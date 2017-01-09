Покупатель KIA Sportage из Санкт-Петербурга выиграл поездку в Австралию

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Подведены итоги конкурса KIA Motors Rus среди покупателей KIA Sportage и KIA Sorento Prime. Его победитель посетит теннисный турнир Australian Open 2017 в Мельбурне.

Счастливым обладателем главного приза стал Вячеслав Поздняков, купивший в октябре 2016 года в дилерском центре KIA «Автомир — Санкт-Петербург» кроссовер KIA Sportage нового поколения.

KIA выступает спонсором турнира Australian Open уже 15 лет, легендарный теннисист Рафаэль Надаль является глобальным «послом бренда».

Новое поколение KIA Sportage борется за лидерство в сегменте C-SUV.

Москва, 28 декабря 2016 года — Компания KIA Motors Rus объявляет итоги конкурса, главным призом которого стала поездка на двоих на престижный теннисный турнир «Большого шлема» Australian Open 2017. В акции принимали участие покупатели, которые в период со 2 по 31 октября 2016 года приобрели кроссоверы KIA Sorento Prime или KIA Sportage в любой комплектации и зарегистрировались на странице конкурса на сайте www.kia.ru . Победитель был определен с помощью автоматизированной системы, генерирующей случайный выбор.

Обладателем главного приза стал 53-летний Вячеслав Поздняков из «северной столицы», который приобрел автомобиль KIA Sportage нового поколения в дилерском центре KIA «Автомир — Санкт-Петербург». 24 декабря 2016 года ему был вручен сертификат KIA Motors Rus на поездку на двоих с 24 по 27 января 2017 года в Австралию. Главным событием путешествия станет посещение полуфинала международного теннисного турнира Australian Open 26 января в Мельбурне.

KIA Motors уже в течение 15 лет является спонсором Australian Open, который открывает ежегодную серию профессиональных теннисных турниров «Большого шлема». Известный теннисист Рафаэль Надаль с 2006 года является глобальным «послом бренда» KIA. История выхода на рынок флагманского кроссовера KIA Sorento Prime и нового, четвертого поколения KIA Sportage также неразрывно связана с Australian Open. Здесь в 2015 и 2016 годах были представлены концептуальные автомобили X-Car, созданные на базе KIA Sorento Prime и KIA Sportage в сотрудничестве с кинокомпанией 20th Century Fox. KIA X-Car были посвящены героям киносаги «Люди Х».

Четвертое поколение KIA Sportage вышло на российский рынок 1 апреля 2016 года и сейчас уверенно занимает второе место по популярности в российской модельной линейке марки. По итогам 2016 года KIA Sportage борется за лидерство в сегменте C-SUV, занимая вторую строчку по объемам продаж в этом классе. В настоящее время в России KIA Sportage предлагается в 7 комплектациях, с бензиновыми и дизельными двигателями, механической и автоматической трансмиссией, передним или полным приводом. Именно для этой модели впервые среди кроссоверов KIA была предложена эффектная спортивная версия GT Line.

Более подробную информацию о KIA Sportage и конкурсах, организуемых KIA Motors Rus, можно получить на сайте www.kia.ru и у официальных дилеров KIA в России.

При возникновении дополнительных вопросов, пожалуйста, обращайтесь:

Евгения Тетерина (KIA Motors Rus), тел. +7 (495) 287-09-00, e-mail: eateterina@kia.ru

Максим Полозков (KIA Motors Rus), тел. +7 (495) 287-09-00, e-mail: mupolozkov@kia.ru;

1 KIA Sorento Prime — уникальное название модели для российского рынка. В других странах мира этот кроссовер называется KIA Sorento третьего поколения.

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