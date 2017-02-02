Специальная серия Cayenne S и Cayenne S Diesel с расширенной комплектацией. Porsche дополняет серию Platinum Edition двумя моделями Cayenne S

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Штуттгарт. Пополнение в специальной серии Platinum Edition от Porsche: Cayenne S и Cayenne S Diesel Platinum Edition благодаря высококачественному оснащению становятся еще более привлекательными. В расширенную базовую комплектацию автомобилей входят 21-дюймовые колесные диски Sport Edition матового платинового цвета, спортивные сиденья от Cayenne GTS с регулировкой по восьми направлениям и кожаной обивкой, включая обтянутую алькантарой центральную частью сиденья, а также многие другие компоненты для повышения уровня комфорта. Вместе с Cayenne Diesel и Cayenne S E-Hybrid специальная серия Platinum Edition насчитывает теперь четыре модели Cayenne.

Элегантный дизайн экстерьера подчеркивает особую изысканность новых моделей Platinum Edition. Помимо серийных черного (Black) и белого (White) цветов кузова без эффекта «металлик» в качестве опций на выбор предлагаются пять цветов «металлик»: Jet Black, Mahogany, Purpurite, Carrara White и Rhodium Silver. Пакет отделки кузова включает элегантные и спортивные акценты в черном глянцевом цвете, тонированные задние стекла и расширители колесных арок, окрашенные в цвет кузова.

Platinum Edition — символ спортивной функциональности. Биксеноновые фары с системой динамического освещения Porsche Dynamic Light System (PDLS), усилитель рулевого управления Plus, а также система помощи при парковке Park Assist с передними и задними датчиками обеспечивают комфортное вождение как в городе, так и при поездках на дальние расстояния. Салонное и наружные зеркала заднего вида с автоматическим затемнением предотвращают ослепление водителя светом фар движущихся сзади автомобилей.

Уже при открывании двери накладки передних порогов с надписью Platinum Edition указывают на особый характер моделей Cayenne S.

Все подголовники, кроме среднего, имеют герб Porsche, а передние сиденья оснащены подогревом. В области информационно-развлекательных возможностей «платиновые» модели тоже на высоте: в базовую комплектацию входит коммуникационный центр Porsche Communication Management (PCM), включая навигацию в режиме реального времени, модуль Connect Plus и аудиосистема объемного звучания BOSE® Surround Sound. Еще один типичный для специальной модели атрибут — спортивные аналоговые часы на передней панели.

Показатели мощности и расхода топлива новых моделей специальной серии остались неизменными. 3,6-литровый шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом модели Cayenne S развивает 309 кВт (420 л.с.) и расходует в зависимости от типа шин от 9,8 до 9,5 литра топлива на 100 километров. Дизельный V8 с двойным турбонаддувом модели Cayenne S Diesel выдает 283 кВт (385 л.с.) и расходует от 8,2 до 8,0 литров топлива на 100 километров, также в зависимости от типа шин. Цена на Cayenne S Platinum Edition в России составляет 6 208 000 рублей, стоимость модели Cayenne S Diesel Platinum Edition составляет 6 423 000 рублей (в обоих случаях включая НДС).

Фотоматериалы доступны на новостном портале Porsche Newsroom (http://newsroom.porsche.de) и в базе данных Porsche для прессы (https://presse.porsche.de).

Расход топлива и выбросы вредных веществ 1)

Cayenne S Platinum Edition: расход топлива в смешанном цикле 9,8 — 9,5 л/100 км; выбросы CO2 229 — 223 г/км

Cayenne S Diesel Platinum Edition: расход топлива в смешанном цикле 8,2 — 8,0 л/100 км; выбросы CO2 215 — 209 г/км

1 Диапазон значений в зависимости от используемого комплекта шин

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