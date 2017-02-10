Любовь к четырем колесам: автомобильные lovestory

Mitsubishi

Любовь — чувство всеобъемлющее. Любить можно свою вторую половинку, родителей, детей, друзей… или автомобиль! В конце концов, наши верные четырехколесные помощники годами безотказной службы вполне заслужили право на собственную долю внимания, заботы и привязанности. В преддверии самого романтичного из праздников компания Bosch и сеть Бош Авто Сервис подготовила подборку фактов, которые доказывает: любовь между человеком и автомобилем существует!

С любви началась история автомобильного страхования. Именно желание защитить любимый (и на тот момент редкий) автомобиль от возможного ущерба заставило доктора Трумэна Мартина в 1897 году заплатить 12,25 долларов за страховой полис, который должен был компенсировать 500 долларов в случае возникновения оговоренного страховкой случая, а именно — столкновения с гужевым транспортом. В Америке в то время было 4 тысячи автомобилей и 20 миллионов лошадей.

Первой автомобильной любовью знаменитого автогонщика в классе «Формула-1» Кимми Райкконена была… одна из моделей Lada. Она была приобретена в 1997 году у мамы друга, которая уже отправляла автомобиль на утилизацию по причине поломки двигателя. Однако гонщик спас машину от этой незавидной участи и, став ее новым хозяином, отремонтировал и перекрасил из красного в черный цвет. Автомобиль ответил на заботу так же, как это сделал бы преданный пес: долгой и верной службой. По-крупному Lada будущей звезды «Формулы-1» никогда не ломалась; машина легко заводилась даже в морозы, в ней всегда было тепло и уютно, а после мелких аварий на ней не оставалось следов.

В 1983 году для того, чтобы начать бизнес, основатель сети пиццерий Papa John’s Джон Шнаттер продал свой любимый Chevrolet Camaro Z28 1971 года выпуска за 2,8 тыс. долларов. Четверть века спустя, когда сеть Papa John’s уже стала успешной мировой франшизой, а сам Джон — живым воплощением американской мечты, он совершил поступок, красноречиво доказывающий, что любовь может жить вечно: задался целью разыскать и выкупить любимицу.

В мае 2009 года Шнаттер начал поиски, и уже в конце августа они увенчались успехом. Выяснилось, что за все эти годы машина сменила всего двух владельцев. Последний из них приобрел ее за пять лет до этого, заплатив 4 тыс. долларов. Вернуть Chevrolet Camaro первому хозяину он согласился за вознаграждение в 250 тыс. долларов.

В мае 2009 года Шнаттер начал поиски, и уже в конце августа они увенчались успехом. Выяснилось, что за все эти годы машина сменила всего двух владельцев. Последний из них приобрел ее за пять лет до этого, заплатив 4 тыс. долларов. Вернуть Chevrolet Camaro первому хозяину он согласился за вознаграждение в 250 тыс. долларов. Чтобы защитить любимую машину от угрожающего городу Орландо (США) урагана Мэтью, владелец BMW M3 в кузове Е30 Рэндалл Хилл укрыл ее… в собственной гостиной! Он заехал на BMW M3 в дом через широкие распашные двери. Рядом поставил диван и столик, чтобы постоянно находиться рядом со своей «ласточкой». Причину такой привязанности понять несложно: BMW Рэндалла является представителем первого поколения M3 и поэтому представляет особый интерес для коллекционеров.

А один житель Лос-Анджелеса, опасаясь угонщиков, несколько десятков лет хранил редкую модель Ferrari — купе 250 GT PF 1959 года выпуска — в собственном жилище. Для этого он сначала разобрал, а потом собрал заново одну из стен дома. Все эти годы хозяин заботился о состоянии раритета и даже занимался ее реставрацией. Однако в конце концов согласился на предложение своего адвоката и уступил любимицу ему.

Выбор единственной любви из множества достойных кандидатур — дело нелегкое. Что еще раз доказывает опыт султана Брунея: именно ему принадлежит самая большая в мире коллекция автомобилей. В четырех гаражах общей площадью 1 кв. км хранится 7 тысяч авто! Это автомобильное богатство оценивается экспертами примерно в 5 млрд долларов. В коллекции у султана больше всего Rolls Royce: их количество достигает 604 штуки. Различных моделей Mercedes-Benz в ней 574, а третье место занимает Ferrari (их у султана 452).

Компания Bosch и сеть Бош Авто Сервис сходятся во мнении, что любви и заботы достоин любой автомобиль — вне зависимости от его цены и уникальности. И готовы помочь автовладельцам побаловать их «железных коней» и «ласточек» вниманием — и качественным техническим обслуживанием!

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