В онлайн-шоуруме Renault продано 500 автомобилей

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В онлайн-шоуруме Renault был продан 500-ый автомобиль, которым стал новый кроссовер Renault Kaptur.

В январе Renault Россия расширила модельный ряд онлайн-шоурума легковыми автомобилями 2016 модельного года, а также предоставила клиентам возможность дистанционного оформления кредита.

Обладательницей 500-го автомобиля, проданного в онлайн-шоуруме, стала Наталья Таран из Москвы, которая купила полноприводную версию Renault Kaptur в белом исполнении с черной крышей. В торжественной церемонии вручения нового автомобиля, которая состоялась в дилерском центре «RTDService», принял участие Андрей Владимирцев, директор по продажам Renault Россия.

Помимо кроссовера Renault Kaptur и внедорожника Renault Duster, с начала года в онлайн-шоуруме стали доступны Renault Logan, Sandero, Sandero Stepway и Fluence, произведенные в 2016 году, при покупке которых клиенты получают в подарок зимние шины.

Расширение модельного ряда дает официальным дилерам Renault дополнительную возможность для реализации склада автомобилей 2016 года. Для совершения онлайн-покупки клиенту достаточно выбрать понравившийся автомобиль из доступных в наличии у дилеров, сразу получить и зафиксировать финальную цену

С момента старта проекта в июне 2016 года к нему было подключено более 82 официальных дилерских центров в 59 городах по всей России, включая Центральный, Южный, Северный регионы, Урал и Сибирь. Сегодня наибольшее количество заказов через онлайн-шоурум оформляют клиенты из Москвы, Казани, Самары, Санкт-Петербурга и Тольятти. В дальнейшем география проекта продолжит расширяться и со временем включит в себя всех дилеров Renault в России.

Стремясь сделать процесс онлайн-покупки максимально простым и выгодным, Renault Россия разрабатывает инновационные решения и постепенно расширяет функционал онлайн-шоурума.

Так, с января 2017 года клиенты онлайн-шоурума получили возможность дистанционного оформления кредита. Например, в феврале на весь модельный ряд действует специальное кредитное предложение Renault Credit: 4,9% на 3 года. Данное предложение суммируется с другими специальными предложениями производителя и действует при первоначальном взносе от 20% стоимости автомобиля1.

Также Renault Россия заключила стратегическое партнерское соглашение с компанией Яндекс. Деньги: теперь прием платежей обеспечивает универсальное платежное решение Яндекс. Касса.

Онлайн-шоурум Renault — это первая на российском рынке платформа для онлайн-продаж автомобилей, где клиенты компании могут познакомиться с автомобилем, забронировать понравившуюся комплектацию, а также внести предоплату, не выходя из дома.

1 Предложение действует на весь модельный ряд легковых автомобилей Renault (за исключением Master). Кредитор — АО «РН Банк». Аванс — 20% цены автомобиля. Валюта — рубли. Ставка в договоре — 8,9% годовых. Разница между рекламируемой ставкой и ставкой в договоре компенсируется снижением цены на автомобиль. Обязательно приобретение в кредит услуг: «Разумное КАСКО» (предоставляет ПАО СК «Росгосстрах» или СПАО «Ингосстрах»), «Защита бюджета» (предоставляет ООО «СК КАРДИФ», тариф — 0,15% в месяц от суммы кредита) на срок кредита. Максимальная цена автомобиля — 1 150 000 рублей. Предложение не является офертой и действует до 28.02.2017 года на новые автомобили 2016 года выпуска. Количество автомобилей ограничено. Подробности по т. 8-800-200-80-80.

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