Все автомобили KIA c 2017 года выпуска будут оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

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Все автомобили KIA, начиная с 2017 производственного года, на российском рынке будут оснащены системой экстренного реагирования «ЭРА-Глонасс».

Новые требования безопасности не вызвали изменений в российской модельной линейке KIA.

Главной задачей внедрения «ЭРА-Глонасс» является спасение человеческих жизней в случае ДТП благодаря значительному сокращению времени реагирования экстренных служб.

Москва, 26 декабря 2016 года — Компания KIA Motors Rus сообщает о своей полной готовности к введению в России с 1 января 2017 года требований Технического регламента Таможенного союза № 018/2011 в отношении системы вызова оперативных служб «ЭРА-Глонасс». Все модели российской линейки KIA успешно прошли необходимые сертификационные испытания и, начиная с 2017 года выпуска, будут оснащаться необходимым оборудованием. Ни одна модель KIA не покинет российский рынок по причине внедрения системы «ЭРА-Глонасс».

Тестирование оснащенных оборудованием «ЭРА-Глонасс» моделей KIA было проведено летом 2016 года на базе Центра испытаний НАМИ. Сертификационная программа включала в себя тесты на срабатывание оборудования при фронтальном (удар с перекрытием 40% о сминаемый барьер на скорости 56 км/ч) и боковом (удар о подвижный деформирующийся барьер) столкновениях. В ходе испытаний оборудование «ЭРА-Глонасс», установленное на автомобилях KIA, показало бесперебойную работу в автоматическом режиме.

Введение в действие системы «ЭРА-Глонасс» — важный шаг на пути к снижению тяжести последствий ДТП благодаря оперативному автоматическому оповещению экстренных служб. По статистике именно несвоевременное оказание помощи становится причиной 15% летальных исходов при ДТП в России. Использование системы «ЭРА-Глонасс» позволит сократить время реагирования специальных служб в среднем на 30%.

В состав комплекса оборудования «ЭРА-Глонасс» входят навигационный чипсет ГЛОНАСС/GPS, SIM-чипы для работы в сетях мобильной связи, соответствующие антенны, микро¬фон, динамик, пульт с аварийной кнопкой, блоки памяти и управ¬ления, источник автономного питания, в некоторых случаях собственные акселерометры. При срабатывании подушек безопасности автомобиля или по сигналу акселерометров система в автоматическом режиме выходит на связь с центром экстренной помощи и передает координаты автомобиля с точностью до 15 м, время ДТП, VIN-номер транс-портного средства, его скорость, величину ударных перегрузок, цвет автомобиля, тип топлива и даже количество пассажиров. Оборудование определяет федерального оператора сотовой связи с наиболее уверенным покрытием на месте ДТП и использует его канал для передачи данных. Водитель также может самостоятельно выйти на связь с контакт-центром при помощи аварийной кнопки, расположенной в автомобилях KIA в верхней части салона рядом с плафоном освещения. Поскольку оборудование «ЭРА-Глонасс» является полностью автономным, его действие не зависит от других систем автомобиля и их состояния, в частности уровня зарядки аккумулятора. Переданный в контакт-центр сигнал обрабатывается операторами на предмет отсеивания ложных вызовов и уточнения обстоятельств происшествия. При получении автоматического сигнала операторы пытаются дозвониться до пострадавших для определения степени тяжести происшествия. Далее информация передается в соответствующие службы (Скорая помощь, МЧС или ГИБДД в зависимости от конкретного региона и типа ДТП).

Покупателям автомобилей, оборудованных «ЭРА-Глонасс», не придется платить абонентские платежи за пользование системой.

Для удобства клиентов 26 декабря 2016 года KIA Motors Rus запустила на официальном сайте www.kia.ru специальный раздел, посвященный принципам работы комплекса «ЭРА-Глонасс»: kia.ru/glonass/ . Внедрение системы станет новой вехой с точки зрения повышения уровня безопасности дорожного движения в России, именно поэтому важно, чтобы те, кто пользуется или интересуется автомобилями KIA, в любое время могли найти наглядную и простую информацию о том, как устроена и как работает система «ЭРА-Глонасс».

При возникновении дополнительных вопросов, пожалуйста, обращайтесь:

Евгения Тетерина (KIA Motors Rus), тел. +7 (495) 287-09-00, e-mail: eateterina@kia.ru

Максим Полозков (KIA Motors Rus), тел. +7 (495) 287-09-00, e-mail: mupolozkov@kia.ru;

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