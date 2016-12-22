Renault Россия продолжает участие в программе обновления автопарка в 2017 году

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Renault Россия продолжает участие в программе обновления автомобильного парка в 2017 году;

Действие программы распространяется на все модели Renault российского производства;

Долгосрочная стратегия Renault в России основана на российском производстве с высокой степенью локализации. Весь российский модельный ряд Renault адаптирован к дорожным и климатическим условиям и полностью соответствует запросам клиентов.

Компания Renault Россия в 2017 году продолжает участвовать в государственной программе обновления автопарка, ее условия распространяются на все модели Renault российского производства. Таким образом, все клиенты по-прежнему могут сдать свой старый автомобиль на утилизацию или воспользоваться опцией trade-in и получить компенсацию для покупки нового автомобиля Renault. В дополнение к этому, клиентам Renault доступны кредитные программы Renault Credit с привлекательными ставками, а также программы страхования Renault Страхование.

На протяжении всего 2016 года Renault Россия демонстрировала уверенный рост продаж, в частности, благодаря мерам государственной поддержки автопрома. По итогам 11 месяцев 2016 года рыночная доля достигла рекордной цифры в 8,1%, что на 0,6 п.п. превышает показатель за аналогичный период 2015 года. Все модели Renault российского производства стабильно входят в ТОП-15 самых востребованных легковых автомобилей. Это подтверждает правильность стратегии Renault в России, которая основана на локальном производстве модельного ряда, полностью адаптированного к непростым климатическим и дорожным локальным условиям эксплуатации и соответствующего требованиям клиентов. Высокий уровень локализации производства (63,8% в рамках совместно подписанного консорциумом соглашения) позволил компании проводить взвешенную ценовую политику и оставаться конкурентоспособной в условиях нестабильного курса валют.

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