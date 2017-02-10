Мощный двигатель и агрессивный внешний вид: обновленный Audi RS 3 Sportback

Audi

Cамый мощный в мире серийный пятицилиндровый двигатель мощностью 400 л. с.

Отличительный дизайн RS — более широкая колея и резко очерченные пороги

Мировая премьера на Международном автосалоне в Женеве в марте 2017 г.

Москва, 10 февраля 2017 — Новый Audi RS 3 Sportback — лидер сегмента спортивных компактных автомобилей автопроизводителя из Ингольштадта. Вслед за Audi RS 3 Sedan, мировая премьера которого состоялась на парижском автосалоне в 2016 году, новый Audi RS 3 Sportback готов к дебюту на Международном автосалоне в Женеве. Самый мощный в мире серийный пятицилиндровый двигатель, невероятная динамика и еще более спортивный облик: новая модель дарит исключительные эмоции от вождения.

«Audi RS 3 Sportback — это привлекательная входная модель в мир RS, — отметил глава Audi Sport GmbH Штефан Винкельман (Stephan Winkelmann). — Компактный автомобиль, дебютировавший в 2011 году, уже завоевал исключительную популярность на рынке. С новым пятицилиндровым двигателем Audi RS 3 Sportback займет лидирующую позицию в своем классе, продолжая успешную историю модели».

Разгон до 100 км/ч за 4,1 секунды

Сердце Audi RS 3 Sportback — самый мощный в мире серийный пятицилиндровый двигатель 2.5 TFSI. Он наделяет автомобиль впечатляющими характеристиками. Новый силовой агрегат развивает 400 л. с. -на 33 л. с. больше предшественника. Его масса уменьшилась на 26 кг благодаря алюминиевому блоку цилиндров и ряду других усовершенствований. Максимальный крутящий момент в 480 Н•м доступен в диапазоне от 1700 до 5850 об/мин. Столь внушительные характеристики позволяют Audi RS 3 Sportback разгоняться до 100 км/ч всего за 4,1 секунды. Великолепную производительность автомобиля подчеркивает узнаваемый звук пятицилиндрового силового агрегата. Он обусловлен особым порядком фаз зажигания в смежных цилиндрах и в цилиндрах, находящихся на расстоянии друг от друга. По заказу Audi может поднять электронный ограничитель скорости с 250 км/ч до 280 км/ч.

Новый двигатель 2.5 TFSI оснащается комбинированной системой впрыска топлива во впускной коллектор и в камеры сгорания. На стороне выпуска система управления клапанами Audi valvelift system регулирует продолжительность открывания клапанов в соответствии с положением дроссельной заслонки и оборотами двигателя для более умеренного расхода топлива при небольшом или частичном открывании дроссельной заслонки и более резко реакции на нажатие педали акселератора и высокой тяговой мощности при полном газе. В цикле NEDC Audi RS 3 Sportback потребляет 8,3 литра топлива на 100 километров, а выбросы CO2 составляют 189 грамм на километр пути.

Полный привод quattro с регулируемым распределением тяги

Семиступенчатая коробка передач с двумя сцеплениями S tronic и система постоянного полного привода quattro передают мощность пятицилиндрового двигателя дороге, а электрогидравлическая многодисковая муфта перераспределяет тягу между осями. При активном вождении большая часть крутящего момента все чаще и быстрее передается на задние колеса. В стандартный набор функций системы контроля динамики вождения Audi drive select входит система управления полным приводом quattro, а также функции изменения параметров рулевого управления и КП S tronic, характеристик двигателя, регулируемых заслонок в системе выпуска и доступной на заказ спортивной подвески RS с адаптивными амортизаторами. В системе предусмотрено три режима — «comfort», «auto» и «dynamic», каждый из которых характеризуется собственными параметрами работы указанных систем. Дополнительную отточенность управляемости придает электронная система контроля курсовой устойчивости с выборочным контролем тяги отдельных колес и особым спортивным режимом RS.

Более широкая колея и спортивные настройки подвески

Благодаря рулевому управлению с переменным передаточным отношением, четырехрычажной конструкции в задней подвеске и более жестким настройкам подвески с дорожным просветом, уменьшенным на 25 мм по сравнению с базовым Audi A3, новый Audi RS 3 Sportback демонстрирует великолепную динамику в сочетании с превосходной устойчивостью. По сравнению с серийной моделью у Audi RS 3 Sportback передняя колея выросла на 20 мм, при этом соответствующим образом были расширены колесные арки. В стандартное оснащение модели входят 19-дюймовые литые диски с шинами размерности 235/35. В качестве альтернативы можно заказать карбонокерамические тормозные диски для передней оси. На задней оси установлены тормозные диски диаметром 310 мм.

