Первый в истории розыгрыш кубка Lamborghini Super Trofeo Middle East пройдет в Абу-Даби 9—11 февраля

На трассу Яс Марина выйдет 11 команд

На стартовой решетке ожидается более 20 автомобилей

Первый заезд состоится в темное время суток

Сант-Агата-Болоньезе, 10 февраля 2017 г. — В 2017 году состоится первый розыгрыш Ближневосточного кубка Lamborghini Super Trofeo Middle East. Это четвертая марочная моносерия в мире, в которой принимают участие исключительно суперкары Lamborghini Huracán Super Trofeo, успешно соревнующиеся также в Европе, Азии и Северной Америке. Дебютная гонка Lamborghini Super Trofeo Middle East пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах на трассе Яс Марина (Yas Marina), длина круга которой составляет 5564 м. Этот автодром уже 8 раз принимал Гран-При Абу-Даби в рамках Формулы-1, а с 9 по 11 февраля здесь состоится первый из трех сдвоенных этапов серии Lamborghini Super Trofeo.

Уже через неделю (16—18 февраля) после исторического дебюта Ближневосточного кубка соревнования продолжатся в Дубае (Dubai). На этой же трассе 2–4 марта состоится заключительный сдвоенный этап соревнований. Таким образом, кубок Super Trofeo Middle East станет важным дополнением к насыщенной международной соревновательной программе Lamborghini, привлекающей внимание самых известных гоночных коллективов.

На данный момент на приглашение откликнулись 11 команд. Они получат возможность за два месяца начать подготовку к трем другим континентальным сериям Super Trofeo. Команды выставят на старт около двадцати спортивных суперкаров. Среди них — Bonaldi Motorsport, один из знаковых участников европейской серии Lamborghini Super Trofeo Europe и ее прошлогодний победитель в командном зачете и в зачете PRO-AM titles. Этот коллектив будет представлен Адрианом Амштутцем (Adrian Amstutz) и Патриком Куялой (Patrick Kujala).

В числе заявившихся — команды Antonelli Motorsport, ARC Bratislava, FFF Racing Team by ACM, GDL Racing, GT3 Poland, Konrad Motorsport, Orange 1 Team Lazarus, Leipert Motorsport и Petri Corse. Для большинства из них участие в Lamborghini Super Trofeo Middle East станет дополнением к основным чемпионатам GT3 и различным континентальным сериям, а также позволит провести ряд тестов в преддверии сезона-2017.

Соревнования Lamborghini Super Trofeo Middle East пройдут в привычном формате: две 50-минутные гонки со стартом с хода и обязательным пит-стопом. Положение на стартовой решетке определится в пятницу, 10 февраля, в ходе двух двадцатиминутных квалификационных заездов. Первая гонка запланирована на этот же день и пройдет в темное время суток.

Она начнется в 7 часов вечера по местному времени (16:00 по центральноевропейскому времени, 18:00 по Москве). А в субботу, 11 февраля, состоится второй заезд, старт которого назначен на 16:15 (13:15 по центральноевропейскому времени, 15:15 по Москве). 9 февраля команды получили возможность провести две часовые сессии свободных тренировок. Вторая из них прошла в темное время суток, чтобы пилоты и команды могли адаптироваться к этим необычным условиям.

Календарь серии Lamborghini Super Trofeo — 2017

Абу-Даби (ОАЭ) 9—11 февраля Дубай (ОАЭ) 16—18 февраля Дубай (ОАЭ) 2–4 марта

Календарь серии Lamborghini Super Trofeo Europe — 2017

Монца (Monza, Италия) 21/23 апреля Сильверстоун (Silverstone, Великобритания) 12/14 мая Поль Рикар (Paul Ricard, Франция) 23/25 июня Спа (Spa, Бельгия) 26/28 июля Нюрбургринг (Nurburgring, Германия) 15/17 сентября Имола (Imola, Италия) 16/17 ноября

Всемирный финал

Имола (Италия) 18/19 ноября

Информация обо всех гоночных мероприятиях: www.squadracorse.lamborghini.com

Участвуйте в обсуждениях с хэштегом #SuperTrofeo:

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube

Дополнительные фото и видеоматериалы размещены на сайте: media.lamborghini.com

Дополнительная информация об Automobili Lamborghini: www.lamborghini.com

Новости от Redtram.com Загрузка ...