модели Киа Рио 2017 было принципиально важным дебютировать именно в Европе, так как автомобиль с новым кузовом в комплектации и новой ценой претендует на большую премиальность.

Преимущества модели Kia Rio 2017

Преимуществ у новой модели Киа Рио достаточно много. Так, например, в базовой комплектации по начальной цене автомобиль будет представлен с улучшенными отделочными материалами, а также усиленной шумоизоляцией. За отдельную доплату потребителю будет предложена установка современной мультимедийной системы с поддержкой таких функций, как Android Auto и Apple CarPlay, что, безусловно, будет по достоинству оценено потребителем и в Европе, и в Азии.

Что касается изменений в технических характеристиках, то здесь тоже есть на что обратить внимание. Прежде всего, это появление заряженной 180-сильной версии с индексом GT, а также псевдокроссоверная модификация с увеличенным клиренсом и обвесом из пластика.

Когда Киа Рио появится в России?

Старт продаж корейской новинки Киа Рио с новым кузовом и в новой комплектации планируется на середину 2017 года. Начальная цена на эту модель, как обещают производители, будет в пределах 550 тысяч рублей, учитывая спецпредложения официального дилера в Москве. Купить Киа Рио в Москве можно бужет у любого официального дилера.

В базовой комплектации «Комфорт» потребителю будут предложены:

передние и задние электрические стеклоподъемники;

обогрев зеркал с электроприводом регулировок;

бортовой компьютер;

замок с дистанционным управлением;

регулировка руля с усилителем;

регулировка водительского сиденья не только по горизонтали, но и по высоте;

система безопасности представлена фронтальными подушками, а также системой стабилизации.

Следует отметить, что за отдельную доплату к цене российскому потребителю будет предложено несколько разных комплектаций нового автомобиля Киа Рио 2017, которые будут отличаться друг от друга базовым оснащением. Например, в среднеупакованную версию будут входить кондиционер, аудио система с MP3, алюминиевые диски, «противотуманки», система подогрева сидений. Во флагманскую комплектацию автомобиля войдут парктроник, запуск двигателя кнопкой, климат-контроль, система мультимедиа с камерой заднего вида. Ожидается, что новый Киа Рио по достоинству будет оценен как автолюбителями, так и представителями автомобильного бизнеса в России.

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