Характерный дизайн RS

Внешне энергичный характер Audi RS 3 Sportback подчеркивает эффектная решетка радиатора Singleframe с глянцево-черной сетчатой вставкой, крупные воздухозаборники и резко очерченные накладки на пороги. «Лезвия» обновленной формы в переднем бампере визуально расширяют переднюю часть автомобиля, заканчиваясь узкими вертикальными каналами. Светодиодные фары с характерными световыми элементами входят в стандартное оснащение; в качестве опции Audi предлагает матричные светодиодные фары. В облике задней части привлекают внимание спойлер кромки крыши в стиле RS, вставка диффузора и крупные овальные патрубки системы выпуска RS. Дополнительные эффектные акценты во внешности расставляют эмблема quattro в нижней части решетки радиатора, а также эмблемы RS 3 на решетке нижнего воздухозаборника и на крышке багажного отделения.

Счетчик времени круга, индикатор давления наддува и оригинальный экран RS

Две круглые шкалы панели приборов выполнены в черном цвете с белыми шкалами и красными стрелками. Расположенная в центральной части передней панели информационная система водителя включает в себя указатель давления наддува, указатель температуры масла и таймер для измерения времени прохождения круга. В качестве опции доступна полностью цифровая виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit, способная отображать данные информационно-развлекательной системы. В особом режиме RS тахометр располагается в центре экрана, а по сторонам от него выводятся показатели крутящего момента, ускорений и давления в шинах. При использовании ручного режима коробки передач специальный индикатор с цветным фоном сообщает водителю о необходимости переключения передачи с помощью подрулевых переключателей или рычага КП по достижении максимальных оборотов.

Спортивный интерьер и исключительный комфорт

В стандартное оснащение Audi RS 3 Sportback входят спортивные сиденья, обитые кожей Feinnappa черного цвета.

На заказ предлагаются спортивные сиденья RS для водителя и переднего пассажира, отличающиеся более выраженным профилем и интегрированными подголовниками. В обоих вариантах спинки сидений украшены эмблемами RS. Обитое кожей спортивное рулевое колесо RS со скошенным нижним сегментом оснащается клавишами управления информационно-развлекательной системой. Основным органом управления является поворотно-нажимной регулятор на консоли центрального тоннеля. В качестве опции он может оснащаться встроенной сенсорной панелью, с помощью которой водитель может перемещаться по спискам, масштабировать изображение и вводить текст. Система также оснащается функцией свободного текстового поиска, которая автоматически завершает ввод команды после написания пользователем всего нескольких букв. Система голосового управления способна обрабатывать вопросы и команды, сформулированные обычным языком.

Всегда на связи: комплекс решений Audi Connect

Audi RS 3 Sportback предлагает широчайшие возможности в области информационно-развлекательных систем. Модуль LTE предоставляет доступ к целому ряду сервисов комплекса решений Audi connect, включая навигацию с использованием Google Earth и изображений Google Street View, а также информацию о ценах на топливо, погоде, о маршруте и о ситуации на дорогах. Мобильное приложение Audi MMI connect позволяет пользователю переносить записи календаря со своего смартфона в систему MMI. Кроме этого, водители могут передавать в навигационную систему автомобиля координаты мест назначения из Google Maps, а также пользоваться сервисами потокового вещания музыки в сети Интернет. Интерфейсы Apple Car Play и Android Auto позволяют использовать экран информационно-развлекательной системы автомобиля для управления некоторыми мобильными приложениями, такими как телефон, навигация и воспроизведение музыки. Навигационная система оснащена также точкой доступа Wi-Fi, позволяющей пассажирам выходить в Интернет со своих мобильных устройств.

Среди других особенностей оснащения можно отметить отсек для телефона Audi phone box, аудиосистему Bang & Olufsen Sound System мощностью 705 Вт, а также целый ряд ассистирующих систем. Например, при движении в медленном потоке со скоростью до 65 км/ч ассистент движения в пробке поддерживает безопасное расстояние до движущегося впереди автомобиля и способен на короткое время взять на себя рулевое управление. Audi RS 3 Sportback оснащен такими новинками, как ассистентом аварийного торможения, при необходимости самостоятельно останавливающим автомобиль, и ассистентом контроля поперечного движения сзади, контролирующим приближение других автомобилей при выезде задним ходом с места парковки.

Старт продаж Audi RS3 Sportback в России запланирован на конец лета 2017 г.

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